„Lidl Lietuva“ darbuotojo istorija: Arno kelias nuo studijuojančio parduotuvės darbuotojo iki IT skyriaus konsultanto 

Apie darbą „Lidl Lietuva“ Arnas pirmą kartą išgirdo iš draugų, kurių paskatintas ir kandidavo į parduotuvės darbuotojo poziciją. Iškart po brandos egzaminų Arnas prisijungė prie „Lidl“ kaip parduotuvės darbuotojas.

„Neturėjau jokios darbo patirties, tačiau nuo pirmųjų dienų sutikau nuostabių kolegų, kurie padėjo man augti kaip asmenybei“, – pasakoja jis.

Darbą parduotuvėje ir informacinių sistemų studijas Arnas derino dvejus metus. Studijose jis mokėsi kaip projektuoti, įgyvendinti ir administruoti įvairias IT sistemas.

„Kai atėjo laikas profesinei praktikai, „Lidl“ kaip parduotuvės darbuotojas dirbau beveik dvejus metus ir nenorėjau keisti įmonės. Nors įmonė tuo metu neturėjo oficialių praktikos vietos pasiūlymų, atitinkančių mano studijų kryptį, parašiau laišką personalo skyriui. Po kelių dienų gavau kvietimą pokalbiui ir netrukus pradėjau apmokamą praktiką įmonės IT skyriuje“, – pratęsia Arnas.

Jis pasakoja, kad praktikos metu buvo supažindintas, kokios sistemos yra naudojamos didelėse įmonėse ir kaip jos veikia, galėjo pritaikyti ir padidinti savo iki tol sukauptą techninių žinių bagažą.

„Nuo pat pirmos praktikos dienos buvau labai šiltai priimtas į komandą. Praktikos metu man buvo patikimos vis sudėtingesnės užduotys, kurių metu pažindavau vis naujas įmonės sistemas. O jai einant į pabaigą, gavau pasiūlymą tęsti savo kelią kaip IT paslaugų ir pagalbos skyriaus jaunesnysis konsultantas. Šioje pozicijoje dirbu jau virš metų, o komandos palaikymas visos praktikos metu buvo labai svarbus ir paskatino mane toliau siekti karjeros „Lidl Lietuva“ organizacijoje“, – dalinasi Arnas.

Darbas studijų metu suteikia itin daug vertingos patirties – jaunuoliai ne tik gali „pasimatuoti“ skirtingas profesijas, bet ir ugdyti savo atsakomybę bei įgyti naudingų laiko valdymo įgūdžių, priduria „Lidl Lietuva“ valdybos narė ir personalo vadovė Sandra Savickienė.

„Šie įgūdžiai praverčia ne tik profesiniame, bet ir asmeniniame gyvenime. Mes atsižvelgiame į studentų poreikį galėti tiek dirbti, tiek mokytis, tad suteikiame jiems galimybę įgyti profesinės patirties bei sėkmingai siekti išsilavinimo“, – pabrėžia S. Savickienė.

Dinamiška darbo aplinka

Anot Arno, rutina įmonės IT skyriuje neegzistuoja, o kiekviena diena suteikia progą išmokti ką nors naujo. Jo pareigos apima IT sutrikimų šalinimą, gedimų analizę, prevenciją, darbo vietų paruošimą ir vartotojų prieigų teisių administravimą, kur tvarkomi darbuotojų ir struktūrinių vienetų duomenys bei suteikiamos prieigos prie įmonės sistemų.

„Mano darbas yra itin dinamiškas – vieną minutę galiu konsultuoti kolegas ar dirbti su projektu, o kitą spręsti netikėtus sistemų trikdžius, todėl kiekviena diena yra vis kitokia. Kol kas man labiausiai įsiminė Vilniaus logistikos centro atidarymas. Mano atsakomybė šiame projekte buvo sukurti logistikos centro struktūrą IT prieigų teisių, darbuotojų duomenų bei struktūrinių vienetų valdymo platformoje. Iki tol Baltijos šalyse niekam nėra tekę daryti tokios užduoties ir jos vykdymo metu teko labai daug bendradarbiauti su kitais IT skyriais ir įvairiais kolegomis iš Lietuvos bei užsienio“, – sako specialistas.

Jis priduria, kad dvejus metus kaupta patirtis parduotuvėje nenuėjo veltui – ji praverčia ir dabar.

„Kadangi darbas parduotuvėje ir dabartinė pozicija panašios tuo, kad yra tiesiogiai bendraujama su klientu, stengiuosi palaikyti panašų bendravimo stilių į tą, kuris taikomas parduotuvėse, siekiant palikti klientą patenkintą. Žinojimas, kaip veikia ar veikė tam tikri procesai parduotuvėje, taip pat labai padeda kai kuriuos sutrikimus identifikuoti sparčiau ir greičiau atstatyti sutrikusių sistemų funkcionalumą“, – priduria Arnas.

Motyvuoja vakarietiška darbo kultūra

Įmonėje dirbantys kolegos ir darbo atmosfera skatina Arno lojalumą jai. Pasak jo, įmonės kultūra ir vadovų palaikymas ne tik motyvuoja, bet ir prisideda prie asmeninio tobulėjimo.

„Manau, kad „Lidl Lietuva“ išsiskiria tuo, jog kiekvienam darbuotojui yra suteikiamos galimybės dalintis savo idėjomis. Esant norui ir iniciatyvai, darbuotojui suteikiamos galimybės dalyvauti įvairiuose, tiek vidiniuose, tiek išoriniuose mokymuose, ugdančiuose darbuotojo profesinius ir lyderystės įgūdžius“, – pasakoja jis.

S. Savickienė pasakoja, kad įmonė vadovaujasi vakarietiškos darbo kultūros principais, kurios vienas iš pagrindinių aspektų – darbuotojų skatinimas augti ir tobulėti įvairiose srityse.

„Kiekvienas parduotuvės darbuotojas prieš darbo startą teorinių ir praktinių žinių semiasi išsamiuose mokymuose, o administracijos darbuotojams siūlome ir jiems skirtas ugdymo programas, suteikiame galimybę mokytis ir užsienio kalbų. Komandos nariams pagal poreikį siūlome vykti į stažuotes užsienyje ir atlikti tarptautinį įdirbį. Taip pat administracijos darbuotojus skatiname dalyvauti įvairiose konferencijose, todėl kiekvienas gali atrasti sau tinkamą variantą“, – teigia S. Savickienė.

Arnas džiaugiasi, kad per savo karjerą „Lidl Lietuva“ įgijo ne tik profesinių įgūdžių, bet ir pasitikėjimo savimi. Naujiesiems komandos nariams jis pataria į kylančius iššūkius žiūrėti kaip į galimybes augti.

„Kolegoms patarčiau į kylančius iššūkius žiūrėti kaip į galimybes išmokti kažko naujo, patobulėti, nepabijoti užduoti klausimų. Taip pat būti aktyviems, imtis iniciatyvos ir pasinaudoti suteikiamomis galimybėmis“, – sako jis.

Siūlo platų naudų paketą

Darbuotojų lojalumą „Lidl Lietuva“ taip pat užtikrina išlaikydama konkurencingą atlygį. Remiantis Rekvizitai.lt 2024 metų duomenimis, įmonė siūlė aukščiausią vidutinį metinį atlygį tarp didžiausių mažmeninės prekybos įmonių. Be to, įmonėje veikia pakopinė atlyginimų kėlimo sistema, kuri leidžia darbuotojams jau nuo pirmos darbo dienos žinoti, kaip jų atlyginimas keisis ateityje.

Prekybos tinklas taip pat rūpinasi tiek fizine, tiek emocine darbuotojų gerove. Visi kolektyvo nariai, baigę bandomąjį laikotarpį, apdraudžiami papildomu sveikatos draudimu, kuris leidžia padengti gydymo išlaidas, įsigyti vaistų, sveikatinimo priemonių bei gauti kompensaciją už dalį odontologijos ir optikos paslaugų išlaidų.

„Papildomas sveikatos draudimas ir kitos mūsų iniciatyvos leidžia darbuotojams jaustis ne tik saugiai, bet ir sveikai – nuo gydymo ir vaistų išlaidų kompensavimo iki prevencinių priemonių, tokių kaip nemokamos gripo vakcinos ar prieš peršalimo sezoną išdalinami vitaminų rinkiniai“, – dalijasi S. Savickienė.

Emocinei sveikatai taip pat skiriamas didelis dėmesys. Darbuotojai gali pasinaudoti iki dešimties nemokamų psichoterapijos seansų per metus pas gydytoją psichoterapeutą arba psichologą-psichoterapeutą. Be to, įmonė siūlo programą „Gali mumis pasikliauti!“, suteikiančią galimybę darbuotojams ir jų artimiesiems gauti nemokamas specialistų konsultacijas teisiniais, asmeniniais ar finansiniais klausimais.

Straipsnį parengė: „Lidl Lietuva“.