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TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

„Lidl“ prekių krepšelis – beveik 5 eurais pigesnis nei brangiausiame prekybos tinkle

REKLAMA / 2026-09-25 13:17 / šaltinis: tv3.lt
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Dažno vartojimo prekių krepšelis ir vėl buvo pigiausias žemų kainų prekybos tinkle „Lidl“, rodo naujausias slapto pirkėjo ir rinkos tyrimų bendrovės „SeeNext“ tyrimas, atliktas rugsėjo 10 dieną. Tyrimo rezultatai atskleidė, kad tą dieną dažno vartojimo prekių krepšelis „Lidl“ vidutiniškai kainavo 35,14 euro ir buvo pigiausias tarp penkių didžiųjų šalies prekybos tinklų. Remiantis „SeeNext“ duomenimis, to paties krepšelio kaina skirtinguose prekybos tinkluose skyrėsi 4,63 eurais.

Pirkinių krepšelis parduotuvėje LIDL

Dažno vartojimo prekių krepšelis ir vėl buvo pigiausias žemų kainų prekybos tinkle „Lidl“, rodo naujausias slapto pirkėjo ir rinkos tyrimų bendrovės „SeeNext“ tyrimas, atliktas rugsėjo 10 dieną. Tyrimo rezultatai atskleidė, kad tą dieną dažno vartojimo prekių krepšelis „Lidl“ vidutiniškai kainavo 35,14 euro ir buvo pigiausias tarp penkių didžiųjų šalies prekybos tinklų. Remiantis „SeeNext“ duomenimis, to paties krepšelio kaina skirtinguose prekybos tinkluose skyrėsi 4,63 eurais.

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Rugsėjo 10 dieną penkių didžiausių šalies prekybos tinklų parduotuvėse Vilniuje ir Kaune apsilankę „SeeNext“ slapti pirkėjai įsigijo po analogišką dažno vartojimo prekių krepšelį. Jį sudarė 29 prekės iš skirtingų maisto kategorijų: pieno, mėsos, grūdinės kilmės ir bakalėjos produktų, vaisių bei daržovių ir gėrimų.

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Tyrimo metu paaiškėjo, kad „Lidl“ vidutinė dažno vartojimo prekių krepšelio suma siekė 35,14 eurus ir buvo mažiausia iš visų prekybos tinklų.

Remiantis tyrimo duomenimis, tą dieną pigiausiai grūdinės kilmės produktus buvo galima įsigyti „Lidl“ prekybos tinkle, jų kaina siekė 3,67 euro. Tai yra 0,31 euro pigiau nei brangiausiai juos pasiūliusio prekybos tinklo parduotuvėje.

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Mažiausia kaina rugsėjo 10 dieną už vaisius ir daržoves buvo fiksuota taip pat „Lidl“ prekybos tinkle, už juos sumokėta 3,55 euro arba 0,76 euro mažiau, lyginant su brangiausiai vaisius ir daržoves pardavusiu prekybos tinklu.

Lentynose – vaisiai ir daržovės su atlikta šviežumo kontrole

Prekybos tinklas užtikrina ne tik žemą vaisių ir daržovių kainą, bet ir tai, kad parduotuvių lentynas kasdien pasiektų šviežia ir kokybiška produkcija. Tam dėmesys skiriamas visuose tiekimo etapuose – nuo ūkių ir logistikos centrų iki transportavimo į parduotuves.

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Vaisiams ir daržovėms transportuoti naudojami sunkvežimiai, kurių priekabose įrengtos skirtingų temperatūrų zonos. Tai leidžia vienu sunkvežimiu į parduotuves pristatyti skirtingų laikymo sąlygų reikalaujančią produkciją ir kartu išlaikyti jos kokybę bei šviežumą. Pavakarę į „Lidl Lietuva“ logistikos centrus atkeliavęs derlius čia atidžiai patikrinamas, o vos per kelias valandas išskirstomas į parduotuves, todėl jau kitą rytą klientai gali rinktis šviežius vaisius ir daržoves.

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Svarbu ir tai, kaip vaisiai bei daržovės buvo užauginti, todėl visiems „Lidl“ augintojams Lietuvoje ir kitose šalyse taikomi griežti reikalavimai, apimantys ne tik produkcijos kokybę, bet ir atsakingą požiūrį į aplinką bei darbuotojus. Reikalaujama, kad šviežiuose vaisiuose ir daržovėse nustatytas veikliųjų medžiagų likučių kiekis neviršytų trečdalio Europos Sąjungos leistinos normos, o pačių veikliųjų medžiagų likučių būtų ne daugiau kaip penkių rūšių. Siekiant patikrinti, ar šių reikalavimų laikomasi, reguliariai atliekami laboratoriniai tyrimai ir vertinama, ar produkcija atitinka tiek „Lidl“ vidines taisykles, tiek teisės aktuose nustatytus kriterijus.

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Žemas kainas padeda išlaikyti privatūs prekės ženklai

Mažas kasdienių ir kitų prekių kainas padeda užtikrinti ir didelė privačių „Lidl“ prekės ženklų dalis asortimente. Šių produktų kainą mažina tai, kad pirkėjui nereikia mokėti už plačiai reklamuojamą prekės ženklą ar jo žinomumą. Dalis privačių „Lidl“ prekės ženklų produktų gaminami tose pačiose gamyklose Lietuvoje ir užsienyje kaip ir žinomų prekės ženklų produkcija, todėl gali pasižymėti panašia sudėtimi bei kokybe, tačiau kainuoti mažiau.

Žemą kainą padeda išlaikyti ir efektyvi prekybos tinklo tiekimo grandinė. Dalis produktų užsakomi dideliais kiekiais tūkstančiams „Lidl“ parduotuvių įvairiose šalyse, todėl produktai perkami palankesnėmis sąlygomis, o tai padeda išlaikyti žemą jų kainą pirkėjams.

Straipsnį parengė: „LIDL“.

Gairės:
Vilnius
lidl

indeliai.lt

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Gairės:
Vilnius
lidl
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