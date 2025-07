Kaip sutaupyti apsiperkant „Maximoje“: visi šiuo metu aktualūs kainų pasiūlymai – vienoje vietoje

REKLAMA

REKLAMA

Teminio Maxi mėnesio matematika – daugiau už mažiau

Vasara daugeliui neįsivaizduojama be draugų susibūrimų, iškylų gamtoje, plaukimų baidarėmis ar kitų didesnį skaičių žmonių suburiančių pramogų. Visgi apsipirkimai tokioms progoms, kai norint pasirūpinti maistu, užkandžiais bei gėrimais dideliam būriui artimųjų, bičiulių ar kolegų, neretai tampa tiek finansiniu, tiek ir fiziniu iššūkiu. „Maximos“ atstovas ryšiams su žiniasklaida Titas Atraškevičius tokiems atvejams siūlo prisiminti vieną patarimą – norint reikšmingai sutaupyti ir pinigų, o tuo pačiu – ir laiko, verta rinktis didesnes prekių pakuotes.

REKLAMA

„Perkant pusės kilogramo pakuotę, 100 g produkto įprastai kainuoja pigiau nei tą pačią prekę įsigyjant, pavyzdžiui, 200 g pakuotėje. Panašiai ir vieno kiaušinio kaina bus mažesnė 10 vnt. pakuotėje nei 6 vnt. dėžutėje. Tai lemia masto ekonomija, pakuotėms pagaminti tenkantys kaštai ir kiti faktoriai. Šį didelių pakuočių efektą dar labiau sustipriname visose „Maximos“ parduotuvėse liepą vykstančio teminio Maxi mėnesio metu, kada maksimaliai dideles prekių pakuotes galima įsigyti už maksimaliai gerą kainą“, – sako T. Atraškevičius.

REKLAMA

REKLAMA

Teminio Maxi mėnesio metu „Maximos“ parduotuvėse už itin gerą kainą galima įsigyti net 155 skirtingas prekes – nuo 5 kg ryžių pakuočių ar 1 kg varškės indelių iki milžiniškų traškučių ar guminukų. Šie pasiūlymai puikiai tinka ne tik planuojant šventes ir iškylas, bet ir siekiant reikiamų produktų įsigyti ilgesniam laikui į priekį, taip reikšmingai sutaupant. Be maisto bei gėrimų sutaupyti galima renkantis ir virš 40 skirtingų švaros bei grožio prekių didelėse pakuotėse. Be to, šis teminis Maxi mėnuo – puiki proga išbandyti naujus produktus, nes net 128 prekės „Maximoje“ siūlomos tik ribotą laiką.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Tėvų patogumui – „Mažylių mugė“

Šiuo metu „Maximoje“ vyksta ir pirkėjų pamėgta „Mažylių mugė“. Rūpinantis klientų, auginančių mažamečius vaikus, patogumu, būtiniausių produktų vaiko krepšelį mugės metu galima įsigyti taip pat reikšmingai pigiau. Tai padeda ne tik sutaupyti, bet ir užtikrinti reikalingiausių priemonių atsargas vaikams itin geromis kainomis į priekį.

REKLAMA

Visos nuolaidos – vienoje vietoje

T. Atraškevičius pažymi, kad „Maximos“ parduotuvėse gausu ir kitų išleisti mažiau padedančių pasiūlymų. Juos visus lengviausia rasti pavarčius kassavaitinį „Maximos“ kainų leidinį, kurio popierinę versiją visada rasite parduotuvėse, o elektroninę – „Maximos“ interneto svetainėje.

REKLAMA

„Leidinyje galite rasti gausą kiekvienos savaitės specialių pasiūlymų ir nuolaidų. Tarp jų – ne tik tokie pasiūlymai kaip teminis Maxi mėnuo, bet taip pat ir „Laimingos savaitės kainos“ ar „Lankytini savaitgalio pasiūlymai“, kitos akcijos. Be to, šio kassavaitinio kainų leidinio viršelyje – matomos pačios geriausios ir giliausią nuolaidą turinčios tos savaitės prekių kainos“, – teigia „Maximos“ atstovas ryšiams su žiniasklaida.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Juokingos kainos padeda kiekvieną mėnesį sutaupyti virš 5 mln. eurų

Ypatingą dėmesį „Maximos“ atstovas rekomenduoja atkreipti į „Anekdotas, o ne kaina“ pasiūlymus. Jie suteikia galimybę įvairių kasdienių produktų įsigyti itin geromis kainomis visą mėnesį – nuolaidos dažnai siekia net 50 proc. Pavyzdžiui, iki liepos 21 d. tokio dydžio nuolaida taikoma ne tik iškylautojų pamėgtoms karštai rūkytoms dešrelėms „Tarczynski“, kavos kapsulėms „L‘or“ ar greitai paruošiamiems makaronams „Sun Yan“, bet ir švaros prekėms „Vortex“, automobilių priežiūros priemonėms „Turtle Wax“ ir dar daugiau.

REKLAMA

„Anekdotas, o ne kaina“ pasiūlymai kiekvieną mėnesį „Maximos“ pirkėjams padeda sutaupyti virš 5 mln. eurų. Dedame daug pastangų, kad tarp juokingų kainų pasiūlymų atsidurtų kuo daugiau pirkėjams aktualių populiarių prekių ženklų produktų ir prekių“, – pabrėžia T. Atraškevičius.

REKLAMA

„Ačiū“ lojalumo programa

Lojalūs „Maximos“ pirkėjai žino, kad viena pagrindinių priemonių sutaupyti „Maximos“ parduotuvėse yra „Ačiū“ lojalumo programos kortelė. Jos turėtojai gali ne tik pasinaudoti specialiomis nuolaidomis, kaupti „Ačiū“ lojalumo programos taškus, bet ir gauti įvairias kitas vertes.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

„Pasinaudodami „Ačiū“ kortele kasdien sutaupo tūkstančiai Lietuvos gyventojų. Ne veltui „Ačiū“ lojalumo programa Lietuvoje yra viena populiariausių, turinti daugiau nei 1,9 mln. narių. Be to, kad kiekvieną dieną šimtams prekių taikomos specialios „Ačiū“ kainos, o į kortelę sugrįžta 1 proc. nuo kiekvieno apsipirkimo sumos. Lojalumo programos dalyviai taip pat gali prisijungti prie „Mažylių klubo“ ir gauti 20 proc. nuolaidas kūdikių maistui bei sauskelnėmis, taip pat pasinaudoti kitais specialiais partnerių pasiūlymais“, – pasakoja T. Atraškevičius.

REKLAMA

„Maximos“ atstovas taip pat pažymi, kad „Ačiū“ kortele galima patogiai naudotis ir išmaniajame telefone parsisiuntus „Maximos“ programėlę. Joje „Maximos“ pirkėjai gali vienoje vietoje matyti visus specialius kainų pasiūlymus, aktualius būtent tą savaitę ar mėnesį bei taip nepraleisti galimybės jais pasinaudoti.

REKLAMA

Ledinis kainos pažadas: žemiausia ledų kaina – visą vasarą

Taupant svarbus gali būti kiekvienas centas, todėl net ir paprasčiausiai užsukus į parduotuvę porcijos ledų, verta atkreipti dėmesį į jų kainas. Suprantant, kad ledai yra vienas iš neatsiejamų vasaros atributų, šiemet „Maxima“ davė ledinį kainos pažadą – visą vasarą „Maximos“ pirkėjai gali kiekvieną savaitę įsigyti vis skirtingų dviejų prekių ženklų ledus už žemiausią kainą rinkoje.

REKLAMA

REKLAMA

„Pirkėjai, užsinorėję ledų, gali būti tikri, kad pigiausią pasirinkimą bent tarp dviejų prekių ženklų ledų asortimento visą vasarą ras „Maximos“ parduotuvėse. Per savaitę kasdien lyginame dviejų pasirinktų ledų prekių ženklų kainas kituose prekybos tinkluose ir užtikriname, kad „Maximoje“ jų kainos tą savaitę yra žemiausios. Radę žemesnę kainą, ledus „Maximos“ parduotuvėse dar labiau atpiginame. Tai yra mūsų ledinis kainos pažadas, kuris vasarą atsigaivinti padeda išleidžiant mažiau“, – teigia T. Atraškevičius ir pažymi, kad šią savaitę žemiausia ledų kaina užtikrinama prekės ženklų „Dadu“ ir „Karališki“ produkcijai.

„Nukalta kaina“ – galimybė sutaupyti kavos mėgėjams

Siekiantiems sutaupyti „Maximos“ parduotuvėse verta dėmesį atkreipti ir į kavos pupeles. Jų kaina „Maximoje“ – visada kaip per akciją.

„Kavos kainų augimas rinkoje išgąsdino ne vieną šio gėrimo mėgėją. Tačiau kava neturėtų būti prabangos gėrimas – tai pirkėjams užtikriname „Nukaltos kainos“ pasiūlymais. Jie suteikia galimybę įvairių prekės ženklų kavos pupelių įsigyti už patrauklią kainą, kuri mūsų parduotuvėse galioja visuomet – ne tik akcijų metu. „Nukalta kaina“ taikoma net 24 skirtingų prekių ženklų kavos pupelėms“, – pažymi T. Atraškevičius ir akcentuoja, kad išnaudojus visas šias aukščiau išvardintas sutaupymo galimybes „Maximoje“, vasaros malonumais galėsite išties mėgautis be nerimo dėl šiltuoju sezonu natūraliai išaugančių šeimos išlaidų, kurias juk taip ir norisi kuo daugiau skirti pramogoms.

Straipsnį parengė: „UAB Maxima LT“.