JK policija sulaikė vyrą dėl kibernetinių atakų prieš Londono Hitrou ir kitus Europos oro uostus

Britanijos Nacionalinė kovos su nusikalstamumu agentūra NCA pranešė, kad įtariamasis buvo lygtinai paleistas už užstatą.
Pareigūnai jį sulaikė antradienio vakarą Vakarų Sasekse, Pietryčių Anglijoje, įtardami nusikaltimais, numatytais Kompiuterių piktnaudžiavimo įstatyme.
„Nors šis areštas yra teigiamas žingsnis, tyrimas dėl šio incidento yra ankstyvoje stadijoje ir tebevyksta“, – pareiškime teigė NCA direktoriaus pavaduotojas Paulas Fosteris.
