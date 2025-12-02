Klaipėdos ledo arenos statyboms uždegta žalia šviesa

„Finišavo dar vienas reikšmingas etapas – projektavimas baigtas ir gautas leidimas statybai. Tikimės, kad jau pavasarį turėsime rangovą ir galėsime skelbti šio svarbaus objekto statybų startą“, – pranešime teigia Klaipėdos meras Arvydas Vaitkus.
Jis priduria, kad ledo arenos statybų darbai nuo jų pradžios gali trukti apie dvejus metus.
Ledo areną uostamiestyje planuojama statyti Paryžiaus Komunos gatvėje esančiame sklype, buvusios vandenvietės teritorijoje. Šiuo metu šioje vietoje pradedami griauti seni vandenvietės pastatai, tvarkomi želdiniai.
Kaip nurodo savivaldybė, parengiamuosius darbus per šešis mėnesius yra įsipareigojusi atlikti bendrovė „Argimetas“. Po to erdvė jau galės būti užleista ledo arenos statybų rangovui.
Planuojama, kad naujos arenos pastate bus įrengta pagrindinė ledo ritulio aikštė su 850 sėdimų vietų tribūnomis, treniruočių, apšilimo bei pirmoji Lietuvoje akmenslydžio aikštė, taip pat suplanuotos rūbinės sportininkams, administracinės, trenerių ir maitinimo zonos. Anot savivaldybės, vienu metu čia galės sportuoti iki 100 asmenų.
Savivaldybės teigimu, pastatas bus pritaikytas žmonėms su negalia.
Teritorijoje taip pat numatyta įrengti 223 vietų automobilių stovėjimo aikštelę, o prie arenos bus galima privažiuoti iš dviejų pusių – Paryžiaus Komunos ir Malūno Tvenkinio gatvių. Be to, planuojama išsaugoti 245 medžius bei dar 48 naujai pasodinti baigus objekto statybas.