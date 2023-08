Ketvirtadienį „Ryanair“ skelbia bilietų išpardavimą: kainos – nuo 12 iki 25 eurų

Į Europos miestus pigūs bilietai išparduodami ketvirtadienį rugpjūčio 3 d.

Parduodamos kelionės turi įvykti šių metų rugsėjo ir spalio mėnesiais – nuo rugsėjo 1 d. iki spalio 31 d. imtinai.

Siūlomos kelionės iš Vilniaus

Į Norvegijos sostinę Oslą akcijos metu bilietą galima nusipirkti nuo 14,99 euro į vieną pusę.

Kelionę iš Vilniaus į Danijos miestą Billundą siūloma įsigyti mažiausiai už 16,43 euro.

Tuo metu aplankyti Vokietijos sostinę Berlyną galima už 18,09 euro.

Jeigu norite aplankyti giminaičius ar tiesiog pasivaikščioti Londone, akcijos metu tai galite padaryti už 20 eurų (Lutono oro uostas) arba 22,89 euro (Stanstedo oro uostas).

Kelionė į Vokietijos Frankfurto miestą atsieis nuo 22,49 euro, o Niurnbergą – 23,66 euro.

Galiausiai pasivaikščioti Paryžiuje ir pamatyti Eifelio bokštą galima už 24,99 euro.

Lėktuvų bilietai skrendant iš Kauno

Pigesnių kelionių „Ryanair“ ketvirtadienį siūlo ir skrendant iš Kauno.

Štai Švedijos pietuose esantį Goteborgą galima aplankyti nusipirkus bilietą į vieną pusę už mažiausiai 11,71 euro, o į Sostinę Stokholmą – 12,99 euro.

Jeigu norėtųsi apsipirkti didžiausiose Lenkijos išparduotuvėse, skrydis į Varšuvą atsieis 14,25 euro.

Skrydis į Danijos miestą Aalborgą kainuoja nuo 14,74 euro, o sostinę Kopenhagą – nuo 17,88 euro.

Akcijos metu nuskristi iš Kauno į Belgijos sostinę Briuselį siūloma už 19,09 euro į vieną pusę.

O štai Vokietijos miestą Cologne galima aplankyti už 20,34 euro.

Iš Kauno pigiau galima nuskristi į JK sostinę Londoną. Skrydis į Liutono oro uostą kainuoja nuo 20,99 euro, o Stastedo oro uostą – mažiausiai 25 eurai.

Galiausiai aplankyti galima ir Slovakijos sostinę Bratislavą. Skrydis į ją įkainotas mažiausiai 21,33 euro.

Keleivių skaičius auga

Pirmą šių metų pusmetį keleivių skaičius Lietuvos oro uostuose augo penktadaliu, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu pernai, o trijuose oro uostuose iš viso aptarnauta 2,5 proc. daugiau skrydžių, praneša bendrovė Lietuvos oro uostai.

Palyginti su pernai, didesnis keleivių srautas lėmė daug geresnį orlaivių užpildymą, labiausiai pastarasis rodiklis augo būtent tradicinių oro bendrovių kategorijoje (35 proc. daugiau nei praėjusiais metais).

Per šių metų sausį–birželį Lietuvos oro uostai aptarnavo daugiau kaip 2,8 mln. keleivių: Vilniaus oro uostas – per 2 mln. keleivių, Kauno – per 640 tūkst., Palangos – daugiau kaip 150 tūkstančių.

Iš viso fiksuotas 20 proc. keleivių skaičiaus augimas, lyginant su pernai tuo pačiu metu. Šį pusmetį Lietuvos oro uostuose įvyko beveik 25 tūkst. skrydžių (2,5 proc. daugiau), gabenta 9,9 tūkst. tonų krovinių.

Lietuvos oro uostų duomenimis, pirmąjį šių metų pusmetį iš Lietuvos oro uostų skraidžiusių tradicinių oro bendrovių vidutinis lėktuvo užpildymas siekė 73 proc. (2019 m. – 66 proc.).

Žemų kaštų oro bendrovių skrydžiuose buvo užpildyta vidutiniškai 88 proc. vietų (2019 m. – 89 proc.).