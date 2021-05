Lietuvos pramonės gamintojai nesikuklino: kainas padidino labiausiai Baltijos šalyse

Nacionalinių statistikos tarnybų duomenimis, praėjusį mėnesį, palyginti pernai balandžiu, Lietuvos pramonės produkcijos gamintojai kainas padidino 10,7 proc., Latvijos – 5,1 proc., Estijos – 6,8 procento.

Per mėnesį (balandį, palyginti su kovu) parduota Lietuvos pramonės produkcija brango 0,4 proc., Latvijos ir Estijos – po 1,6 procento.

Be naftos produktų, kurie Lietuvoje gaminami vienintelėje iš Baltijos valstybių, Lietuvos pramonės produkcijos gamintojų kainų indeksas per mėnesį paaugo 0,4 proc., o per metus – 2,2 procento.