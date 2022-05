Kultinio „Angry Birds“ žaidimo kūrėjas lankysis Lietuvoje: kokius planus jis kuria ateičiai?

Sėkmingiausią visų laikų žaidimų programos kūrėją žurnalas „TIME“ dar 2011 metais išrinko tarp šimto įtakingiausių planetos žmonių.

„Peterį nusprendėme pakviesti dėl kelių svarbių priežasčių. Visų pirma, „Angy Birds“ yra daugumos konferencijos „LOGIN“ dalyvių vaikystės ar paauglystės žaidimas, kurie šiandien savo vaikams perka marškinėlius ar įvairius kitus aksesuarus su piktuoju paukščiuku. Šis žmogus ne tik sukūrė visame pasaulyje puikiai atpažįstamą prekės ženklą, bet ir iš esmės pakeitė mobiliųjų telefonų žaidimų industriją“, – dar viena įspūdinga žvaigžde, kuris sudalyvays konferencijoje, džiaugiasi jos vadovė Sandra Meškauskaitė-Stepšienė.

REKLAMA

Pasak organizatorės, kuri su komanda išsamiai domėjosi ir sprendė, kuriuos pranešėjus pasikviesti į šių metų gyvai vyksiančią konferenciją, šio verslininko patirtis yra išties įspūdinga ir tikrai verta kiekvienos pranešimo minutės. „Litexpo“ konferencijų centre vyksiančio festivalio metu P. Vesterbacka dalinsis, kaip sukūrė tokio populiarumo sulaukusį žaidimą, pasiekė tokius pelnus bei apžvelgs šios dienos žaidimo industrijos verslo sėkmę.

Šiandien sėkmingo verslininko planai ne mažiau ambicingi. Būdamas projekto „Finest Bay Area vadovu, jis sieka sujungti Suomijos ir Estijos sostines tuneliu po Baltijos jūrą ir įkurti dirbtinę salą, kurioje galėtų gyventi 50 tūkst. žmonių. Tokiu būdu technologijų startuoliams būtų sukurta daug patrauklesnė metropolinė zona nei žymusis Silicio slėnis. Nauja vieta galėtų pritraukti geriausius šios srities talentus iš viso pasaulio.

REKLAMA

REKLAMA

Be daug darbo ir didelių ambicijų nebūtų pavykę Nuo 2009-ųjų „Angry Birds“ visame pasaulyje išpopuliarėjo dėl savo siužeto ir palyginti mažos žaidimo kainos. Šiandien iš viso į įvairius prietaisus yra parsiųsta beveik 2 mlrd. žaidimo kopijų, kurių versijų jau yra gerokai daugiau.

P. Vesterbacka yra sakęs, kad daugiausiai įtakos šio žaidimo sėkmei turėjo jų pačių požiūris ir daug darbo, tačiau svarbiausia buvo tai, kad jo komanda iš esmės nuo pat pradžių viską darė kitaip nei konkurentai: naudojo ryškių spalvų darbus, kūrė stiprų prekės ženklą, taikė skirtingas rinkodaros strategijas ir visada turėjo dideles ambicijas.

Nors prie „Rovio Mobile“ kompanijos P. Vesterbacka prisijungė tik 2010 metais, be jo dabar nebūtų nei šios kompanijos, nei populiariojo žaidimo. 2003 metais, kai P. Vesterbacka dar dirbo HP kompanijoje ir rūpinosi žaidimus kuriančių startuolius įmonių vystymu, jis surengė konkursą, kurio užduotis buvo sukurti naują žaidimą. Jį laimėjo trys vaikinai – Niklas Hedas, Jarno Väkeväinenas ir Kimas Dikertas, kurie pristatė šiandien mažai kam žinomą „King of the Cabbage Garden“.

REKLAMA

REKLAMA

Po konkurso vaikinai susitiko su P. Vesterbacka ir paklausė, ką jiems daryti toliau? Šis patarė įkurti žaidimus kuriančią įmonę. Taip atsirado „Rovio Mobile“, o netrukus ir populiariausias jos kūrinys „Angry Birds“. P. Vesterbacka nuo pirmojo susitikimo nuolat bendravo su kūrybingais vaikinais, padėdavo jiems naudingais patarimais, o galiausiai, 2010 metais, nusprendė prisijungti prie komandos ir pats – P. Vesterbacka buvo atsakingas už kompanijos verslo plėtrą, rinkodarą ir „Angry Birds“ frančizės plėtrą tarptautinėje pramogų rinkoje.

Jam prisijungus prie „Rovio“, pardavimai šoktelėjo taip stipriai, kad jau po poros metų „Rovio“ pajamos augo 101 proc. – iki 152,2 mln. eurų, o grynasis pelnas siekė net 55,5 mln. eurų.

2016 m. birželio 21 d. jis nusprendė palikti kompaniją ir toliau sėkmingai dirba kaip investuotojas, startuolių ir augančių įmonių patarėjas.