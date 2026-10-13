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TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Juozas Olekas palaiko NT pirkimo ribojimus rusams ir baltarusiams

2026-10-13 10:23 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-10-13 10:23
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Seime antradienį planuojant teikti siūlymus griežtinti Rusijos ir Baltarusijos piliečių galimybes įsigyti nekilnojamąjį turtą (NT) Lietuvoje, Seimo pirmininkas Juozas Olekas teigia, kad šios Vyriausybės iniciatyvos didintų šalies saugumą.

Seimo rudens sesijos pradžia (nuotr. Elta/D. Labučio)

Seime antradienį planuojant teikti siūlymus griežtinti Rusijos ir Baltarusijos piliečių galimybes įsigyti nekilnojamąjį turtą (NT) Lietuvoje, Seimo pirmininkas Juozas Olekas teigia, kad šios Vyriausybės iniciatyvos didintų šalies saugumą.

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„Aš manau, kad tie pasiūlymai, kurie yra teikiami, yra teisingi, palaikytini. (…) Tos papildomos priemonės, kurios dabar yra teikiamos, jos yra reikalingos, kad mes būtume saugesni “, – žurnalistams Seime antradienį sakė J. Olekas.

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Šiuo metu Baltarusijos piliečiams galioja nacionalinės sankcijos – sugriežtinta leidimų nuolat ir laikinai gyventi šalyje suteikimo, vizų išdavimo bei elektroninio rezidento statuso suteikimo tvarka.

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Pirmą kartą įstatymas dėl nacionalinių sankcijų įvedimo Baltarusijos piliečiams buvo priimtas 2023 m. pavasarį.

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Seimui antradienį teikiamas siūlymas apriboti teisę leidimą gyventi Lietuvoje turintiems Rusijos ir Baltarusijos piliečiams įsigyti nekilnojamąjį turtą šalia nacionaliniam saugumui svarbių objektų.

Dabar ribojimas taikomas Rusijos piliečiams, kurie neturi leidimo gyventi šalyje, ir su jais susijusioms įmonėms – projektu numatoma analogišką ribojimą taip pat įvesti Baltarusijos piliečiams ir su jais susijusiems juridiniams asmenims.

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Taip pat numatoma įvesti apribojimus Rusijos ir Baltarusijos fizinių ir juridinių asmenų viešajai veiklai švietimo, mokslo ir studijų, kultūros, meno bei pramogų srityse – tiems subjektams, kurie remia agresiją prieš Ukrainą, represijas, pažeidžia šios šalies suverenitetą ar neatitinka kitų įstatyme nustatytų kriterijų.

Šiuo metu teisiškai privalomų ribojimų viešajai veiklai šiose srityse nėra.

Numatoma įpareigoti veiklos organizatorius užtikrinti šių ribojimų laikymąsi ir viešinti atitinkamą informaciją, nors reikalavimus atitinkantiems Rusijos ir Baltarusijos piliečiams tokioje veikloje siūloma leisti dalyvauti kaip neutraliems dalyviams, neatstovaujant savo valstybei.

indeliai.lt

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