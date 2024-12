„Lidl Lietuva“ tęsia kalėdinių dovanų tradiciją: visiems darbuotojams įteiks 100 eurų vertės dovanų korteles ir šventinius rinkinius

REKLAMA

REKLAMA

„Nuolat stengiamės rodyti padėką ir dėkingumą savo darbuotojams, tačiau Kalėdos – puikus metas, kai galime padėkoti savo kolektyvui už nuoširdų darbą visus metus. Saldžios staigmenos, dovanų kortelės ir dovanos vaikams rodo mūsų dėkingumą kiekvienam darbuotojui. Siekiame, kad kalėdinės dovanos būtų praktiškos, suteiktų realią naudą, todėl visus pradžiuginsime 100 eurų vertės „Lidl“ dovanų kortelėmis, kurios galbūt prisidės ir prie jų šventinio stalo kūrimo, taip pat ir šventiniais saldumynais“, – teigia „Lidl Lietuva“ valdybos narė ir personalo vadovė.

REKLAMA

Ji priduria, kad dovanų sulauks ne tik visi darbuotojai, bet ir jų vaikai iki 15 metų. Komandos narių vaikams įmonė įteiks saldžias staigmenas bei gamtai draugiškus žaidimus, kurie kartu jaukiems vakarams suburs visą šeimą.

Viena iš dovanų – laikas su artimaisiais

Kalėdos – šilumos ir laiko su artimaisiais kupinas laikotarpis, todėl S. Savickienės teigimu, siekiant užtikrinti, kad darbuotojai galėtų pasimėgauti šventinėmis akimirkomis, kalėdiniu laikotarpiu keičiasi ir parduotuvių darbo laikas.

REKLAMA

REKLAMA

„Kaip jau tapo įprasta, pirmąją Šv. Kalėdų bei Naujųjų metų dieną „Lidl“ parduotuvės nedirbs. Šv. Kūčių dieną visos „Lidl“ parduotuvės dirbs trumpiau, o antrąją Šv. Kalėdų dieną – darbą pradės vėliau. Tai padės užtikrinti, kad darbuotojai galėtų skirti daugiau dėmesio savo artimiesiems ir kokybiškai praleisti laiką“, – tvirtina S. Savickienė.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Anot jos, toks sprendimas – jau tradicinis ir yra itin vertinamas tiek darbuotojų, tiek ir pirkėjų. Siekiant užtikrinti, kad klientams darbo laiko pokyčiai nesukeltų nepatogumų, įmonė apie juos informuoja iš anksto: „Tai padeda pirkėjams laiku įsigyti būtiniausias prekes ir leidžia jiems švenčių laukti ramiai. Neabejojame, kad suteikiamas papildomas laikas namuose mūsų darbuotojams suteiks galimybę pasimėgauti akimirkomis su artimaisiais ir pasinerti į šventinę atmosferą.“

REKLAMA

Rūpestis darbuotojais – nuolatinis prioritetas

Vienas pagrindinių „Lidl“ prioritetų – visapusiškas rūpestis darbuotojais. Pasak S. Savickienės, įmonė savo komandos nariais rūpinasi ištisus metus.

Siekdama išlaikyti lyderystę rinkoje, „Lidl Lietuva“ 2025 metais didins atlyginimus visiems darbuotojams. Darbo užmokestis per 2025 metus vidutiniškai augs nuo 5 iki 10 proc. Jis didės parduotuvių, logistikos ir administracijos darbuotojams. Ateinančiais metais „Lidl Lietuva“ atlyginimų biudžetui skirs 7 mln. eurų daugiau. Taip pat ir toliau bus tęsiamos kitos atlygio paketo stiprinimo priemonės, užtikrinamos kitos naudos, skirtos darbuotojų gerovei, fizinei ir emocinei sveikatai.

REKLAMA

„Siekiame, kad darbuotojai jaustųsi vertinami ir užtikrinti tiek darbe, tiek asmeniniame gyvenime. Todėl visus komandos narius, sėkmingai baigusius bandomąjį laikotarpį, apdraudžiame papildomu sveikatos draudimu. Taip pat rūpinamės ne tik fizine, bet ir emocine jų sveikata – kiekvienas darbuotojas gali pasinaudoti iki 10 nemokamų psichologo-psichoterapeuto seansų per metus ir taip gauti reikalingą pagalbą“, – teigia S. Savickienė.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Be to, „Lidl“ komandos nariai gali naudotis jiems specialiai skirta konsultacijų programa „Gali mumis pasikliauti!“. Nemokamu, 24 val. per parą ir 7 dienas per savaitę veikiančiu numeriu gali skambinti ne tik „Lidl Lietuva“ darbuotojai, bet ir artimiausi jų šeimos nariai bei pasikonsultuoti psichologiniais, teisiniais ar finansiniais klausimais.

Straipsnį paruošė: UAB „Lidl Lietuva“.