Lietuvius vilioja sezoniniam darbui: siūlo ir 10 tūkst. eurų per mėnesį

Nuo Norvegijos ūkių iki kruizinių laivų – trumpalaikiai darbai vilioja ne tik galimybe užsidirbti, bet ir pakeliauti bei įgyti patirties.

Kai kurie darbdaviai siūlo ne tik stebinančius atlyginimus, bet ir nemokamą būstą ar maitinimą – tereikia užsienio kalbos žinių ir šiek tiek ryžto.

Taigi, kokie sezoniniai darbai yra apmokami geriausiai?

Maitinimo sektoriaus darbai

Geriausiai apmokamų sezoninių darbų sąraše – maitinimo sektorius, kuriame dirbantys virtuvių šefai, virėjai ar kepėjai gali tikėtis itin patrauklių atlyginimų.

Pavyzdžiui, Prancūzijoje esančiame „Lauvitel Lodge“ viešbutyje yra siūlomas virtuvės šefo darbas, kurio atlygis per mėnesį siekia 2,5 tūkst. eurų.

Darbo skelbime nurodoma, kad yra ieškomas žmogus, kuris moka anglų kalbą ir turi patirties panašaus pobūdžio darbe. Nurodomas darbo laikotarpis – nuo birželio iki rugsėjo vidurio. Taip pat pridedama, kad nemokamai bus suteikiamas apgyvendinimas ir maitinimas.

„Ieškome kūrybingo virėjo, kuris padėtų sudaryti pietų ir vakarienės valgiaraščius mūsų svečiams. Šviežiai pagamintas, sveikas ir įvairus maistas yra neatsiejama „Lauvitel Lodge“ patirties dalis.

Kartu su viešbučio šeimininku ir virtuvės šefu planuosite, ruošite ir gaminsite visus patiekalus, turėdami laisvę siūlyti savo idėjas ir skonius, kad papildytumėte mūsų klasikinius receptus“, – nurodoma skelbime.

Tuo metu Nyderlanduose yra siūlomas darbas kepykloje, kur per mėnesį galima užsidirbti iki 2,4 tūkst. eurų.

„Darbo specifika: darbas su duonos ir bandelių kepiniais, produkcijos pakavimas, rūšiavimas, svėrimas. Darbdavys priima dirbti vyrus, moteris, poras ar draugus.

Darbas vyksta trimis pamainomis: rytinė, popietinė ir naktinė. Pamainos trukmė – 8 darbo valandos. Darbuotojui būtina turėti asmeninę banko sąskaitą bei mokėti anglų kalbą“, – rašoma skelbime.

Tiesa, pasirinkus šį darbą, maitinimu bei apgyvendinimu tektų pasirūpinti patiems, kas reikštų papildomas išlaidas.

Žemi reikalavimai, o uždarbis – solidus

Tarp geriausiai apmokamų sezoninių darbų – žemės ūkio darbai, iš kurių populiariausiu išlieka įvairių vaisių, daržovių bei uogų skynimas.

Dažniausiai tokio pobūdžio darbui gauti yra numatyti gana žemi reikalavimai ir pakanka tiesiog mokėti bent vieną iš nurodytų užsienio kalbų.

Pavyzdžiui, Australijoje už citrusinių vaisių, obuolių, vynuogių, mangų ir vyšnių skynimą yra siūlomas 1,7–2,2 tūkst. eurų mėnesinis užmokestis.

Tuo metu praleidus visą vasarą skinant vaisius ir uogas Norvegijoje įmanoma užsidirbti nuo 7,2 iki 8,4 tūkst. eurų.

Tiesa, atlygis už tokio pobūdžio darbą yra panašus daugelyje šalių: Jungtinėje Karalystėje (1,8–2,3 tūkst. eurų per mėnesį), Ispanijoje ir Italijoje (1,2–2 tūkst. eurų per mėnesį), Vokietijoje (1,5–2,5 tūkst. eurų per mėnesį), Prancūzijoje (1,3–2,2 tūkst. eurų per mėnesį).

Tuo metu Nyderlanduose už 2–3 tūkst. eurų mėnesinį atlygį „į rankas“ yra siūlomas slaugytojo darbas.

Į tokį darbą kandidatuojantis asmuo gali neturėti jokio išsilavinimo, tačiau turi turėti patirties rūpinantis kitais žmonėmis ir privalo pateikti neteistumo pažymą. Taip pat norintis dirbti tokį darbą turi mokėti vieną iš šių užsienio kalbų: anglų, olandų, turkų, ispanų, italų ar vokiečių.

„Darbo sritis: pagyvenusių žmonių priežiūra, slaugymas ir pagalba namų ūkyje, pagalba asmeninėje higienoje bei reguliaraus rėžimo užtikrinimas. Darbuotojui suteikiamas nemokamas apgyvendinimas bei maitinimas, visus mokesčius bei kelionės išlaidas apmoka darbdavys.

Siūlomas nuo 2000 iki 3000 eurų atlyginimas į rankas, atsižvelgiant į kalbos įgūdžius, praktiką ir slaugomų žmonių skaičių“, – rašoma skelbime.

Nebijantiems iššūkių – didesnis atlygis

Puikus užmokestis yra mokamas už kiek ilgesnio laikotarpio darbą Jungtinėje Karalystėje (JK). Prieš prasidedant mokesčių sezonui JK ieško anglų kalbą mokančių bei apskaitos ar finansų srities išsilavinimą turinčių žmonių, kuriems būtų patikėtas mokesčių deklaracijų formavimo darbas.

Už tokio pobūdžio pareigas yra siūlomas 16,7 euro siekiantis valandinis užmokestis, o tai reiškia, kad per mėnesį įmanoma užsidirbti apie 2,6 tūkst. eurų.

Itin patrauklūs atlyginimai yra siūlomi naftos platformų bei kruizinių laivų sezoninių darbų pasiūlymuose.

Naftos platformų darbuotojai, priklausomai nuo pozicijos ir patirties, gali uždirbti nuo 20 iki 40 eurų per valandą į rankas (3,2–6,4 tūkst. eurų per mėnesį).

Pavyzdžiui, budintis mechanikas per mėnesį gali uždirbti iki 7 tūkst. eurų, o vyriausias mechanikas – apie 10 tūkst. eurų.

Visgi tokio pobūdžio darbui keliami ir nemenki reikalavimai. Norintys keletą mėnesių padirbėti naftos platformoje turi būti įgiję atitinkamą išsilavinimą (pvz., jūrinė inžinerija), turėti darbo patirties, mokėti bent vieną iš nurodytų užsienio kalbų.

Darbo skelbimuose nurodoma, kad naftos platformų darbuotojai turi būti stiprūs fiziškai bei psichologiškai, kadangi darbuotojų laukia sunkus darbas ir ne itin geros gyvenimo sąlygos.

Tuo metu kruiziniuose laivuose mėnesinis atlygis priklauso nuo pareigų, patirties ir konkrečios laivybos bendrovės, tačiau jis svyruoja nuo 1,2 iki beveik 10 tūkst. eurų.

Mažiausiai kruiziniuose laivuose uždirba barmenai, kambarinės bei denio įgulos nariai, kurių mėnesinis užmokestis yra 1,2–2,2 tūkst. eurų.

Didžiausius atlygius kruiziniuose laivuose gauna vyriausieji virtuvės šefai ir gydytojai, kurių algos gali siekti net 7–10 tūkst. eurų.

Daugiau už juos uždirba tik kapitonai ir inžinieriai, kurie dažniausiai nebūna sezoniniai darbuotojai.

Lietuvių susidomėjimas sezoniniu darbu sumažėjo

Darbo rinkos ir komunikacijos specialistė Rita Karavaitienė atkreipė dėmesį, kad lietuvių susidomėjimas sezoniniu darbu pastaraisiais metais – sumažėjęs.

„Susidomėjimas sezoniniais darbais pastaraisiais metais keičia savo pobūdį. Visų pirma, žmonės gerai paskaičiuoja, ar verta vykti dirbti į užsienį. Taip pat įvertina ir laikotarpį, kuriam norėtų, galėtų ir apsimokėtų išvykti.

Jei prieš „Brexit“ ir pandemiją sezoninių darbų kryptys ir laikotarpiai būdavo gan aiškūs, priežastys, kodėl verta vykti į užsienį taip pat buvo argumentuotos, tai dabartiniu metu susidomėjimas sezoniniais darbais užsienyje yra sumenkęs arba apie darbą užsienyje galvojama daug plačiau, ne tik kaip apie sezoninį darbą“, – dalijosi R. Karavaitienė.

Nors ji pastebi, kad dažniausiai šią galimybę pasirenka didelių įsipareigojimų dar neturintys jauni asmenys ar studentai, sezoniniai darbai sudomina ir vyresnius, darbo patirties turinčius žmones, kurie ieško kitokių gyvenimo patirčių.

„Dažniau tokius darbus renkasi jaunimas, studentai. Tačiau neretai sezoninius darbus renkasi ir vyresni, patirties turintys žmonės. Kai kurie savo atostogas išnaudoja darbui užsienyje, kai kuriems apskritai apsimoka pasiimti neapmokamų atostogų ir vykti į užsienį. Tačiau tai nėra masinis reiškinys, labiau pavieniai atvejai.

Pagrindinis sezoniniais darbais užsienyje besidominčių žmonių lūkestis būna užsidirbti daugiau nei galėtų Lietuvoje. Bet yra ir įvairesnių lūkesčių, pvz., keliaujantys padirbėti į Pietinės Europos kurortus nori suderinti darbą ir pramogas šiltuose kraštuose, susirasti draugų, įgyti patirties, pakeliauti“, – atkreipė dėmesį specialistė.

Pasak R. Karavaitienės, lietuviai padirbėti dažniausiai vyksta į Skandinavijos šalis, Vokietiją, Nyderlandus, Kiprą, Ispaniją ar Graikiją, o populiariausiais sezoniniais darbais išlieka nesudėtingos bei daug patirties ar reikalavimų nereikalaujančios pareigos.

„Įprastai sezoninių darbuotojų reikia žemės ūkio, sandėliavimo, gamybos, turizmo, viešbučių, klientų aptarnavimo sektoriuose. Sezoniniai darbai įprastai būna ne itin sudėtingi, nereikalauja patirties ar kvalifikacijos. Darbo patirtis įprastai būna privalumas, o ne privalomas reikalavimas.

Bene svarbiausias reikalavimas – anglų kalbos žinios ir kitos užsienio kalbos (priklausomai nuo šalies, į kurią vyksta) žinios arba bent jau pagrindai. Gana dažnai svarbus reikalavimas būna gera fizinė sveikata. Žinoma, pasitaiko ir kvalifikacijos reikalaujančių darbų, pvz., statybų sektoriuje, Skandinavijos šalyse, bet įprastai tokie darbai būna ilgalaikiai“, – komentavo R. Karavaitienė.

Tarp tų šalių, kuriose teisės aktu nustatoma minimali alga, Lietuva, kurioje minimumas yra 1038 eurai, užima 8 vietą.

Tuo metu tokiose populiariose sezoninio darbo kryptyse, kaip Vokietija (2 161 euras), Nyderlandai (2 193 eurai) ar Airija (2 282 eurai), minimalus darbo užmokestis yra kur kas didesnis.