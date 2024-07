Kaikaris laimėjo ginčą dėl 0,6 mln. eurų už „Delikateso“ pajus

Apeliacinis teismas liepos 18 dieną nutarė, jog buvusio bendrovės pirmininko dukra Viktorija Katinienė turi sumokėti V. Kaikariui daugiau nei 0,59 mln. eurų už įsigytus „Delikateso“ pajus su 5 proc. palūkanomis – iš viso 30 tūkst. eurų, bei dar 5 proc. procesines palūkanas.

Teismas paliko galioti Šiaulių apygardos teismo kovo 20 dienos sprendimą.

„Pirmosios instancijos teismas tinkamai nustatė ginčo išsprendimui reikšmingas aplinkybes, išaiškino ir pritaikė materialinės ir proceso teisės normas, ginčui aktualią teismų praktiką, todėl priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą“, – nusprendė Apeliacinis teismas.

V. Katinienė teismo prašė sutartį pripažinti negaliojančia – anot jos, pajų pirkimo-pardavimo sutartis buvo tariama, „sudaryta tik dėl akių“, naudinga tik V. Kaikariui, jos pasirašymo metu V. Katinienei tebuvo 23-eji, ji buvo jauna ir tinkamai nesuprato situacijos.

Be to, anot pajų pirkėjos, „Delikatesas“ siekė dalyvauti ES fondų remiamuose projektuose, todėl V. Kaikaris negalėjo turėti daugiau nei 25 proc. bendrovės pajų – to neginčijo nei V. Kaikaris, nei neįvardijamas liudytojas.

„Delikatesas“ gavo paramą iš ES fondų ir gautomis lėšomis buvo atnaujintas bendrovės autoparkas“, – teismui teigė V. Katinienė.

Be to, V. Katinienės teigimu, tai, kad sutartis buvo apsimestinė, įrodo ir faktas, jog bendrovės pajininkų susitikimai realiai nevyko.

„Dividendams skirta pelno suma niekada nebuvo paskirstoma pajininkams. Atsakovė (V. Katinienė – BNS) niekada neskundė tokių visuotinių bendrovės narių susirinkimų sprendimų, kurie jai būtų buvę labai nepalankūs tuo atveju, jeigu ji tikrai būtų žinojusi ir supratusi turinti pareigą atsiskaityti su ieškovu pagal sutartį“, – teismui teigė V. Katinienė.

Tuo metu V. Kaikaris teigė siūlęs V. Katinienei parduoti visus jos pajus ir taip padengti skolą, tačiau ji šio pasiūlymo nepriėmė.

„Tai reiškia, kad ji disponavo pajais, turėjo teisę nuspręsti, ar parduoti pajus, ar pasilikti sau ir priėmė sprendimą pajų neparduoti“, – teismui teigė V. Kaikaris.

Be to, anot V. Kaikario, siekis gauti paramą iš ES fondų nėra apgaulingas ar neteisėtas, ir net tuo atveju, jeigu toks būtų buvęs tikrasis sutarties tikslas, ES fondų lėšų skyrimas „Delikatesui“ V. Katinienei, kaip bendrovės pajininkei, taip pat būtų naudingas.

Teismo nutartyje rašoma, kad V. Katinienės pajai yra įkeisti Šiaulių bankui už jiems pirkti paimtą paskolą, o jos grąžinimo terminas – 2024 metų balandžio 7 diena. Anot V. Katinienės, įkeisdama bankui pajus 2017 metais ji nesuvokė, jog įkeičia ne turėtus smulkius, bet sutartimi įgytus pajus.

V. Katinienė pagal sutartį su V. Kaikariu už pajus turėjo atsiskaityti iki 2021 metų gruodžio pabaigos, tačiau to nepadarė.

Registrų centro duomenimis, didžiausios „Delikateso“ pajininkės yra įmonės „Skaistgirio skalda“ ir „Biometana“, kurių savininkė – V. Kaikario motina Palmyra Kaikarienė. Ji yra ir galutinė „Delikateso“ naudos gavėja.

P. Kaikarienė yra ir vienos didžiausių Lietuvoje grūdų prekybos ir logistikos bendrovių „Šiaurės vilkas“ vienintelė akcininkė, o įmonei vadovauja V. Kaikaris.

2017 metais Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) tyrė „Šiaurės vilką“ dėl galimo siekimo išvengti mokesčių – didelio kiekio produkcijos neapskaitymo ir pardavimo juodojoje rinkoje, įvairiose turgavietėse. Kratos buvo atliktos ir bendrovėje „Delikatesas“.

V. Kaikaris išgarsėjo 2014 metais, kai LRT televizijos laidoje „Dėmesio centre“ išdėstė poziciją, jog Lietuva turėtų patylėti kalbant apie Rusiją, o Rusijos sankcijos kenkia lietuviškam verslui. Tuomet jis mėtėsi ir grasinančiais pareiškimais: „Dabar pasėsime javus, o politikai tegul galvoja, nes rudenį atvažiuosime su traktoriais ir nugriausime Seimą, Prezidentūrą. Gal bus Maidanas ir Lietuvoje, nes jau nusibodo klausytis tų nesąmonių“.