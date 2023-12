Vis dėlto yra visiškai teisėtas ir oficialus būdas, kaip pensiją būtų galima pasididinti papildomai. Žmogui tereikia paprašyti, kad pensija būtų pradėta mokėti bent metais vėliau.

Už tai pensija padidinama 8 proc. Atidėti pensijos mokėjimą galima daugiausia 5 metams ir tada pensija padidinama 40 proc.

Tokia galimybe veikiausiai galėtų pasinaudoti dar dirbantys pensinio amžiaus gyventojai arba tie, kurie turi kitų, ne darbinių, pajamų.

Vis dėlto toks pensijos padidinimas atsipirks tik tokiu atveju, jeigu galiausiai išėję į pensiją gyvensite bent 12,5 metų.

REKLAMA

REKLAMA

Atidėtos pensijos didinimas 8 proc.

Socialinio draudimo pensijų įstatymas numato: jei asmuo įgyja teisę gauti senatvės pensiją, bet kreipiasi su prašymu atidėti jos skyrimą ar mokėjimą, pensija skiriama arba pradedama mokėti pasibaigus atidėjimo laikotarpiui.

REKLAMA

Pasibaigus atidėjimo laikotarpiui, senatvės pensija padidinama 8 proc. už kiekvienus pilnus atidėjimo metus.

Atidėti senatvės pensijos skyrimą galima tik pilniems metams, bet ne ilgiau kaip 5 metams.

Be kita ko, atidėto mokėjimo laikotarpiu senatvės pensija naujinama įstatyme nustatyta tvarka.

„Jeigu asmuo pensijos skyrimo ar mokėjimo atidėjimo laikotarpiu dirbtų ar vykdytų kitą veiklą, dėl kurios reikėtų mokėti pensijų socialinio draudimo įmokas „Sodrai“, jam pensija būtų naujinama nuo sausio 1 d., įvertinant per praėjusius kalendorinius metus papildomai įgytą stažą ir apskaitos vienetų skaičių“, – pabrėžia „Sodra“.

REKLAMA

REKLAMA

Paprastai kalbant, jei žmogus nuspręs atidėti savo pensijos mokėjimą, ji ir toliau bus indeksuojama, kaip kad mokamos pensijos. Be to, jei žmogus dar ir dirbs, pensija bus naujinama ir padidės dėl papildomai sumokėtų socialinio draudimo įmokų. Ir galiausiai bus didinama po 8 proc. už kiekvienus atidėjimo metus.

Pensijos padidinimas atsipirks po 12,5 metų

Vis dėlto „Sodra“ skaičiuoja, kad šiuo metu Lietuvoje atidėta pensija jau mokama tik 822 gyventojams. Kai iš viso senatvės pensijų gavėjų yra per 619 tūkst.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Galbūt tokį menką susidomėjimą pensijų atidėjimu lemia tai, kad visus metus žmogus visiškai negauna pinigų ir neaišku, ar vėliau 8 proc. padidėjusi pensija atpirks tokį netekimą.

Šiuo metu vidutinė senatvės pensija yra 538,5 euro per mėnesį arba 6462 eurai per metus. 8 proc. vidutinės pensijos yra 43,08 euro arba 516,96 euro per metus.

Vadinasi, grubiai skaičiuojant, atidėjus pensiją metams, toks padidėjimas viršys 6462 eurus po 150 mėnesių arba 12,5 metų. Nors priklausomai nuo tikslaus skaičiavimo, įprastinio pensijos indeksavimo ir papildomų lėšų atsipirkimas galėtų būti kiek greitesnis. Tačiau dėl to reikėtų pasikonsultuoti su pačia „Sodra“.

REKLAMA

Kaip didinama atidėta pensija

Kad būtų aiškiau, kaip pensija didinama atidėjus jos skyrimą ar mokėjimą, „Sodra“ pateikia kelis pavyzdžius.

REKLAMA

1 pavyzdys

Asmuo, turintis 37 metus stažo ir 50 apskaitos vienetų, 2019-01-01 įgijo teisę gauti senatvės pensiją, bet pensijos neskyrė ir užpildė prašymą pensijos skyrimą atidėti 4 metams. Šis asmuo atidėjimo laikotarpiu nuo 2019-01-01 iki 2023-01-01 nedirbo ar nevykdė kitos veiklos, dėl kurios reikėtų mokėti pensijų socialinio draudimo įmokas „Sodrai“.

Pasibaigus atidėjimo terminui, 2023-01-01 paskirtos senatvės pensijos dydis, įvertinus 4 atidėjimo metus, būtų 764,08 euro (578,85 Eur x 32 proc.).

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Jeigu nuo 2019-01-01 jam būtų paskirta ir mokėta 372,44 Eur senatvės pensija, ji būtų indeksuojama nuo kiekvienų metų sausio 1 d. ir šios pensijos dydis 2023-01-01 būtų 578,85 euro.

578,85 = (246,21 x 1,1935) + (50 x 5,70), kur 246,21 euro – bazinis pensijos dydis 2023 m. 1,1935 – santykis tarp įgyto stažo ir būtinojo stažo 2019 m. (37/31) 50 – įgytas apskaitos vienetų skaičius 5,70 euro – apskaitos vieneto vertė 2023 m.

2 pavyzdys

Asmuo, turintis 37 metus stažo ir 50 apskaitos vienetų, gaunantis 372,44 euro senatvės pensiją, paskirtą nuo 2019-01-01, 2020-01-01, pildo prašymą sustabdyti senatvės pensijos mokėjimą ir mokėjimą atidėti 3 metams. Šis asmuo po pensijos paskyrimo nuo 2019-01-01 iki 2023-01-01 draudžiamųjų pajamų neturėjo.

REKLAMA

Pasibaigus atidėjimo terminui, 2023-01-01 paskirtos senatvės pensijos dydis, įvertinus 3 atidėjimo metus, būtų 717,77 euro (578,85 x 24 proc.).

Jeigu nuo 2019-01-01 jam būtų mokėta paskirta 372,44 euro senatvės pensija, ji būtų indeksuojama nuo kiekvienų metų sausio 1 d. ir šios pensijos dydis 2023-01-01 būtų 578,85 euro.