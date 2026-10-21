Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Finansai

Kodėl vieni pardavimo vadybininkai uždirba kelis kartus daugiau nei kiti? Ar to galima išmokti?

REKLAMA / 2026-10-21 10:59 / šaltinis: tv3.lt
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Partnerio turinys
Turinys paruoštas bei kontroliuojamas projekto partnerio

Toje pačioje įmonėje, parduodant tuos pačius produktus ir dirbant su panašiais klientais, vienų pardavėjų rezultatai gali būti kelis kartus geresni nei kitų. Iš pirmo žvilgsnio gali atrodyti, kad viską lemia charakteris, iškalba ar įgimtas gebėjimas įtikinti. Tačiau praktikoje skirtumus dažniau sukuria ne viena išskirtinė savybė, o visa darbo sistema: kaip pardavėjas ruošiasi pokalbiui, kokius klausimus užduoda, kaip supranta kliento poreikius, valdo derybas ir analizuoja savo rezultatus.

Kodėl vieni pardavimo vadybininkai uždirba kelis kartus daugiau nei kiti? Ar to galima išmokti? (nuotr. cibonis.lt)

Toje pačioje įmonėje, parduodant tuos pačius produktus ir dirbant su panašiais klientais, vienų pardavėjų rezultatai gali būti kelis kartus geresni nei kitų. Iš pirmo žvilgsnio gali atrodyti, kad viską lemia charakteris, iškalba ar įgimtas gebėjimas įtikinti. Tačiau praktikoje skirtumus dažniau sukuria ne viena išskirtinė savybė, o visa darbo sistema: kaip pardavėjas ruošiasi pokalbiui, kokius klausimus užduoda, kaip supranta kliento poreikius, valdo derybas ir analizuoja savo rezultatus.

REKLAMA
0
REKLAMA
REKLAMA

Geras pardavėjas nebūtinai yra daugiausia kalbantis

Pardavimai ilgą laiką buvo siejami su komunikabilumu ir gebėjimu greitai užmegzti kontaktą. Šios savybės gali būti naudingos, tačiau vien jų nepakanka. Klientai šiandien gali lengvai palyginti kainas, pasiūlymus ir konkurentus, todėl pardavėjui vis sunkiau sukurti vertę vien gražiai pristatant produktą.

REKLAMA

Daug svarbiau mokėti išsiaiškinti, ko žmogui ar įmonei iš tikrųjų reikia. Profesionalus pardavėjas neskuba vardyti visų produkto privalumų. Pirmiausia jis siekia suprasti situaciją, problemas, prioritetus ir tai, pagal kokius kriterijus klientas priims galutinį sprendimą.

Būtent todėl geriausi pardavėjai dažnai veikia labiau kaip konsultantai nei kaip tradiciniai prekių ar paslaugų siūlytojai.

REKLAMA
REKLAMA

Kodėl du pardavėjai gauna skirtingus rezultatus?

Rezultatų skirtumą dažnai lemia nedideli, bet nuosekliai kartojami veiksmai. Vienas pardavėjas po nesėkmingo pokalbio tiesiog skambina kitam klientui, o kitas įvertina, kurioje vietoje pokalbis pasisuko nepalankia kryptimi. Vienas siunčia visiems beveik vienodus pasiūlymus, kitas juos pritaiko konkrečiai situacijai.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Dažniausiai stipresnius rezultatus pasiekiantys specialistai:

  • iš anksto pasiruošia svarbiems pokalbiams ir deryboms;
  • daugiau klausia ir klausosi, užuot skubėję pristatyti pasiūlymą;
  • geba aiškiai parodyti ne produkto savybes, o jo vertę klientui;
  • nuosekliai seka potencialius klientus ir nepalieka proceso savieigai;
  • analizuoja nesėkmingus sandorius ir koreguoja savo veiksmus.

Tai reiškia, kad pardavimų rezultatai nėra vien sėkmės ar talento klausimas. Didelę jų dalį lemia įpročiai ir gebėjimas valdyti procesą.

REKLAMA

Ar gebėjimo parduoti galima išmokti?

Didžioji dalis pardavėjo darbo yra išmokstama. Galima lavinti klausimų formulavimą, aktyvų klausymąsi, derybinius įgūdžius, pasiūlymo pateikimą, prieštaravimų valdymą ir daugelį kitų kompetencijų. Tačiau vien išklausyti teoriją paprastai neužtenka.

REKLAMA

Pardavimų treneris Darius Čibonis akcentuoja, kad profesionalus pardavėjas turėtų ne improvizuoti kiekvienoje situacijoje, o gebėti sistemingai valdyti visą pardavimo procesą, suprasti kliento sprendimų priėmimo logiką ir analizuoti savo veiksmus. Praktika, realių situacijų nagrinėjimas bei grįžtamasis ryšys padeda pastebėti klaidas, kurių pats žmogus kasdienėje veikloje gali net nefiksuoti.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Dėl to tinkamai pasirinkti pardavimų mokymai gali būti naudingi ne tik pradedantiesiems. Patyrusiems specialistams jie leidžia peržiūrėti nusistovėjusius darbo įpročius, atrasti silpnesnes proceso vietas ir išbandyti kitus veikimo būdus.

Nuo ko prasideda didesnis uždarbis pardavimuose?

Didesnis uždarbis pardavimuose retai būna vieno sėkmingo sandorio rezultatas. Dažniausiai tai ilgainiui sukauptos patirties, priimamų sprendimų ir gebėjimo prisitaikyti prie skirtingų situacijų pasekmė. Kuo geriau pardavėjas supranta savo stipriąsias puses ir sritis, kuriose dar gali tobulėti, tuo lengviau jam nusistatyti aiškius tikslus ir kryptingai jų siekti. Svarbu ir tai, kad profesinis augimas neturi sustoti pasiekus gerų rezultatų. Net ir patyrę specialistai gali atrasti naujų galimybių dirbti efektyviau. Todėl norintiems uždirbti daugiau verta ne tik siekti didesnių pardavimo rodiklių, bet ir nuolat investuoti į savo profesinį augimą. Ilgainiui būtent toks požiūris gali padėti pasiekti ne tik geresnių finansinių rezultatų, bet ir didesnio pasitikėjimo savo gebėjimais bei tvirtesnių pozicijų darbo rinkoje.

Straipsnyje pristatomas Darius Čibonis, ilgametis pardavimų treneris ir verslo konsultantas, vedantis pardavimų bei vadovavimo mokymus įmonėms.

Gairės:
pardavimų mokymai

indeliai.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
Gairės:
pardavimų mokymai
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų