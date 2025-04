Įsigijote tokių daiktų? Gali būti, kad stipriai permokėjote

Primename, kad D. Trumpas visai neseniai padidino muitus beveik visoms pasaulio šalims, tačiau didžiausius smūgius jis nutaikė į Kiniją – daugeliui iš Kinijos importuojamų prekių jis nustatė papildomus 145 proc. muitus.

Į tai sureagavę Kinijos gamintojai socialinių tinklų platformose „TikTok“ ir „X“ ( anksčiau „Twitter“) pradėjo talpinti vaizdo įrašus, kuriuose atskleidė, esą daugelis prabangių prekių ženklų gamina savo produktus Kinijoje ir tiesiogiai priklauso nuo pigios darbo jėgos.

Vaizdo įrašuose kinai ragina žmones nepermokėti garsiems prekių ženklams ir pirkti produktus tiesiogiai iš Kinijos, kur jie yra gaminami.

Vienas „X“ naudotojas iš Kinijos pasidalijo vaizdo įrašu, kuriame vyras reklamuoja populiarių prabangių prekių ženklų gaminius.

„Jau daugiau nei 30 metų esame daugelio prabangių prekių ženklų iš viso pasaulio originalios produkcijos gamykla. Tačiau tuo tikrai negaliu pasididžiuoti, nes mes uždirbdavome nedidelius atlyginimus, o pelno marža tiems, kurie iš tikrųjų gamina rankines, yra labai maža.

Turime geriausią kokybės kontrolę. Turime geriausią meistriškumą, juk žinote, kad kinų meistrai visada yra sumanūs ir kruopštūs. Taip pat turime pačią išsamiausią tiekimo grandinę. Visada iš karto gauname tai, ko norime, pavyzdžiui, užtrauktukus, bet kokios rūšies aksesuarus, bet kokios spalvos odą“, – dalijosi vyras.

Vyras taip pat parodė kelias rankines, atrodančias identiškai prabangių prekinių ženklų parduodamiems produktams.

„Dabar, kai JAV ir jos mažieji Europos broliai bando atsisakyti kiniškų prekių, ar nemanote, kad prabangos prekių ženklai turėtų atsisakyti savo produktų gamybos Kinijoje?

Taip, ir jie tai bandė padaryti, bet jiems nepavyko, nes tokių gamyklų už Kinijos ribų kokybė nėra gera ir jos neturi tokio meistriškumo kaip Kinija“, – tęsė vyras, ragindamas žmones pirkti rankines tiesiogiai iš jo.

China TikTok is so messy rn Because now that the Chinese government legalize Counterfeit products of all American goods because of the tariffs their now exposing a lot of Big brands and how their stuff is manufactured and encourages you to buy them in House China for cheaper pic.twitter.com/GLftzEnF3y