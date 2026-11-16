Klaipėdos regiono savivaldybės skirs lėšų naujiems skrydžiams iš Palangos pritraukti

Už programą atsakingos asociacijos „Klaipėdos regionas“ vadovė Viktorija Paldauskė portalui nurodė, jog kryptys turėtų paaiškėti sausį.
Išlaidas pasidalins savivaldybės
Anot „Vakarų ekspreso“, spalį vykusiame asociacijos narių susirinkime svarstyta galimybė paremti naujus maršrutus į Hamburgą bei Helsinkį.
Pagal susirinkimo protokolą, viena aviakompanija jau išreiškė pasirengimą nuo 2027-ųjų balandžio visus metus du kartus per savaitę skraidinti iš Palangos ir šiam tikslui tikisi gauti bent 100 tūkst. eurų paramos kasmet.
Kita bendrovė svarsto galimybę kas savaitę rengti dešimt skrydžių į Suomijos sostinę ir prašytų regiono paramos šio maršruto rinkodarai.
Pinigai – po 200 tūkst. eurų kasmet – būtų skirti regiono pasiekiamumo ir žinomumo didinimui trejus metus, nuo 2027-ųjų pradžios iki 2029 metų pabaigos.
Numatyti du atskiri konkursai: vienam oro vežėjui kasmet būtų skiriama 150 tūkst. eurų, jei šis iš Palangos skraidintų Vyriausybės verslui bei turizmui svarbiomis pripažintomis kryptimis – į Kopenhagą, Amsterdamą arba Hamburgą.
Likę 50 tūkst. eurų kasmet numatyti bet kuriam kitam naujam maršrutui remti.
Išlaidas pasidalins asociacijai priklausančios Skuodo, Šilutės, Klaipėdos bei Kretingos rajonų, taip pat Palangos ir Neringos savivaldybės – proporcingai jų gyventojų skaičiui.
Nors pati Klaipėda iš asociacijos pasitraukė, miestas sutiko ir toliau prisidėti prie skrydžių finansavimo, todėl mokės daugiausia – po 61,7 tūkst. eurų per metus.
Susirinkimo protokole taip pat patvirtinta, kad iki šiol remtas Latvijos oro linijų „airBaltic“ skrydis Palanga–Amsterdamas toliau nebegaus tiesioginio savivaldybių finansavimo.