Kreivys tikisi, kad nepriklausomų elektros tiekėjų konkurencija aktyvės

„Manau, kad ateityje (nepriklausomų elektros tiekėjų – BNS) konkurencija aktyvės. Kuo daugiau atsiras atsinaujinančios energetikos, o tiekimo įmonės kaip tik ir skatina ją vystytis, (...) tai automatiškai jie kartu leidžia vystytis ir visai atsinaujinančiai energetikai, visai mūsų elektros gamybai“, – žurnalistams ketvirtadienį Seime sakė D. Kreivys.

Ministro teigimu, situacija elektros rinkoje per keletą metų taps panaši į tai, kas vyksta telekomunikacijų rinkoje.

„Yra trys stiprūs tiekėjai, kurie aktyviai konkuruoja tarpusavyje. Matome kainų dinamiką – priklausomai nuo rinkos situacijos, ji leidžiasi. Tai rodo, kad rinka pati iš esmės veikia, ji artėja prie to, ką turime telekome“, – teigė D. Kreivys.

REKLAMA

REKLAMA

„Žmonės pradeda suprasti, kad gali rinktis, gali keisti tiekėją, tą jie labai aktyviai daro. Manau, kad dar praeis keletą metu, kai mes visi išmoksim elektros rinkos veikimą ir nebus jokių problemų“, – pridūrė ministras.

REKLAMA

D. Kreivys pabrėžė, kad elektros rinka liberalizuota įgyvendinant Europos Sąjungos (ES) reikalavimus, o liberalizacija esą leido valstybei skirti mažiau subsidijų vartotojams.

„Mes per krizę jau turėjome liberalizuotą rinką, valstybei reikėjo žymiai mažiau paramos, dalį amortizavo elektros energijos įmonės per kontraktus su atsinaujinančios energijos tiekėjais, per draudimo sandorius“, – teigė D. Kreivys.

„Mes įvykdėme europinius reikalavimus, per krizę susimažinome valstybės išlaidas ir taip skatiname visą mūsų atsinaujinančią energetiką – tai yra tikrai ne maži dalykai“, – pridūrė jis.

REKLAMA

REKLAMA

Valstybei nutarus nuo liepos panaikinti kompensacijas už elektrą buitiniams vartotojams, energetikos ministras gyventojus ragina stebėti elektros rinką ir esant poreikiui keisti elektros tiekėją.

„Svarbu aktyviai stebėti situaciją rinkoje, pasitikrinti kartas nuo karto, kur yra žemesnės kainos. Matant, jeigu kuris tiekėjas per lėtai reaguoja į rinkos pokyčius – drąsiai juos keisti“, – teigė D. Kreivys.