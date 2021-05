Lietuvos bendrovė „Transaviabaltika“ dėl draudimo skristi į Minską darbuotojus išsiuntė į prastovas

Vyriausybei uždraudus į Lietuvą ir iš jos skrendantiems lėktuvams skristi per Baltarusijos oro erdvę, krovinius tarp Vilniaus ir Minsko gabenusi Lietuvos bendrovė „Transaviabaltika“ sako, kad dėl šio draudimo įmonės pajamos per metus gali smukti 50 proc., be to, beveik visus darbuotojus teko išleisti į prastovas.