Lietuvoje lankysis tarptautinio pripažinimo sulaukęs IT žinovas: geba prikaustyti net išrankiausiųjų dėmesį

„Tai yra vienas iš pranešėjų, kuriuos pamatę pasaulinio garso konferencijų tvarkaraščiuose, žmonės suklusta. Žmogus, ketvirtį amžiaus kaupiantis IT patirtį ir gebantis įdomiai pateikti net tokias temas, kurios iš kito pašnekovo lūpų galbūt skambėtų „sausai“ ir nuobodžiai. Aš labai džiaugiuosi, kad „Cognizant“ šiemet mums pasiūlė ir suderino vieną iš savo žvaigždių, dėl kurių pranešimų vertėtų ir į kitą šalį nuvykti. Tačiau vykti niekur nereiks, Thomas F. Anglero bus konferencijoje birželio 3 d.“, – sako Sandra Meškauskaitė-Stepšienė, konferencijos vadovė.

T. F. Anglero yra visame pasaulyje žinomas dėl savo galingų ir motyvuojančių pristatymų bei garsiojo TEDx pokalbio „Nebijok technologijų, bijok savęs“. T. F. Anglero išleido savo pirmąją knygą apie dirbtinį intelektą, kurią galima rasti Amazon.com ir yra vertinamas kaip turintis unikalų talentą sujungti savo ilgametes IT žinias su aistringu pasakojimu, taip sužavėdamas klientus bei auditorijas.

T. F. Anglero yra puertorikietis/amerikietis, gyvenantis Osle, Norvegijoje. Jis turi daugiau nei 25 metų IT patirtį, įkūrė 2 startuolius ir itin populiarią tinklalaidę „Soul of Innovation“. Konferencijos pranešėjas yra „Cognizant“ Šiaurės šalių CTO ir inovacijų vadovas, dirbtinio intelekto ir inovacijų ekspertas. Prieš „Cognizant“ T. F. Anglero buvo IBM inovacijų direktorius Šiaurės šalyse. Itin laukiamas įvairiose pasaulio šalyse kaip pranešėjas į „LOGIN“ sceną žengs su tema „How the innovations have exploded in the times of Covid“.

Birželio 2–3 dienomis vyksianti konferencija suburs per 150 pranešėjų ir absoliuti dauguma jų šiemet kalbės gyvai Lietuvos parodų ir konferencijų centre „LITEXPO“. Čia galėsite klausytis pasaulinio žinomumo leidinyje „The Economist“ dirbančios lietuvės Lauros Diržytės, neįtikėtinus mokslinius žingsnius žengiančios neuromokslininkės Urtės Neniškytės, pirmo kosmose pabuvojusio civilio Jared Isaacman, legendinio žaidimo „Angry birds“ kūrėjo Peter Vesterbacka ir kitų.

„Meet me in the metaverse! The continuum of technology and experience, reshaping business“ – taip skamba Kristaps Banga, „Accenture Baltics“ inovacijų ir augimo vadovo pranešimo tema. Vienos didžiausių regione debesijos paslaugas teikiančių įmonių vadovas Vytenis Sakalas paruošė pranešimą tema „What the hell is DevOps?! And how to make it work with classic IT“. Į klausimą, ar mūsų vaikai dar naudosis automobiliais, mėgins atsakyti „CarVertical“ komunikacijos vadovas Matas Buzelis.

Šių metų konferencijos tikslas – ne tik kalbėti apie visas šiandienos žmogui aktualias temas, bet ir pažvelgti į tai, kas mūsų laukia rytoj – technologijų, emocijų, saugumo ir kitomis prasmėmis.

Konferencija bus dvikalbė – lietuvių ir anglų kalbomis, o visus pranešimus, kurių nespėsite paklausyti realiu laiku, rasite virtualioje platformoje. Bilietus į konferenciją galite įsigyti ČIA.

Visą programą rasite ČIA.