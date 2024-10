Lietuvoje vidutinė dyzelino kaina sumažėjo 0,4 proc.

LEA duomenimis, pirmadienį šalies degalinėse dyzelinas vidutiniškai kainavo 1,36 Eur/l, benzino vidutinė kaina siekė 1,38 Eur/l. Per pastarąją savaitę, spalio 21 d., palyginti su spalio 14 d., Lietuvoje benzino kaina nepakito, o dyzelino kaina sumažėjo 0,4 procento.

Palyginti su kitų ES šalių degalų kainų vidurkiais, Lietuvoje benzino vidutinė kaina šiuo metu mažesnė 16,4 proc., dyzelino – 11,1 proc. mažesnė.

Per praėjusią savaitę kitose Europos Sąjungos šalyse vidutinės benzino vidutinė kaina nepasikeitė, o dyzelino sumažėjo 0,3 procento. Benzino vidutinės kainos per praėjusią savaitę Estijoje ir Lenkijoje padidėjo atitinkamai 1,1 proc. ir 0,5 proc.

Visose lyginamose valstybėse benzinas vidutiniškai kainuoja 8–12 proc. mažiau nei prieš metus, išskyrus Lenkiją, kur vidutinė kaina yra 2 proc. didesnė nei prieš dvylika mėnesių. Dyzelinas dabar yra 12–15 proc. pigesnis nei buvo prieš dvylika mėnesių, išskyrus Lenkiją, kur vidutinė kaina didesnė 3 procentais.

Didmeninė benzino kaina per spalio mėn. (1–23 d.) padidėjo 0,05 Eur/l, o dyzelino – 0,04 Eur/l. Per rugsėjo mėnesį didmeninės kainos sumažėjo 0,05 Eur/l, o dyzelino – 0,04 Eur/l. Primename, kad per rugpjūtį benzino didmeninė kaina Lietuvoje sumažėjo 0,07 Eur/l, o dyzelino – 0,04 Eur/l.