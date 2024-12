LEA: Lietuvoje šiemet pagaminta beveik 62 proc. suvartotos elektros energijos

Pažymima, kad atsinaujinančius išteklius naudojančių elektrinių indėlis nacionalinėje gamyboje pastarąjį mėnesį išliko didžiausias: vėjo elektrinės pagamino 57,1 proc., hidroelektrinės – 9,9 proc., o saulės elektrinės – 3,7 proc. suvartotos elektros energijos.

LEA duomenimis, šiemet saulės elektrinių leistina generuoti galia išaugo 76,4 proc., lyginant su 2023 metais. Nurodoma, kad saulės elektrinės nuo metų pradžios jau pagamino daugiau elektros energijos nei per visą 2020–2023 metų laikotarpį: per 11 šių metų mėnesių saulės elektrinėse sugeneruota 1,38 TWh energijos, o per pastaruosius ketverius metus buvo pagaminta apie 1,17 TWh elektros.

Lyginant nacionalinę gamybą ir suvartojimą, vien saulės elektrinės šiemet jau pagamino daugiau elektros nei pernai per visus metus suvartojo Klaipėdos apskritis (1,30 TWh). Palyginimui, pernai saulės elektrinių gamyba siekė 0,63 TWh – mažiau nei pusę tai pačiai apskričiai per metus reikalingos elektros, pažymi agentūra.

Akcentuoja, kad vėjo elektrinių generacija lapkritį išliko svarbiausia šalyje trečią mėnesį iš eilės. Vėjo elektrinių leistina generuota galia per vienuolika šių metų mėnesių, palyginti su ankstesniais metais, išaugo 25,2 proc., o pagamintos elektros energijos kiekis buvo artimas pernai per visus metus vėjo elektrinių pagamintam elektros energijos kiekiui: šiemet šios elektrinės jau pagamino 2,85 TWh elektros energijos, pernai per visus metus – 2,52 TWh. Tuo metu 2020–2022 m. šiose jėgainėse būdavo pagaminama apie 1,36–1,54 TWh elektros energijos per metus.

LEA skelbia, jog šiemet vėjo elektrinės jau pagamino daugiau elektros energijos nei pernai per visus metus suvartojo Kauno (1,99 TWh) ir Marijampolės (0,45 TWh) apskritys kartu sudėjus. Palyginimui, 2021 metais vėjo elektrinių metinė gamyba siekė 1,36 TWh. Ji būtų tik iš dalies padengusi Kauno miesto (0,98 TWh) bei Marijampolės apskrities vartojimo poreikį.

Be to, pastebima, kad gaminančių vartotojų skaičius nuo metų pradžios padidėjo 32,8 tūkst., o jų įrenginių leistinoji generuoti galia šį lapkritį siekė 1 380,6 MW bei buvo 56 proc. didesnė nei pernai. Skaičiuojama, kad daugiau nei 1 tūkst. MW šios galios priklauso gaminantiems vartotojams, o 324,4 MW – nutolusiems gaminantiems vartotojams.