Lietuvoje jau trūksta šių specialistų: karjerą galima pradėti dar studijuojant

Tačiau tokių žmonių Lietuvos darbo rinkoje jau dabar trūksta.
„Rizikos niekur nedingsta, priešingai, jos tampa sudėtingesnės, todėl žmonės ir įmonės vis aiškiau supranta, kad reikia ne reaguoti tada, kai problema jau įvyko, o iš anksto pasirūpinti apsauga. Dėl to draudimo ir rizikų valdymo specialistų vaidmuo tampa vis svarbesnis“, – sako „Aon Baltic“ personalo vadovė Akvilė Kavaliauskė.
Specialistų reikia jau dabar
Iš pirmo žvilgsnio draudimas gali atrodyti gana aiški ir siaura sritis. Tačiau šiuolaikinio specialisto darbas apima kur kas daugiau: nuo kliento veiklos ir galimų rizikų analizės iki sudėtingų draudimo sprendimų bei pagalbos įvykus žalai.
Būtent dėl to darbo rinkoje vertinami žmonės, turintys ne tik ekonomikos ar finansų žinių, bet ir suprantantys draudimo bei rizikų valdymo principus.
„Šiuo metu draudimo specialistų poreikis yra tikrai jaučiamas. Žinau, kad draudimas iš šalies gali atrodyti gana paprasta sritis, bet pradėjus dirbti greitai supranti, kiek daug čia reikia žinoti. Neužtenka tik paviršutiniškų žinių – svarbu suprasti, kaip draudimas veikia praktiškai, kokias rizikas dengia, kur yra svarbios išimtys, kaip vyksta žalų procesas ir kokią vertę sprendimas kuria klientui“, – pasakoja A. Kavaliauskė.
Pašnekovės teigimu, ypač trūksta žmonių, kurie geba analizuoti, gilintis ir matyti platesnį kontekstą. Darbdaviams taip pat svarbus atsakomybės jausmas, iniciatyvumas bei noras nuolat mokytis.
Tokį specialistų poreikį atliepia ir aukštosios mokyklos. Pavyzdžiui, Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakultete rengiami investicijų ir draudimo specialistai, studijų metu įgyjantys finansų, investavimo, draudimo bei rizikų vertinimo žinių. Toks pagrindas gali tapti svarbiu pranašumu žengiant į darbo rinką, kurioje darbdaviai ieško jau bazinį srities supratimą turinčių jaunų žmonių.
Draudimas – tik polisų pardavimas? Šis įsivaizdavimas gerokai pasenęs
Vis dar gajus stereotipas, kad draudimo brokerio darbas – tiesiog parduoti draudimo polisą. Tačiau, anot A. Kavaliauskės, realybėje šio specialisto vaidmuo gerokai platesnis, o pats polisas dažnai tėra paskutinis ilgo proceso etapas.
„Mūsų darbas prasideda gerokai anksčiau nei išduodamas polisas. Pirmiausia turime suprasti kliento veiklą, verslo modelį, procesus ir rizikas. Svarbu ne tik nustatyti, ką verta drausti, bet ir padėti suprasti, ko drausti nereikia. Toks požiūris leidžia klientams priimti pagrįstus sprendimus, efektyviau valdyti rizikas ir dažnai sutaupyti reikšmingas sumas“, – sako specialistė.
Dirbant su verslo klientais tenka gilintis į skirtingų sektorių veiklą, technologinius procesus, tarptautinį verslą ar specifines atsakomybės rizikas. Todėl vien draudimo produktų išmanymo nepakanka – reikia suprasti ir tai, kaip veikia pats kliento verslas.
Brokerio reikšmė dar labiau išryškėja įvykus žalai. Tuomet jis atstovauja klientui, padeda valdyti procesą ir siekia, kad būtų suteikta sutarta draudimo apsauga.
„Kartais tinkamai suvaldytos rizikos ar profesionaliai suderintos draudimo sąlygos gali apsaugoti verslą nuo milijoninių nuostolių ar net veiklos sustabdymo. Todėl šiuolaikinio draudimo brokerio vaidmuo yra ne parduoti polisą, o būti patikimu rizikų valdymo ir verslo konsultantu“, – pabrėžia „Aon Baltic“ personalo vadovė.
Darbdaviai nesitiki, kad absolventas mokės viską
Jaunam žmogui tai gali atrodyti sudėtinga sritis, tačiau darbdaviai nesitiki, kad ką tik studijas baigęs specialistas išmanys kiekvieną draudimo produktą ar gebės savarankiškai įvertinti sudėtingiausias verslo rizikas.
Kur kas svarbesnis tvirtas profesinių žinių pagrindas ir gebėjimas mokytis.
„Niekas po studijų neateina žinodamas visų draudimo produktų, verslo rizikų ar rinkos subtilybių, todėl vertiname žmones, kurie nebijo klausti, gilintis ir ieškoti sprendimų“, – sako personalo vadovė.
Ji priduria, kad profesinių žinių galima išmokti, tačiau itin daug lemia ir paties žmogaus savybės – smalsumas, atsakomybė, sąžiningumas, iniciatyvumas ir noras tobulėti.
Ne mažiau svarbus ir gebėjimas suprasti klientą. Rizikų valdymo specialistas turi ne tik išmanyti technines sąlygas, bet ir mokėti išgirsti žmogų, suprasti konkretaus verslo situaciją ir pasiūlyti realią vertę kuriantį sprendimą.
Karjerą galima pradėti dar studijuojant
Šios srities privalumas – profesinio kelio nebūtina atidėti iki diplomo gavimo. „Aon Baltic“ jauni žmonės su draudimo sektoriumi gali susipažinti dar studijų metais.
Dažnai pirmąja jų karjeros stotele tampa bendrovės valdomas prekės ženklas „draudimas.lt“, kur pradedantieji dirba su privačiais klientais, mokosi suprasti jų poreikius, konsultuoti ir praktiškai susipažįsta su draudimo produktais. Šiame etape dalis darbuotojų įgyja ir draudimo brokerio licenciją.
Sukaupus patirties galima pereiti prie sudėtingesnių užduočių ir darbo su verslo klientais.
„Didžiuojamės tuo, kad nemažai šiandienos vadovų ir aukštos kvalifikacijos specialistų savo kelią pradėjo dar būdami studentais. Turime ne vieną pavyzdį, kai pirmoji darbo vieta buvo „draudimas.lt“, o šiandien tie žmonės sėkmingai vadovauja komandoms, konsultuoja stambius verslo klientus ar užima kitas atsakingas pareigas“, – pasakoja A. Kavaliauskė.
Tai aktualu ir renkantis studijas. Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakultete studijuojant pagal Investicijų ir draudimo studijų programą profesinės žinios gali būti derinamos su pirmąja praktine patirtimi, o į darbo rinką žengiama dar iki studijų pabaigos.
O kaip atlyginimas?
Tai klausimas, kuris renkantis profesiją rūpi ne mažiau nei darbo pobūdis ar karjeros perspektyvos. Vieno skaičiaus, kuris apibūdintų visą sektorių, nėra – atlygis priklauso nuo pozicijos, patirties, atsakomybės ir gebėjimo savarankiškai dirbti su klientais.
Tačiau, pasak A. Kavaliauskės, augant kompetencijoms didėja ir uždarbio galimybės.
„Pradžioje, kaip ir daug kur, atlygis dažniausiai auga kartu su patirtimi – žmogus mokosi, supranta klientų poreikius, rinką, procesus. Tačiau vėliau, kai atsiranda daugiau savarankiškumo, žinių ir gebėjimo konsultuoti klientus, atsiveria ir didesnės uždarbio galimybės“, – sako ji.
Specialistė pabrėžia, kad daug priklauso ir nuo paties žmogaus ambicijų.
„Jei esi pasiruošęs mokytis, dirbti su klientais, gilintis į jų situacijas ir turi norą ne tik dirbti, bet ir užsidirbti, galimybių tikrai yra. Tai nėra profesija, kurioje viskas įvyksta savaime, bet tiems, kurie įdeda pastangų, ji gali būti labai gera tiek karjeros, tiek finansine prasme.“
Augantis rizikų skaičius rodo, kad šių kompetencijų reikšmė artimiausiu metu tik didės. Jaunam žmogui tai gali reikšti gana retą derinį – galimybę pradėti karjerą dar studijuojant, dirbti su skirtingais verslais ir kartu auginti kompetencijas, kurių darbdaviams jau šiandien trūksta.