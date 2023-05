Lietuvoje sodybą galima nusipirkti ir vos už 4 tūkst. eurų: paaiškino, kodėl gyventojai jų nenori pirkti

NT brokeris Mantas Mikočiūnas sakė, kad atšilus orams visada išauga susidomėjimas namais ir sodybomis.

„Ir taip kasmet – kovo mėnesį ši rinka suaktyvėja ir pardavimo, ir nuomos segmentuose. Butams tokio didelio sezoniškumo nėra, bet štai namams – visuomet.

Dauguma ima norėti būsto, kuris turėtų kiemą. Žmonės būna išsiilgę poilsio lauke. Todėl namo ar sodybos paieškos pavasarį daug aktyvesnės nei kokį rugpjūtį“, – sakė NT brokeris.

Nekilnojamo turto prekyba regionuose užsiimančios įmonės „Renatos namai“ vadovė Renata Boguševičienė irgi tikino, kad pavasarį gyventojai visad susidomi sodybomis.

„Šiuo metu dirbame regionuose, tai gyventojai ir ieško sodybų Molėtuose, Ignalinoje, Utenoje, Zarasuose, Ukmergėje, Anykščiuose. O mūsų potencialūs klientai yra iš Vilniaus ir Kauno.

Daugiausiai klientų kreipiasi artėjant pavasariui ar nuo vasario, nes vasarą, liepos mėnesį, daugelis pradeda atostogauti ir tam nelabai turi laiko. O rugpjūtį namų ir sodybų ima ieškoti lietuviai emigrantai, kurie grįžta į Lietuvą“, – pasakojo NT specialistė.

Pinigų sodyboms negaili

M. Mikočiūno teigimu, namai ir sodybos nebrango.

„Tačiau sodyboms žmonės dabar skiria daugiau pinigų nei anksčiau. Vasaros sodybai gyventojai išleidžia iki 100 tūkst. eurų. O pastoviam gyvenimui skirtam namui jau daugiau“, – skaičiavo NT brokeris.

Anot R. Boguševičienės, sodybų kainos priklauso nuo pirkėjo norų ir galimybių.

„Dabar galima sakyti, kad sparčiai nyksta vidurinioji klasė. Todėl ir sodybas gyventojai renkasi arba pigias, arba brangias, įrengtas ir gražiai sutvarkytas.

Pirkėjai, turintys mažiau pinigų, dažniausiai ieško net ne namų, bet sklypų, juos galima nusipirkti už 10 tūkst. ar 20 tūkst. eurų. Tokios yra mažiausios kainos, jos dar priklauso nuo konkretaus regiono.

O didžiausios kainos už sodybą gali siekti ir 250 tūkst. eurų. Su išskirtiniu vaizdu sodyba gali atsieiti ir 300 tūkst. eurų“, – kainas komentavo R. Boguševičienė.

Ji tikino, kad visada populiaresnės sodybos yra šalia ežerų ar miškų.

„Anksčiau gyventojams buvo svarbu, kad sodyba būtų netoli didžiųjų miestų, tačiau dabar svarbiau, kad būtų graži ir rami gamta. Vilniaus apylinkės yra užgultos turistaujančių žmonių, todėl rasti ramią vietą sunku.

Dažnai sodybas šalia populiarių ežerų parduoda, nes ten tampa per triukšminga ilsėtis“, – pastebėjo R. Boguševičienė.

Sodybų kainos – nuo 4 tūkst. iki 450 tūkst. eurų

Portalas tv3.lt patikrino, už kiek pigiausiai ir brangiausiai galima įsigyti sodybą NT skelbimų portale „Aruodas“.

Pigiausiai sodybą galite įsigyti už 3,9 tūkst. eurų. Sodyba Švenčionių rajone, Adutiškio miestelyje, iki Vilniaus –110 km. Sodyba – rąstinė, 49 kv. m. ploto, pastatyta 1949 metais. Sklypo plotas – 25 arai. Sodybai reikalingas kapitalinis remontas.

Už 4 tūkst. eurų sodybą galite įsigyti Marijampolės raj., Tarprubežių kaime, iki Vilniaus – 188 km. Sodybos plotas – 68,51 kv. m., o sklypo plotas siekia 13,5 arų. Namas pastatytas 1956 metais, jam reikalingas kapitalinis remontas.

Taip pat už 4 tūkst. eurų sodybą galite įsigyti ir Skuodo rajone, Laumių kaime, iki Vilniaus – 329 km. Sodybos plotas – 68 kv. m., o sklypas – 25 arai. Sodyba pastatyta 1968 metais, jai reikalingas kapitalinis remontas.

Jeigu norite nusipirkę sodybą ne remontuoti, bet iš karto ten gyventi, teks sumokėti bent 15 tūkst. eurų. Pavyzdžiui, už šią sumą galima nusipirkti sodybą Rokiškio rajone, Greviškių kaime, iki Vilniaus – 145 km. Sodybos plotas – 97,4 kv. m., o sklypas – 20 arų. Sodyba pastatyta 1987 metais. Sodyba mūrinė, šildoma kietu kuru.

Taip pat sodybą už 15 tūkst. eurų galite įsigyti ir Panevėžio raj., Baimainių kaime, iki Vilniaus – 150 km. Sodybos plotas – 72 kv. m., sklypo dydis – 20 arų. Namas pastatytas 1962 metais. Jis visiškai įrengtas, jame yra visi patogumai: tualetas vonia, dujinė, radiatoriai, centrinis šildymas, elektrinis boileris, šaldytuvas, židinys, plastikiniai langai, šarvuotos durys.

Už brangiausią sodybą tektų sumokėti 450 tūkst. eurų. Ji įsikūrusi Zarasų raj., Smalvų kaime, iki Vilniaus – 150 km. Sodybos plotas – 176 kv. m., sklypo plotas – 200 arų. Sodyba pastatyta 2008 metais, namas įrengtas, jame sumontuota visa reikalinga buitinė technika, atvestos komunikacijos. Sodyba turi 6 miegamuosius kambarius, erdvią svetainę, valgomąjį ir virtuvę.

Už 380 tūkst. eurų galima įsigyti mūrinę sodybą Kretingos rajone, Sakuočių kaime, iki Vilniaus – 320 km. Sodybos plotas – 107 kv. m., sklypo plotas – 30 arų. Sodyba pastatyta 2004 metais, ji visiškai įrengta šildoma elektra arba kietu kuru.

Nori ir nuomotis, bet nėra pasiūlos

Kalbėdamas apie nuomos galimybę M. Mikočiūnas pastebėjo, kad nėra paprasta rasti išsinuomoti namą.

„Labai nedidelė pasiūla. Išsinuomoti namą žmonės nori sezono metu, o jis trumpas. Todėl prižiūrėti, puoselėti namą dėl kelių mėnesių finansiškai nelabai apsimoka.

Be to, norint nuomoti namą reikia pasirūpinti pataline, indais ir t.t. Tai kainuoja ir finansų, ir laiko. Reikia turėti omenyje, kad pats savininkas negalės naudotis namu, nes jį nuomos kitiems. Dėl to sodybą ar namą išsinuomoti pakankamai nelengva“, – komentavo M. Mikočiūnas.