Kinijos ekonomikos variklis stringa: jaunimo nedarbo lygis – rekordinėse aukštumose

Liepą, pirmąkart per daugiau kaip dvejus metus, buvo užfiksuota 0,3 proc. metų defliacija.

Agentūros „Bloomberg“ kalbinti analitikai pranašavo spartesnę metų infliaciją rugpjūtį – 0,2 procento. Tačiau dauguma jų neatmeta defliacijos atsinaujinimo artimiausiais mėnesiais, nes pagrindiniai Kinijos ekonomikos varikliai stringa, o jaunimo nedarbo lygis pasiekė rekordines aukštumas – viršijo 20 procentų.

Krizė nekilnojamojo turto sektoriuje, kuris ilgą laiką užtikrino maždaug ketvirtadalį šalies bendrojo vidaus produkto, yra pagrindinė kliūtis atsigavimui, tuo tarpu eksportas, kuris tradiciškai yra pagrindinis augimo variklis, taip pat silpsta.

Mėnesio infliacija padidėjo nuo 0,2 proc. liepą iki 0,3 proc. rugpjūtį.

Savo ruožtu Kinijos pramonės produkcijos gamintojų kainų indeksas, oficialiais duomenimis, rugpjūtį per metus nukrito 3 proc., ir tai buvo vienuoliktas iš eilės nuosmukio mėnuo, tačiau kukliausio nuo šiemet kovo. Per mėnesį šis kainų indeksas pakilo 0,2 proc. – jo augimas užfiksuotas pirmąkart per pastaruosius devynis mėnesius.