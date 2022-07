Latvija ir Lenkija susitarė plėsti bendradarbiavimą krovinių perkrovimo srityje

T. Linkaitis ketvirtadienį telefonu su A. Adamczyku aptarė Latvijos ir Lenkijos uostų bendradarbiavimą.

Pasak ministerijos atstovų, Lenkijos ministras teiravosi apie Latvijos uostų pajėgumus importuoti anglis į Lenkiją.

T. Linkaits patikino, kad Latvijos uostai turi didelę anglių krovos patirtį, nes istoriškai per Latvijos uostus per metus išplukdoma per 23 mln. tonų anglių. Ministras taip pat informavo, kad Latvijos uostuose yra laisvų pajėgumų papildomiems krovinių kiekiams krauti.

T. Linkaičio teigimu, anglių krovinių, daugiausia iš Centrinės Azijos, apyvarta auga nuo paskutinio 2021 metų ketvirčio, ​​o esamoje geopolitinėje situacijoje Latvija yra pasirengusi įsitraukti į Lenkijos energetinio saugumo užtikrinimą.

Ministrai susitarė tęsti darbą ekspertiniu lygmeniu, plečiant bendradarbiavimą krovinių perkrovimo srityje ir naudojant Latvijos uostus kroviniams perkrauti.