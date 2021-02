Lietuvos banko atstovas: bankai turi rekordiškai daug laisvų lėšų

„Padengimas likvidžiu turtu šiuo metu yra aštuonis kartus didesnis nei minimalus reikalavimas, kuris yra 100 procentų. Tai rekordiškai didelis rodiklis. (...) Bankų pelningumas mažėja paskutinius trejus metus, pernai jis sumažėjo 16,4 proc., tačiau išlieka aukštas. Vienas aukščiausių ES“, – trečiadienį Seimo Biudžeto ir finansų komitete sakė M. Jurgilas.

Jis pabrėžė, kad šalies bankų sektorius veikia stabiliai, jo kapitalizavimo lygis yra labai aukštas.

Komiteto pirmininko Mykolo Majausko teigimu, LB apžvalga rodo, kad bankų įkainiai privatiems vartotojams yra konkurencingi, tačiau su įkainiais verslui kyla problemų.

„Eilėje segmentų įkainiai Lietuvoje didesni nei kaimyninėse šalyse, ne tik Latvijoje ir Estijoje, bet ir Lenkijoje“, – tvirtino M. Majauskas.

Pasak jo, pavyzdžiui, visose Baltijos šalyse veikiančio „Luminor“ banko įkainiai didžiausi yra būtent Lietuvoje.

M. Jurgilo teigimu, bankų paslaugų kainos skiriasi, nes ne visose Baltijos šalyse yra panaši ekonomikos situacija, bankai veikia ne tomis pat sąlygomis, turi skirtingas IT sistemas.

„Luminor“ bankas, mano žiniomis, šiuo metu operuoja šešiomis informacinių technologijų (IT) sistemomis. Trys šalys, du susijungę bankai. Ir kiekvienas iš jų savo šalyje turėjo po vieną IT sistemą. Galimai IT sistemų kaštai ir nudėvėjimas, naudojimas kainodarai formuoti gali skirtis. Tai teigti, kad sąlygos net technologine prasme yra vienodos, neturiu pagrindo“, – aiškino LB atstovas.

M. Jurgilo teigimu, Lietuvoje bankų paslaugas brangina ir tai, kad nėra galimybės pigiai pasinaudoti viešojo sektoriaus registrais. Jis taip pat pabrėžė, kad vartotojai, užuot rinkęsi mažus bankų paslaugų teikėjus, eina pas didžiuosius rinkos žaidėjus, nes renkasi paslaugų paketą, o ne atskiras paslaugas.

„Tikrai rinkoje yra pigesnių variantų imant pagal kiekvieną paslaugą atskirai. (...) Abejoju, ar vartotojai susidarys savo krepšelį iš skirtingų rinkos dalyvių“, – tvirtino LB atstovas.

Pasak M. Jurgilo, bankų paslaugų krepšelis gyventojams kainuoja nuo 90 centų iki 2 eurų per mėnesį, pigiausi planai siekia 4,5–12 eurų, o brangiausi – 18-35 eurų.