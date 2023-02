LAKD vadovas: Kėdainiuose įgriuvusio tilto tyrimo išvados – kovą

Praėjusią savaitę susisiekimo ministras Marius Skuodis pavedė direkcijai iki vasario 17 dienos atlikti išsamų su tilto griūtimi susijusių aplinkybių tyrimą ir pateikti jo rezultatus bei išvadas. Ministerija BNS teigia, kad direkcijos išvados laukiama penktadienį.

„Susisiekimo ministro pavedimu LAKD iki vasario 17 dienos turi pateikti išvadą dėl susidariusių faktinių aplinkybių ir Kelių direkcijos pareigų ir atsakomybių, susijusių su tinkama šio tilto priežiūra bei vykdymu. Išvada bus pateikta šiandien. Daugiau informacijos turėtume kitą savaitę“, – rašoma penktadienį BNS atsiųstame komentare.

Tuo metu LAKD vadovas Remigijus Lipkevičius sako, kad pagal ministro pavedimą pradėto tyrimo išvadų dar reikės palaukti.

„Pagal tą ministro pavedimą yra sudarytos dvi darbo grupės – viena yra vadovaujantis statybų techniniu reglamentu ir ten yra terminai nurodyti per 20 darbo dienų nuo komisijos sudarymo. (...) Kita grupė dirba pas mus viduje, kad išsiaiškintų visus procesus norint suprasti, ką viduje, koklius procesus peržiūrėti ir tobulinti, kad, be to, finansavimo trūkumas, kitos aplinkybės netrukdytų sutarčių įgyvendinti“, – penktadienį BNS sakė jis.

„Darbas komisijų vyksta, vieną išvadą turėsiu šiandien, darbo pabaigoje, kita išvada, pagal statybų techninį reglamentą, bus kovo mėnesį, pirma–antra savaitė“, – teigė R. Lipkevičius.

Direkcijos vadovo teigimu, tyrime dalyvauja ne viena įstaiga, nuo jų informacijos priklausys ir galutinės išvados.

„Priežasčių tyrime dalyvauja ne tik direkcija, bet ir statybų inspekcija, priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos, kultūros paveldo ir savivaldybės atstovai. Ta komisija, kiek man yra žinoma, dirba, buvo nuvažiavusi į vietą, renka dokumentus, pats pasirašiau eilę prašymų pateikti papildomą informaciją iš kitų institucijų, tame tarpe – iš policijos, dėl galimai vykusio sunkiasvorio transporto eismo. Kai klausimai bus atsakyti, komisija apibendrins surinktą informaciją ir nustatytais terminais pateiks išvadą“, – kalbėjo R. Lipkevičius.

Tilto per Nevėžį Kėdainiuose konstrukcijos įgriuvo sausio 31-ąją, nuo tada juo buvo uždarytas transporto ir pėsčiųjų eismas.

Direkcija anksčiau pranešė, kad tilto sija galėjo būti pažeista dėl juo važiavusio sunkiasvorio transporto, viršijus leistiną masę. R. Lipkevičius anksčiau sakė, kad tilto remontą tikimasi pradėti šiemet, o po pustrečio mėnesio greta jo turėtų būti sumontuotas laikinas tiltas.

Įgriuvęs tiltas buvo įtrauktas į 73 blogos arba labai blogos būklės tiltų sąrašą ir jį pagal finansavimo galimybes planuota rekonstruoti iki pernai metų pabaigos, tačiau pristigta lėšų.