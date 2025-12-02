Kultūros ministerija paskelbė konkursą Klaipėdos dramos teatro vadovui

Pretendentų paraiškų laukiama iki gruodžio 19 dienos, pranešė ministerija.
Kultūros viceministras Matas Drukteinis sako, kad į šias pareigas tikimasi surati vadovą, kuris gebės derinti pagarbą teatro tradicijoms su šiuolaikiškumu, pasižymės ambicingu požiūriu į kūrybą ir vadybą bei plėtos atvirą aktyvią organizaciją.
„Tikimės, kad konkurso laimėtojas išnaudos teatro potencialą, plėtos glaudų ryšį su auditorijomis ir užtikrins repertuaro aktualumą tiek nacionaliniame, tiek tarptautiniame kontekste“, – pažymėjo M. Drukteinis.
Šiuo metu Klaipėdos dramos teatrui laikinai vadovauja Dovilė Benetienė.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.