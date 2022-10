Kelių remontui – papildomi 15,4 mln. eurų

Anot Susisiekimo ministerijos, šiuos kelius prižiūrinčiai įmonei „Kelių priežiūra“ reikia didesnio finansavimo, nes padidėjo darbų įkainiai, pasikeitė reikalavimai kelių dangos priežiūrai žiemą, be to, bendrovė tapo atsakinga už pėsčiųjų ir dviračių takų, šaligatvių priežiūrą gyvenvietėse.

Nurodoma, jog ypač trūksta finansavimo kelių dangos taisymo darbams.

Gavusi papildomų lėšų „Kelių priežiūra“ sutvarkys daugiau kaip 200 kilometrų kelių ruožų, 42 pėsčiųjų perėjas pietinės, rytinės ir šiaurinės Lietuvos dalies keliuose.

Be to, 200 tūkst. eurų papildomai skirta Policijos departamentui mobiliųjų greičio matavimo prietaisų priežiūrai ir remontui, 110 tūkst. eurų – Transporto kompetencijų agentūrai.

Dar 70 tūkst. eurų skiriama Smiltynės perkėlai nemokamam perkėlimui per Kuršių marias kompensuoti, nes pabrangus keltų bilietams nepakanka anksčiau numatytų lėšų.

Šiais metais Lietuvos keliams skirta 543,2 mln. eurų programos lėšų, iš jų 363,9 mln. eurų – valstybinės reikšmės kelių tinklui plėsti, taisyti ir prižiūrėti.

Ministerija nurodo, kad iš šiems metams numatytų lėšų 14 mln. eurų nebus panaudota, nes pirmąjį pusmetį Automobilių kelių direkcija nutraukė daugiau kaip 40 konkursų, nes dėl per mažų kainų negavo pasiūlymų, be to, buvo nutraukta, neįsigaliojo ar nepratęsta daugiau kaip 20 sutarčių.