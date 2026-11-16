Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas

Klaipėdos regiono savivaldybės skirs lėšų naujiems skrydžiams iš Palangos pritraukti

2026-11-16 20:50 / šaltinis: BNS
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-11-16 20:50
Pridėkite kaip šaltinį Google

Klaipėdos ir kitos regiono savivaldybės ruošiasi skirti 600 tūkst. eurų dviem reguliariems skrydžiams iš Palangos oro uosto paremti, pirmadienį pranešė „Vakarų ekspresas“.

Grynieji pinigai (ELTA / Dainius Labutis)
GALERIJA (5)

Klaipėdos ir kitos regiono savivaldybės ruošiasi skirti 600 tūkst. eurų dviem reguliariems skrydžiams iš Palangos oro uosto paremti, pirmadienį pranešė „Vakarų ekspresas“.

REKLAMA
0
REKLAMA
REKLAMA

Už programą atsakingos asociacijos „Klaipėdos regionas“ vadovė Viktorija Paldauskė portalui nurodė, jog kryptys turėtų paaiškėti sausį.

REKLAMA

(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Pinigai

Išlaidas pasidalins savivaldybės

Anot „Vakarų ekspreso“, spalį vykusiame asociacijos narių susirinkime svarstyta galimybė paremti naujus maršrutus į Hamburgą bei Helsinkį.

Pagal susirinkimo protokolą, viena aviakompanija jau išreiškė pasirengimą nuo 2027-ųjų balandžio visus metus du kartus per savaitę skraidinti iš Palangos ir šiam tikslui tikisi gauti bent 100 tūkst. eurų paramos kasmet.

REKLAMA
REKLAMA

Kita bendrovė svarsto galimybę kas savaitę rengti dešimt skrydžių į Suomijos sostinę ir prašytų regiono paramos šio maršruto rinkodarai.

Pinigai – po 200 tūkst. eurų kasmet – būtų skirti regiono pasiekiamumo ir žinomumo didinimui trejus metus, nuo 2027-ųjų pradžios iki 2029 metų pabaigos.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Numatyti du atskiri konkursai: vienam oro vežėjui kasmet būtų skiriama 150 tūkst. eurų, jei šis iš Palangos skraidintų Vyriausybės verslui bei turizmui svarbiomis pripažintomis kryptimis – į Kopenhagą, Amsterdamą arba Hamburgą.

Likę 50 tūkst. eurų kasmet numatyti bet kuriam kitam naujam maršrutui remti.

Išlaidas pasidalins asociacijai priklausančios Skuodo, Šilutės, Klaipėdos bei Kretingos rajonų, taip pat Palangos ir Neringos savivaldybės – proporcingai jų gyventojų skaičiui.

REKLAMA

Nors pati Klaipėda iš asociacijos pasitraukė, miestas sutiko ir toliau prisidėti prie skrydžių finansavimo, todėl mokės daugiausia – po 61,7 tūkst. eurų per metus.

Susirinkimo protokole taip pat patvirtinta, kad iki šiol remtas Latvijos oro linijų „airBaltic“ skrydis Palanga–Amsterdamas toliau nebegaus tiesioginio savivaldybių finansavimo.

indeliai.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų