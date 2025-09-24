Kalendorius
TV3 naujienos > Verslas > Užsienio verslas

JK policija sulaikė vyrą dėl kibernetinių atakų prieš Londono Hitrou ir kitus Europos oro uostus

2025-09-24 14:56 / šaltinis: BNS
Hitrou oro uostas (nuotr. SCANPIX)

Jungtinė Karalystė (JK) trečiadienį pareiškė, kad sulaikė maždaug 40 metų vyrą dėl chaosą sukėlusių kibernetinių atakų prieš Briuselio, Berlyno ir Londono Hitrou ir kitus didžiuosius Europos oro uostus. 

0

Britanijos Nacionalinė kovos su nusikalstamumu agentūra NCA pranešė, kad įtariamasis buvo lygtinai paleistas už užstatą.

Pareigūnai jį sulaikė antradienio vakarą Vakarų Sasekse, Pietryčių Anglijoje, įtardami nusikaltimais, numatytais Kompiuterių piktnaudžiavimo įstatyme.

„Nors šis areštas yra teigiamas žingsnis, tyrimas dėl šio incidento yra ankstyvoje stadijoje ir tebevyksta“, – pareiškime teigė NCA direktoriaus pavaduotojas Paulas Fosteris.

