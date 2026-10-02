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TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Ivano Paleičiko šeimos valdoma bendrovė prašo leidimo įsigyti „Amic Lietuvą“

2026-10-02 17:34 / šaltinis: BNS / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: BNS / aut.
2026-10-02 17:34
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Verslininko Ivano Paleičiko šeimos valdoma degalinių, motelių ir žemės nuomos bei transporto grupė „Vaizga“ prašo leidimo įsigyti Austrijos „Amic“ turto valdymo bendrovės „Amic Energy Management“ antrinę įmonę „Amic Lietuva“ (buvusi „Lukoil Baltija“).

Ivanas Paleičikas (nuotr. V. Balkūno/BNS)
GALERIJA (7)

Verslininko Ivano Paleičiko šeimos valdoma degalinių, motelių ir žemės nuomos bei transporto grupė „Vaizga“ prašo leidimo įsigyti Austrijos „Amic“ turto valdymo bendrovės „Amic Energy Management“ antrinę įmonę „Amic Lietuva“ (buvusi „Lukoil Baltija“).

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Konkurencijos taryba pranešė gavusi „Vaizgos“ prašymą įsigyti 100 proc.„Amic Lietuvos“ akcijų ir įgyti vienvaldę jos kontrolę.

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Anot tarybos, „Vaizga“ Lietuvoje užsiima holdingo veikla, teikia transporto paslaugas, nuomoja turtą, o su ja susijusios įmonės prekiauja naftos produktais, maistu, gėrimais, kelių vinjetėmis, teikia priekabų nuomos, plovyklų, naftos produktų paslaugas, užsiima statybos ir montavimo darbais, rapsų išspaudų gamyba, nekilnojamojo turto (NT) nuoma.

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(7 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Ivanas Paleičikas

Tuo metu „Amic Lietuva“ nuomoja degalines įmonėms „Viada LT“ ir „Degta“.

Pelnas smuko

Pernai „Vaizgos“ grupės konsoliduotas grynasis pelnas smuko 20 proc. iki 22,3 mln. eurų (2024 metais – 27,9 mln. eurų), pajamos augo 1,7 proc. iki 441,6 mln. eurų (434,1 mln. eurų), rodo Registrų centrui (RC) pateikta įmonės ataskaita.

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„Amic Lietuvos“ grynasis pelnas pernai mažėjo 7,3 proc. iki 5,98 mln. eurų (6,45 mln. eurų), pajamos – 0,8 proc. iki 10,9 mln. eurų (10,99 mln. eurų), rodo bendrovės ataskaita.

RC duomenimis, 100 proc. jos akcijų valdo Austrijos „Amic Energy Management“, o jos naudos gavėjai yra du Austrijos piliečiai.

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Kaip rašė BNS, Rusijos koncernas „Lukoil“ apie 230 degalinių tinklą Lietuvoje, Latvijoje ir Lenkijoje 2016 metų pavasarį pardavė „Amic Energy Management“, o degalinių Lietuvoje ir Latvijoje valdymas buvo perduotas I. Paleičiko netiesiogiai valdomai įmonei „Viada LT“.

I. Paleičikas iki 2016 metų yra vadovavęs „Lukoil Baltijai“.

„Vaizgai“ priklauso 59,78 proc. „Viada LT“, 100 proc. Mažeikių rajono biodyzelino gamybos įmonės „Rapsoila“, 69,33 proc. degalų prekybininkės „Okseta“, 33,33 proc. žemės ūkio bendrovės „Savarina“, atitinkamai 59,78 proc. ir 71 proc. NT bendrovių „Viados NT“ ir „Viados turtas“ akcijų.

Ji taip pat valdo po 95 proc. Latvijos naftos produktais prekiaujančios bendrovės „Pirmas“ ir Latvijos NT nuomos įmonės „Petrol Property“ akcijų.

indeliai.lt

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