Įspėja visus vairuotojus: degalinę rinkitės atsakingai – už automobilio remontą sumokėjau 2 tūkst. eurų

Julius socialiniame tinkle „Facebook“ pasidalijo jau 2 mėnesius besitęsiančiu ginču su EMSI degaline.

Anot vyro, viskas prasidėjo, dar vasario mėnesį, kai Vilniaus Pilaitės rajone jis užsuko į degalinę ir į automobilio baką pripylė dyzelinio kuro.

„Degalinę buvau pamėgęs dėl gana neblogo maisto, nuolat plevėsuojančių trispalvių ir pan. Vertinau, kad ji yra lietuviško kapitalo. Tačiau tą dieną tai buvo mano paskutinis apsilankymas joje. O šiandien pravažiuojant pro šalį net nupurto. Niekada daugiau ten nekelsiu kojos ir kitiems to nelinkiu“, – rašė vyras.

Julius nusivylė ne tik degalinės kuru, bet ir aptarnavimu.

„Taigi, degalinėje kaip visada prisipyliau pilną kuro baką, tilpo 71,99 l, o iš viso bakas talpina 80l. Deja, nuvažiuoti pavyko apie 150km, užsidegė Check Engine lemputė ir automobilis daugiau nebevažiavo. Teko kviesti tralą ir vykti į autoservisą „Dizrida“. Ten dirbusių vyrų išvada buvo negailestinga – dėl nekokybiško kuro sugedo kuro siurblys.

Reikia paminėti, kad kuro siurblys jau buvo restauruotas, prieš metus, o jo remontas kainavo daugiau nei tūkstantį eurų“, – toliau pasakojo vyras.

Anot jo, degalinėje iš kuro bako buvo išleista 60 l birzgalo, kuris tikrai nebuvo panašus į dyzelį.

„Autoservisas nusiėminėjo, plovė baką, tikrino visą kuro sistemą – jokios skylės, per kur galėtų išbėgti dyzelis ir pribėgti vandens iš balos, nerado. O jos ir būti negalėjo, nes matematika paprasta. Bake telpa 80 l kuro, nuvažiuoju 150 km ir sudeginu 20 l kuro. Kiek lieka? O gi 60 l, mano pirmokas sūnus tokius uždavinius sprendžia.

REKLAMA

Vadinasi, arba kažkaip nejučia, per 150 km turėjo išbėgti dyzelis ir tuo pačiu metu pribėgti to birzgalo, taip kad net nepastebėčiau, arba to birzgalo prisipyliau degalinėje“, – aiškino Julius.

Degalinė į laiškus neatsakinėjo

Vyras pasakojo, kad kreipėsi į degalinę.

„Maniau, kad atsakinga įmonė pasakys, kad nutiko kokia žmogiška klaida, gal avarija degalinėje, visiems juk pasitaiko. Galvojau atsiprašys, pasiūlys kažkokį nuostolių kompensavimo būdą ir viskas, toliau sėkmingai važinėsiu.

Deja, paskambinus administratorei, nes tai vienintelis viešai skelbiamas kontaktas, ji pasiūlė parašyti elektroniniame laiške apibūdinti problemą. Taip ir padariau viską parašiau, pridėjau nuotraukų. Atsakymą gavau po 5 dienų. Rašė, kad parduoda kokybišką kurą, o dėl gedimo aš pats kaltas“, – toliau pasakojo Julius.

Anot jo ,atsakymas buvo šabloniškas. Tad jis vėl parašė degalinei net į laiškus, tačiau atsakymo taip ir nebegavo.

„Aš apakęs, juk šiandien, kai klientas visada teisus ir kiekvienas jų yra aukso vertės, pasirodo, yra įmonių, kurioms nusispjauti į klientą, o kartu ir į savo įvaizdį“, – piktinosi vyras.

Vartotojų tarnyba padėti irgi negali?

Negavęs degalinės atsakymų Julius kreipėsi į Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnybą (VVTAT), tačiau jos atsakymas irgi nustebino.

„Pokalbis buvo maždaug toks: Dėl ko, dėl nekokybiško kuro? Oi ne, žinokit, nieko nebus, jei degalinė viską neigs, tai nieko ir neįrodysite. Be to, kuro tyrimą turite daryti, o jis nepigus. Ir iš tiesų, norėdamas sužinoti, kas per brudas atsirado mano kuro bake, reiktų daryti tyrimus, kurie man atsieitų beveik 700 eurų. Čia, jei dar mašinos remontas nepakankamai kainavo.

Net neabejoju, kad degalinių tinklai tuo labai sėkmingai naudojasi ir todėl nesileidžia į kalbas su nepatenkintais klientais. Siūlau visiems iš šios istorijos pasimokyti. Reikia atidžiai rinktis degalines, nes visi faini tol, kol viskas gerai. Atsitikus reikalui – pasimato tikrasis veidas“, – teigė vyras.

REKLAMA

Anot jo, sutaisius kuro siurblį už 1600 eurų pradėjo lįsti kitos automobilio problemos, jos iki šiandien dar nesutvarkytos, o suma jau gerokai viršijo 2 tūkst. eurų.

„Ir čia neskaičiuoju sugaišto laiko, nervų, patirtų nepatogumų ir t.t. Bet pinigai uždirbami, o patirtis lieka visam gyvenimui. Tikiuosi, daugiau niekada nesutikti verslo šitaip kreivai žiūrinčio į klientą“, – sakė Julius.

Portalas tv3.lt kelis kartus kreipėsi į bendrovę EMSI, kad ši pakomentuotų kliento situaciją. Įmonės atstovai žadėjo tai padaryti, tačiau iki šiol atsakymų nepateikė.

Į automobilį svarbu pilti kokybišką kurą

Autoserviso „Dizrida“ atstovas teigė, kad kiekvienas gedimo atvejis yra individualus, tačiau kuro kokybė daro daug įtakos automobilio gedimams.

„Būna, kad žmonės degalinėse įsipila kuro su priemaišomis. Gali būti, kad degalinėse yra nesandarios kuro talpos. Arba jos normaliai neišplaunamos ir lieka jose kažkokių nešvarumų. Sunku pasakyti, kas lemia suprastėjusią kuro kokybę. Šiuo atveju reikia kalbėtis su konkrečia degaline.

Tačiau automobilio būklė tikrai susijusi su kuro kokybe ir mes patys ne dažnai, bet kartais tikrai susiduriame su klientais, kurių automobiliai sugenda dėl blogo, nekokybiško kuro“, – pasakojo autoserviso atstovas.

Patikrinti gali tik degalinių kuro talpyklas

VVTAT komentuodama šia situaciją teigė, kad vyras pageidavo, paimti kuro mėginius iš jo automobilio bako ir atlikti tyrimus laboratorijoje, tačiau vadovaudamiesi galiojančiomis taisyklėmis, VVTAT specialistai gali imti mėginius tik degalinėse, saugyklose, terminaluose, gamybos įmonėse.

„Tuomet vartotojui buvo pasiūlyta kreiptis į to regiono, kuriame, jo teigimu, užsipylė nekokybiško kuro, rinkos priežiūros skyrių ir rašyti skundą, kad tam tikroje degalinėje prekiaujama galimai nekokybišku kuru.

Tada VVTAT specialistai operatyviai patikrins degalinę ir iš jos paėmę bandinius atliks laboratorinius tyrimus. Tačiau jei nuo to laiko, kai vartotojas užsipylė kuro, praėjo nemažas laiko tarpas, yra tikimybė, kad degalinės talpyklos bus papildytos nauja kuro partija ir nustatyti joje buvusio kuro kokybės nebepavyks. Apie tai buvo informuotas vartotojas“, – aiškino VVTAT.

REKLAMA

Anot tarnybos, per šiuos metus jau sulaukė keleto vartotojų skundų dėl degalų kokybės.

„Dažniausiai vartotojai kreipėsi dėl dyzelinio kuro kokybės, nurodydami, kad jis užšąla. Atlikus kuro bandymus VVTAT Naftos produktų bandymų laboratorijoje, nustatyta, kad visi patikrinti kuro bandiniai atitinka privalomųjų kokybės rodiklių reikalavimus.

Pažymime, kad naftos produktų rinka yra kontroliuojama ir periodiškai tikrinama (vykdoma naftos produktų stebėsena).

Kilus ginčui, vartotojas, manantis, kad jo teisės ir teisėti interesai buvo pažeisti, vadovaudamasis Vartotojų teisių apsaugos įstatymo nuostatomis, pirmiausia privalo raštu kreiptis į pardavėją ir nurodyti savo reikalavimą. Pardavėjas privalo neatlygintinai išnagrinėti vartotojo kreipimąsi ir ne vėliau kaip per 14 dienų nuo vartotojo kreipimosi gavimo dienos pateikti vartotojui išsamų motyvuotą rašytinį atsakymą, pagrįstą dokumentais. Vartotojas, nesutikdamas su gautu atsakymu arba negavęs atsakymo per nurodytą terminą, turi teisę kreiptis į VVTAT dėl vartojimo ginčo sprendimo alternatyvia (ne teismo) tvarka“, – teigiama VVTAT komentare.

Susidūrėte su panašia problema? Papasakokite mums, konfidencialumą garantuojame.