Kreivys ragina EK ieškoti naujų Astravo AE saugumo priemonių

Dainius Kreivys šią poziciją išsakė ketvirtadienį Briuselyje vykusiame ES Energetikos tarybos posėdyje, pranešė Energetikos ministerija.

„Visos be išimties Astravo AE streso testų rekomendacijos privalo būti įgyvendintos, o jų veiksmingumas kruopščiai patikrintas realybėje (...) Tai, kad Baltarusija įgyvendino dalį streso testų reikalavimų, nėra šios elektrinės saugumo įrodymas“, – pranešime teigė D. Kreivys.

REKLAMA

REKLAMA

Anot ministro, ES streso testai yra ribotos apimties, sukurti tikrinti branduolines elektrines po Fukušimos AE avarijos ir neatliepia visų modernių tarptautinių reikalavimų, ypač vertinant AE vietos parinkimą.

Jis priminė, kad būta reikšmingų incidentų tiek statant AE, tiek jai veikiant, o tarptautinių branduolinės saugos reikalavimų nesilaikoma nuo jėgainės vystymo pradžios.

Europos branduolinę saugą reguliuojančių institucijų grupė (ENSREG) lapkričio pabaigoje patvirtino galutinę branduolinės jėgainės streso testų rekomendacijų įgyvendinimo ataskaitą.

Tarptautiniai ekspertai, be kita ko, pareiškė, kad dalis elektrinės gaisro gesinimo sistemų, gaisrinių automobilių pastatai gali būti neatsparūs žemės drebėjimui. Be to, jėgainėje nėra įrengtos nuolatinės seisminės stebėjimo stotys, ne visi statiniai ir jų įrenginiai tinkamai apsaugoti nuo išorės vandens.

Lietuva laikosi pozicijos, kad Astravo AE veikla turi būti sustabdyta, kol visi saugos klausimai nėra išspręsti.