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TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

„Kalnapilis“ atvers gamyklos duris lankytojams: parodys, kas vyksta alaus daryklos viduje

REKLAMA / 2026-09-24 08:37 / šaltinis: tv3.lt
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Kas vyksta alaus darykloje, kol sukuriamas galutinis produktas? Rugsėjo 26–27 dienomis tai bus galima pamatyti iš arti – „Atviros pramonės savaitgalio“ metu Panevėžyje lankytojams duris atvers „Kalnapilio-Tauro grupės“ gamykla. Įprastai ekskursijos joje nevyksta, tad šis savaitgalis taps reta proga patekti į gamybos erdves ir geriau pažinti daugiau nei šimtmetį mieste veikiančią įmonę.

Atviros Pramonės Savaitgalis 2024 Kalnapilis (nuotr. P. Židonis)

Kas vyksta alaus darykloje, kol sukuriamas galutinis produktas? Rugsėjo 26–27 dienomis tai bus galima pamatyti iš arti – „Atviros pramonės savaitgalio“ metu Panevėžyje lankytojams duris atvers „Kalnapilio-Tauro grupės“ gamykla. Įprastai ekskursijos joje nevyksta, tad šis savaitgalis taps reta proga patekti į gamybos erdves ir geriau pažinti daugiau nei šimtmetį mieste veikiančią įmonę.

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Rugsėjo pabaigoje Panevėžyje vyksiantis „Atviros pramonės savaitgalis“ šiemet suburs daugiau nei 16 miesto ir rajono įmonių, o lankytojams numatyta daugiau nei 100 nemokamų ekskursijų. Prie iniciatyvos ne pirmus metus prisijungianti „Kalnapilio-Tauro grupė“ lankytojų lauks rugsėjo 26 ir 27 dienomis.

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Pasak bendrovės aludarės Astos Briedienės, tokia proga leidžia parodyti, kas slypi už galutinio produkto ir kaip atrodo aludarių darbas.

„Dažniausiai žmogus mato jau galutinį rezultatą, tačiau iki jo yra nueinamas ilgas kelias. Aludarystėje susijungia ilgametės tradicijos, aludario žinios ir šiuolaikinės technologijos. Todėl mums smagu pakviesti žmones į gamyklą ir supažindinti juos su aplinka, kurioje kasdien dirbame“, – sako A. Briedienė.

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Į ekskursijas atvyksta ir iš kitų Lietuvos miestų

Ankstesnių metų patirtis rodo, kad norinčiųjų apsilankyti „Kalnapilio“ gamykloje netrūksta – pasak „Atviros pramonės savaitgalio“ organizatorių, vietos į ekskursijas užsipildo itin greitai.

„Žmonėms įdomu sužinoti, kaip veikia viena gerai žinomų Panevėžio įmonių, susipažinti su gamybos procesu, įmonės istorija ir pamatyti erdves, kurios įprastai lankytojams nėra prieinamos. Sulaukiame žmonių ne tik iš Panevėžio, bet ir kitų Lietuvos miestų – jie pasirengę keliauti dėl išskirtinės patirties. „Kalnapilis“ čia yra labai geras pavyzdys: tai su miesto istorija ir tapatybe susijusi įmonė, kurią galimybė pažinti iš vidaus lankytojams suteikia tikrą „vau“ efektą“, – sako „Atviros pramonės savaitgalio“ vyriausioji turizmo projektų vadovė Vilanda Reikalienė.

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Daugiau nei šimtmetį veikianti gamykla

„Kalnapilio-Tauro grupės“ istorija Panevėžyje siekia 1902 metus. Šiandien čia per metus išverdama daugiau kaip 100 mln. litrų alaus, gaminama apie 40 jo rūšių, o bendrovės produkcija eksportuojama į daugiau nei 20 užsienio šalių. Kasmet gamykloje taip pat sukuriama apie 24 naujus receptus.

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Per daugiau nei šimtmetį keitėsi ne tik gaminami produktai, bet ir pati gamyba. Šiandien joje dėmesys skiriamas efektyvesniam išteklių naudojimui, o technologijos derinamos su aludarių žiniomis ir patirtimi.

„Šiuolaikinė aludarystė neatsiejama nuo technologijų, tačiau ne mažiau svarbios yra žmonių žinios ir patirtis. Už gamybos procesų stovi savo sritį išmanantys darbuotojai, todėl norime parodyti ne tik pačią gamyklą, bet ir žmones, kurių darbas yra neatsiejama jos dalis“, – pasakoja A. Briedienė.

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Duris atvers ir kitų įmonių profesionalams

„Kalnapilio-Tauro grupė“ gamyklos duris atvers ne tik į ekskursijas atvykstantiems lankytojams. Bendrovė taip pat dalyvaus „Profesionalų dienose“, kurių metu Panevėžio miesto ir rajono įmonių specialistai lankysis vieni kitų įmonėse, susipažins su jose diegiamomis inovacijomis, efektyvumo sprendimais ir įgyvendinamais projektais.

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„Kalnapilio-Tauro grupė“ kolegoms iš kitų įmonių pristatys gamyboje taikomus šilumos atgavimo, CO₂ surinkimo ir pakartotinio panaudojimo bei saulės energijos sprendimus. Pasak bendrovės projektų vadovo Beno Jankausko, jų poveikį jau galima įvertinti konkrečiais rezultatais.

„Saulės elektrinė leidžia patiems pasigaminti apie 320 MWh elektros energijos per metus, o šilumos atgavimas virimo skyriuje – sutaupyti apie 15 proc. gamtinių dujų, arba maždaug 1500 MWh per metus. Dėl šio sprendimo CO₂ išmetamas kiekis sumažėja apie 319 tonų per metus. Dar apie 1750 tonų CO₂ per metus neišleidžiama į atmosferą panaudojant jį kituose procese. Šiuo metu vykdomas svarbus projektas, šilumos siurblio įdiegimas, kuris leis nuo 2027 metų 8630 MWh gamtinių dujų per metus pakeisti elektros energija.“ – sako B. Jankauskas.

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Tačiau, anot jo, ne mažiau svarbu, kad įmonėse sukauptos žinios ir pasiteisinę sprendimai neliktų tik jų viduje – dalijimasis patirtimi gali paskatinti pokyčius ir kitose regiono bendrovėse.

„Regiono įmonių bendradarbiavimas skatina bendrą augimą – padeda stiprinti konkurencingumą, veikti tvariau ir efektyviau naudoti išteklius.Turime žiūrėti ir plačiau – parodyti, kad Lietuvoje gebame gaminti išmaniai, tvariai ir kokybiškai. Tai svarbu ir siekiant pritraukti investicijų, kurios kurtų darbo vietas ir prisidėtų prie šalies ekonomikos augimo“, – sako B. Jankauskas.

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Norintys pamatyti, kas vyksta alaus daryklos viduje, ir geriau pažinti jos kasdienybę kviečiami registruotis į nemokamas „Kalnapilio-Tauro grupės“ ekskursijas „Atviros pramonės savaitgalio“ interneto svetainėje: registracija į „Kalnapilio-Tauro grupės“ ekskursijas. Jeigu vietų neliko ir užsiregistruoti nespėjote, kviečiame ateiti į gyvą eilę.

Straipsnį parengė: „Kalnapilio-Tauro grupė“.

Gairės:
panevėžys
alus
kalnapilis

indeliai.lt

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Gairės:
panevėžys
alus
kalnapilis
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