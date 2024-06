Jokių antibiotikų ir užauginta Lietuvoje: „Iki“ šviežios vištienos populiarumas tik auga

REKLAMA

REKLAMA

Šiemet „Iki“ pirkėjus pakvietė į dar vienus rinkimus: ką grilinti jie mėgsta labiau – vištieną ar kiaulieną? Balsavimas vyko kone taškas į tašką, tačiau galutinis rezultatas parodė – būtent vištiena, surinkusi 57 proc. balsų, lietuviams šį sezoną yra arčiau širdies.

REKLAMA

„Vištiena iš tiesų kiekvienais metais sulaukia vis daugiau populiarumo. Ji ypač mėgstama atšilus orams, kai norisi maitintis lengviau, sveikiau, negaišti daug laiko maisto ruošoje. Juolab, kad pirkėjai jau patys yra įsitikinę aukšta lietuviškos paukštienos kokybe. Pasirinkę absoliučią daugumą tiek jos, tiek kitos į „Iki“ lentynas patenkančios mėsos įsigyti iš Lietuvos augintojų, galime pasirūpinti maksimaliu mėsos šviežumu, kontrole ir kokybe“, – sako G. Kitovė.

REKLAMA

REKLAMA

Lietuviška vištiena – be antibiotikų ir be faršo

Sveriamose vitrinose „Iki“ parduodama reguliaraus asortimento šviežia vištiena yra lietuviška, užauginta be antibiotikų, be to – šviežiai mėsininkų išpjaustoma vietoje. Tuo tarpu norintys įsigyti be antibiotikų užaugintą ir 100 proc. lietuviškos kilmės, tačiau jau sufasuotą vištieną – savitarnos lentynose gali rinktis „Iki“ prekių ženklu pažymėtą vištieną.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

„Pirkėjams svarbu ne tik maisto skonis, bet ir jo kokybė bei kilmė. Tai ypač akivaizdu kalbant apie mėsą, kurios pirkėjai pageidauja būtent lietuviškos. Ją renkantis iš Lietuvos gamintojų, būna užtikrinamas trumpiausias kelias nuo ūkininko iki vartotojo. Be to, „Iki“ kelia ypač griežtus reikalavimus kokybei, todėl bendradarbiaujant su vietos tiekėjais yra dar paprasčiau kontroliuoti saugą ir mėsos kokybę“, – sako G. Kitovė.

REKLAMA

Ne ką mažiau nei kilmė kokybiškos paukštienos ieškantiems pirkėjams svarbu ir tai, kad ją auginant nebūtų naudojami antibiotikai. Tokia paukštiena, visų pirma, yra sveikesnė – tai rodo, kad paukštis buvo sveikas, nesirgo, buvo rūpintasi jo gyvenimo sąlygomis ir visaverte mityba. Tai svarbu tiek dėl gyvūnų gerovės, tiek dėl mėsos kokybės – tokia vištiena turi natūralesnį skonį ir aromatą, išlaiko daugiau naudingų medžiagų.

REKLAMA

Dėl šių priežasčių „Iki“ dar nuo 2021-ųjų ir savo kulinarijos gaminiuose „Pagaminta IKI“ naudoja tik vištieną be antibiotikų.

G. Kitovė taip pat atkreipia dėmesį į dar vieną apie aukštą kokybę bylojantį faktą. „Iki“ prekių ženklu pažymėta smulkinta vištiena savitarnos lentynose yra smulkinta mėsa, o ne faršas, kaip yra įprasta rinkoje. Pastarasis yra priskiriamas jau pusgaminių kategorijai, tuo tarpu smulkinta mėsa yra natūralesnė. Jos sudėtyje nėra jokių kitų priedų – tai tik nukaulinta ir susmulkinta šviežia vištiena, kurios sudėtyje gali būti tik iki 1 proc. druskos.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Mėsos šviežumui – aukščiausias prioritetas

Prekybos tinklo „Iki“ parduotuvėse apskritai dominuoja lietuviška mėsa – ji sudaro net 95 proc. viso reguliaraus šviežios mėsos asortimento. O sveriamos mėsos skyriuje ne tik vištiena, bet ir absoliučiai visa kiauliena, jautiena – tik lietuviškos kilmės.

„Iki“ kiekvienas arčiau namų gali rinktis iš ypač gausaus kiaulienos asortimento, kuris sudaro apie 80 proc. visos šviežios mėsos pasirinkimo. Sveriamose vitrinose visa ji tik lietuviška, mėsininkai ją išpjausto vietoje pagal aukščiausius standartus, todėl yra itin šviežia. Didelė „Iki“ stiprybė yra ir tai, kad smulkinta kiauliena gaminama vietoje iš šviežios mėsos, taip pat vietoje kemšamos šviežios dešrelės.

REKLAMA

Tuo tarpu sveriamose vitrinose esanti „Iki“ jautiena yra ypatinga ne tik dėl 100 proc. lietuviškos kilmės. Šiose vitrinose nėra jokios karvienos, o jautiena iš tiesų yra ne mažiau kaip 5 dienas brandinta buliaus mėsa. G. Kitovė pasakoja, kad brandinimas pirkėjams garantuoja kokybę, išskirtinį skonį bei naudingų medžiagų išlaikymą. Tokia mėsa yra minkštesnė, geresnės tekstūros, ją greičiau paruošti, o patiekalai su ja turi malonesnį aromatą.

REKLAMA

„Svarbu ir tai, kad mėsa „Iki“ nėra kaupiama, šaldoma. Ji į parduotuves pristatoma net 6 kartus per savaitę, kad pirkėjai visuomet galėtų ją įsigyti maksimaliai šviežią“, – akcentuoja G. Kitovė.

Dar daugiau, tokie patys aukšti standartai keliami ir pastaraisiais metais ypač išpopuliarėjusiems jau grilinimui paruoštiems marinuotiems mėsos gaminiams. „Iki“ marinuotos mėsos sveriamose lentynose – plati įvairovė čia pat parduotuvėje kimštų dešrelių, skirtingais prieskoniais marinuotų šašlykų, kepsnių ir kitų gaminių. Tad pirkėjai gali būti ramūs ir dėl šviežumo, ir dėl kokybės.