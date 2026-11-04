„Lidl Lietuva“ ir vietiniai gamintojai: tvirta partnerystė su „Vilniaus duona“ peržengia šalies ribas

„Glaudus bendradarbiavimas su Lietuvos gamintojais yra mūsų veiklos prioritetas. Ilgalaikė partnerystė su „Vilniaus duona“ leidžia apjungti giliausias kepimo tradicijas ir aukščiausius standartus, kad kasdien pirkėjų stalą pasiektų švieži gaminiai už geriausią kainos ir kokybės santykį“, – teigia „Lidl Lietuva“ korporatyvinės komunikacijos vadovė Ovidija Ferencienė.
Vienas ryškiausių sėkmingos plėtros ir abipusio pasitikėjimo pavyzdžių – nuolat auganti partnerystė su didžiausia ir seniausia kepykla šalyje „Vilniaus duona“. Tai yra vienas didžiausių „Lidl“ duonos tiekėjų visose trijose Baltijos šalyse, kartu su prekybos tinklu sparčiai plečiantis savo produkcijos geografiją.
Pamėgti skoniai ir platus asortimentas
Šiuo metu reguliariame „Lidl“ asortimente Lietuvoje galima rasti 12 „Vilniaus duonos“ kepinių: 6 privataus prekės ženklo ir 6 „Vilniaus duonos“ prekės ženklų produktus. Tarp jų – pačios populiariausios ir lietuvių labiausiai vertinamos duonos: „Toste“ skrudinimo duona bei tradicijomis kvepiančios „Agotos“ ir „Močiutės“ juoda duona. Šie gaminiai tapo neatsiejama kasdienio pirkėjų krepšelio dalimi, užtikrinančia, kad ant stalo visada garuotų šviežia, kokybiška ir žemos kainos tradicinio skonio duona. Lietuvos gamintojų produkcija sudaro itin svarbią kasdienio asortimento dalį – pavyzdžiui, fasuotos duonos kategorijoje vietiniai gamintojai užima beveik 90 proc. „Lidl“ lentynų.
Sėkmė visose Baltijos šalyse ir ypatingi pasiūlymai
„Lidl“ džiaugiasi, kad kartu su Lietuvos gamintojais gali augti ir už šalies ribų. „Vilniaus duonos“ tiekiami privačios etiketės produktai yra sėkmingai realizuojami visose trijose Baltijos šalių rinkose – Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje. Tai įrodo aukštą produkcijos kokybę bei regioninį pirkėjų pasitikėjimą.
„Džiaugiamės, kad partnerystė su vietos lyderiais peržengia vienos šalies ribas ir tampa tvirtu tramplinu Lietuvos verslo plėtrai. Kartu su kepyklos meistrais sukurti mūsų privataus prekės ženklo duonos gaminiai jau spėjo pelnyti ir Latvijos bei Estijos pirkėjų pasitikėjimą.
Tai aiškus įrodymas, jog Lietuvos gamintojų profesionalumas ir produkcijos kokybė atitinka griežčiausius regioninius reikalavimus, o tarptautinis „Lidl“ tinklas padeda vietos verslui užtikrinti stabilius gamybos mastus bei auginti savo produkcijos geografiją“, – pažymi O. Ferencienė.
Be nuolatinio asortimento, pirkėjai kepyklos gaminių gali rasti ir savaitiniuose „Lidl“ leidiniuose. Čia reguliariai pristatomi riboto laikotarpio pasiūlymai, leidžiantys įsigyti pamėgtų „Vilniaus duonos“ gaminių už itin patrauklią kainą.
Ateities planai
„Lidl Lietuva“ ir „Vilniaus duona“ nestovi vietoje – glaudus bendradarbiavimas nuolat skatina inovacijas. Prekybos tinklas atskleidžia, kad jau visai netrukus „Lidl“ parduotuvių lentynose pasirodys visiškai nauji, visai rinkai unikalūs produktai. Tai dar vienas žingsnis į priekį, patvirtinantis, kad stipri partnerystė su vietiniais lyderiais leidžia pirkėjams nuolat pasiūlyti šviežių idėjų ir geriausių skonio patirčių.
Straipsnį parengė: „LIDL“.