Lietuvoje padidėjo pieno supirkimo kainos

Vidutinė bazinių rodiklių pieno supirkimo kaina augo 1,9 proc. iki 257 eurų už toną, pranešė Žemės ūkio ministerija.

Anot ministerijos Programinio, projektinio valdymo ir analizės skyriaus vedėjo Evaldo Pranckevičiaus, kainų augimui įtakos turėjo prekyba žaliu pienu su kaimyninėmis rinkomis, kuriose supirkimo kainos taip pat augo.

„Bendros Europos Sąjungos pieno supirkimo kainos didėjo dėl išaugusios paklausos pasaulio rinkose, taip pat įtakos galėjo turėti ir šiuo metu stebimas daugelio kitų žaliavų kainų didėjimas. Lietuvoje kainoms kilti įtakos turėjo ir 22,2 proc. per metus padidėjusi vidutinė eksportuoto žalio pieno kaina, dėl ko augo gamintojų paskatos parduoti žalią pieną ne vidaus rinkoje, o ieškoti galimybių jį eksportuoti“, – pranešime teigė jis.

Be to, įtakos galėjo turėti ir 13,8 proc. per metus padidėjusi vidutinė importuoto pieno kaina – jį importuojantys perdirbėjai turėjo papildomų paskatų jo pirkti daugiau Lietuvoje.

Pasak tris didžiąsias šalies pieno perdirbimo bendroves – „Pieno žvaigždes“, Vilkyškių pieninę ir „Rokiškio sūrį“ – vienijančios asociacijos Pieno centras vadovo Egidijaus Simonio, pasibaigus vasarai, sezoninė pieno gamyba ES ūkiuose pradeda mažėti, o iš atostogų sugrįžtantys europiečiai didina maisto vartojimą.

„Nepalankūs orai vasaros pabaigoje taip pat sumažino primelžiamo pieno kiekius, palyginti su pernykštės vasaros rezultatais. Mažėjant žaliavinio pieno kiekiui rinkoje, jo supirkimo kaina Bendrijoje šiais metais išaugo“, – asociacijos pranešime teigė E. Simonis.

Šiemet sausį-rugpjūtį supirkta 889 tūkst. tonų pieno – 2,2 proc. mažiau nei tuo pačiu metu pernai, o vien rugpjūtį supirkta 130,4 tūkst. tonų – 1,8 proc. mažiau nei pernai rugpjūtį. Pasak ŽŪM atstovo, mažėjimui įtakos galėjo turėti tai, kad Lietuvoje mažėja karvių, o augantis produktyvumas to nekompensuoja.

E. Pranckevičius pastebi, kad vidutinės importuoto ir eksportuoto pieno kainos išlieka didesnės už Lietuvoje pagaminto žalio pieno supirkimo kainas, o tai, pasak jo, taip pat sudaro prielaidas didėti tokio pieno supirkimo kainoms.