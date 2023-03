Kviečia susimąstyti: filmas „Svarbiausias darbas Žemėje“ atskleidžia, su kokiais iššūkiais susiduria ūkininkai

REKLAMA

Nori šviesti visuomenę

„BASF Agro Lietuva“ verslo klientų vadybininkas Aleksandr Voitkevič pasakoja, kad filmą apie ūkininkų gyvenimą įkvėpė sukurti noras šviesti visuomenę ir parodyti tikrąją ūkininkų gyvenimo realybę.

„Daugelis turėjo senelius, kurie gyveno kaime, užsiėmė žemės ūkiu ir ta kaimiška idilė, kai kaime su arkliuku ardavo, bulves sodindavo buvo vienokia, o dabar viskas pasikeitę. Progresas žemės ūkio technologijose akivaizdus. Pastebėjome, kad kartais miesto žmonėms atrodo, kad šiais laikais žemės ūkyje naudojama daug chemijos, nors iš tikrųjų taip nėra. Mes norime parodyti, kad žemės ūkis tapęs našesniu, be to, naudojama daug pažangių technologijų,“ – pasakoja A. Voitkevič.

Ne tik profesija, bet ir gyvenimo būdas

Retas susimąsto, kad ūkininkavimas, tai ne tik profesija – tai kur kas daugiau. Ūkininkas Romualdas Kubaitis dalijasi savo patirtimi: „Kuo toliau nuo sostinės, tuo mažiau žmonės žino, kas vyksta. Ūkininkauju jau 32 metus, tai man yra ne tik profesija, ne tik pajamų šaltinis, bet ir gyvenimo būdas. Filmo filmavimo eiga buvo labai maloni, pajutau, kad ūkininkavimas yra svarbus. Be to, įvertinus pastarųjų metų įvykius, manau, visi supratome, kad valgyti reikia visiems, todėl ūkininkų darbas ypač svarbus.“

Aktualu kiekvienam

Dokumentiniame filme „Svarbiausias darbas Žemėje“ pristatomi trijų Lietuvos ūkininkų portretai. Šis filmas tarsi padėka ūkininkams, be to, jis atlieka ir šviečiamąją misiją, pristatydamas modernų žemės ūkį žmonėms, kurie šioje sferoje neturi jokios patirties.

„Filme „Svarbiausias darbas Žemėje“ parodoma, su kokiomis problemomis susiduria ūkininkai – tiek auginantys gyvulius, tiek užsiimantys augalininkyste. Be to, per pastaruosius 5 metus visi patiriame daug iššūkių dėl besikeičiančio klimato, tai irgi svarbi problema su kuria susiduriame visi,“ – sako R. Kubaitis.

Žiūrėkite nemokamai

Dokumentinį filmą „Svarbiausias darbas Žemėje“ čia nemokamai gali pamatyti kiekvienas. Visą laidą su „BASF Agro Lietuva“ verslo klientų vadybininku Aleksandr Voitkevič ir ūkininku Romualdu Kubaičiu kviečiame žiūrėti čia.