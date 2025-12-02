 
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Kultūros ministerija paskelbė konkursą Klaipėdos dramos teatro vadovui

2025-12-02 11:11 / šaltinis: ELTA
2025-12-02 11:11

Kultūros ministerija paskelbė konkursą vadovauti Klaipėdos dramos teatrui.

Kultūros ministerija. ELTA / Dainius Labutis

Kultūros ministerija paskelbė konkursą vadovauti Klaipėdos dramos teatrui.

0

Pretendentų paraiškų laukiama iki gruodžio 19 dienos, pranešė ministerija.

Kultūros viceministras Matas Drukteinis sako, kad į šias pareigas tikimasi surati vadovą, kuris gebės derinti pagarbą teatro tradicijoms su šiuolaikiškumu, pasižymės ambicingu požiūriu į kūrybą ir vadybą bei plėtos atvirą aktyvią organizaciją.

„Tikimės, kad konkurso laimėtojas išnaudos teatro potencialą, plėtos glaudų ryšį su auditorijomis ir užtikrins repertuaro aktualumą tiek nacionaliniame, tiek tarptautiniame kontekste“, – pažymėjo M. Drukteinis.

Šiuo metu Klaipėdos dramos teatrui laikinai vadovauja Dovilė Benetienė.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

