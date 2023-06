Italija įspėja dėl ECB palūkanų normų didinimo žalos

„ECB supaprastintas palūkanų normų didinimo receptas daugeliui neatrodo teisingas kelias“, – sakė ji kalboje parlamente prieš vėliau šią savaitę vyksiantį Europos Sąjungos aukščiausiojo lygio susitikimą.

„Mūsų šalyse infliacija spartėja ne dėl per greitai augančios ekonomikos, o dėl kitų veiksnių, pirmiausia dėl karo Ukrainoje sukeltos energetinės krizės“, – kalbėjo Italijos premjerė.

G. Meloni reagavo į ECB vadovės Christine Lagarde (Kristin Lagard) antradienį išsakytą perspėjimą, kad bankas „ir toliau didins palūkanų normas liepą, nebent iš esmės pasikeistų perspektyvos“.

Per pastaruosius metus ECB bazines palūkanas kėlė, tai yra skolinimosi išlaidas didino, sparčiausiai per visą istoriją, siekdamas sumažinti infliaciją po to, kai dėl Rusijos karo Ukrainoje smarkiai išaugo energijos ir maisto produktų kainos.