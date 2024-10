LEA: elektros energijos kaina biržoje padidėjo, bet nepriklausomi tiekėjai fiksuotos kainos planų tarifų nedidino

Per pirmąsias 8 spalio dienas elektros energijos vidutinė kaina Nord Pool biržoje išaugo iki 0,128 Eur/kWh be PVM. Kaip praneša Lietuvos energetikos agentūra (LEA), šį vidutinės kainos padidėjimą nulėmė spalio 2-3 d. staiga išaugusios kainos Suomijoje ir Baltijos šalyse: jos pasiekė 0,183-0,241 Eur/kWh be PVM.