Lietuviškus kiaušinių produktus leista eksportuoti į JAV

Lietuvos sertifikuoti gamintojai galės eksportuoti kiaušinių baltymų ir trynių miltus, šaldytą ar džiovintą kiaušinių masę, pranešė Žemės ūkio ministerija.

Maisto ir veterinarijos tarnyba BNS patikslino, jog kiaušinių produktų eksportu į JAV domisi Plungėje veikianti „Groward Group“ bendrovė „Baltic Egg Production“.

„Patekti į tokias rinkas, kaip JAV, nėra paprasta. Tai buvo ilgas, aštuonerius metus trukęs procesas, pareikalavęs daug pastangų ir nestandartinių sprendimų“, – pranešime sakė tarnybos vadovas Mantas Staškevičius.

Anot jo, reikėjo prisiderinti ir pritaikyti JAV reikalavimus, koreguoti laboratorinių mėginių tyrimo procesą.

Visi eksportuojami kiaušinių produktai bus pakartotinai tikrinami JAV įvežimo punktuose. Be to, per metus JAV Maisto saugos ir priežiūros tarnyba ketina atlikti lietuviškų produktų tikrinimo sistemos auditą.

JAV pernai buvo 20 vietoje iš 158-ių Lietuvos eksporto partnerių. Žemės ūkio ir maisto produktų eksportas į šią šalį siekė 76,3 mln. eurų – 14,9 proc. daugiau nei 2020 metais.

Šiemet sausį-liepą į JAV daugiausia eksportuota lietuviškos kilmės kviečių glitimo – 54 proc. visų lietuviškos kilmės žemės ūkio ir maisto produktų vertės, sūrių ir varškės – 16,9 proc. duonos, pyragų, bandelių, pyragaičių, sausainių ir kitų kepinių – 6,2 proc., aliejinių kultūrų sėklų ir vaisių – 3,2 proc., šokolado ir kitų maisto produktų, turinčių kakavos – 3,1 proc.

„Baltic Egg Production“ pirmą kiaušinių miltų siuntą į JAV tikisi išsiųsti dar šiemet

Po aštuonerius metus trukusių derybų JAV leidus Lietuvai eksportuoti kiaušinių produktus, žemės ūkio verslo grupės „Groward Group“ vadovas sako besitikintis, kad grupės bendrovė „Baltic Egg Production“ pirmąją kiaušinių miltų siuntą į JAV išsiųs dar šiemet.

Pasak Algirdo Valančiaus, kol kas patvirtinta, kad Lietuvoje kontrolė yra tinkama užtikrinti produktų kokybę ir tai suteikia galimybę eksportuoti juos į JAV, tačiau įmonė konkretaus leidimo dar neturi – tikimasi, kad jis bus gautas per artimiausias savaites.

„Tikiuosi, kad tai yra tik formalumai, tie procesai kiek trunka, negaliu komentuoti, bet tikimės, kad tai yra savaičių klausimas“, – BNS sakė A. Valančius.

Pasak jo, bendrovė jau turi konkrečius partnerius JAV, kuriems galėtų patiekti produkciją. Pirmąją kiaušinių miltų siuntą ji tikisi išsiųsti dar šiemet.

„Tikimės, kad pirmieji konteineriai išplauks 2022 metais. (...) Planuotumėm startuoti su kiaušinių miltais sausu pavidalu, tai būtų mūsų pirmieji produktai. Trynio, baltymo, bendri miltai, su jais startuotume įeinant į Amerikos rinką“, – sakė A. Valančius.

„Groward Group“ vadovas pasakojo, kad įmonė leidimo siekė septynerius metus, tam turėjo pritaikyti ir gamybos procesus, be to, įmonėje vyko du JAV ekspertų auditai.

„Du kartus buvo atvykę iš JAV maisto kontrolės specialistai, turime ir krūvą investicijų padarę, jau nekalbant apie parodas ir potencialių klientų paieškas“, – sakė A. Valančius.

„Mes jau seniausiai esame įsigiję kiaušinių plovimo įrangą, nes Amerikoje kiaušinius privalu plauti prieš pateikiant į rinką, o Europoje šitas netgi yra uždrausta, nes Europoje traktuojama, kad kiaušinio apsauga yra natūralusis apvalkalas, kuri pagamina višta. Kalbame apie rimtus įrengimus“, – teigė jis.

A. Valančius kalbėjo, kad jei eksportas bus sėkmingas, tai būtų naudinga visai Lietuvos kiaušinių pramoneii.

„Jeigu mums pavyktų sėkmingai plėtoti šitą kryptį, tai natūraliai atsirastų didesnis kiaušinių poreikis ir didesnės galimybės kiaušinių gamintojams“, – sakė jis.

Šiuo metu „Baltic Egg Production“ daugiausiai skystųjų produktų parduoda Europos valstybėse, o šaldyti ir sausi produktai keliauja į Japoniją, Katarą ir kitas valstybes.

Plungės gamykloje 2021 metais perdirbta beveik 9 mln. kilogramų kiaušinių masės, iš kurios pagaminta 4,6 mln. kilogramų šaldytos bei atvėsintos masės ir 840 tūkst. kilogramų džiovintų trynio, bendros masės ir baltymo miltų.

Žemės ūkio ministerija penktadienį pranešė, kad JAV Maisto saugos ir priežiūros tarnyba leido lietuviškus kiaušinių produktus eksportuoti į JAV. Lietuva tapo antrąja Europos Sąjungos šalimi po Nyderlandų, gavusia tokį leidimą.

Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų eksportas į JAV pernai siekė 76,3 mln. eurų – 14,9 proc. daugiau nei 2020 metais.