Įsidėmėkite: svarbios telefono funkcijos, kurių galbūt nežinojote

Tuomet net ir kritinėse situacijose galėsite pranešti apie pavojų pagalbos tarnyboms arba artimiesiems net nežvilgtelėję į ekraną. Kaip tai padaryti – pranešime žiniasklaidai pasakoja „Bitės Profai“.

„Išmanieji telefonai gali apsaugoti kritinėje situacijoje, nes leidžia staigiai pranešti apie užpuolimą, avariją, susižalojimą ar kitą nelaimę. Deja, daugelis žmonių savo įrenginiuose nėra aktyvavę skubios pagalbos funkcijų. Būtina vieną kartą atlikti kelis nesudėtingus žingsnius, neužtrunkančius ilgiau dviejų minučių, tam, kad visada būtumėte pasiruošę išsikviesti pagalbą“, – sako „Bitės Profas“ Martynas Vrubliauskas.

„iPhone“ šaukiasi tarnybų pagalbos

Jei esate „iOS“ įrenginio naudotojas, paspaudus tam tikrus mygtukus, paprastai ir greitai išsikviesite pagalbą. Tam nė nereikia atrakinti mobiliojo ir rankiniu būdu rinkti 112 pagalbos numerio. Norėdami suaktyvinti skubios pagalbos iškvietimo funkciją „iPhone 7“ ar senesniuose modeliuose, atlikite šiuos veiksmus:

1. Penkis kartus greitai paspauskite įjungimo mygtuką.

2. Vilkite pirštu per ekrane pasirodžiusį „Emergency SOS“ slankiklį, jog paskambintumėte pagalbos numeriu 112.

Jei turite „iPhone 8“ ar naujesnį telefoną, veiksmai kiek skirsis:

1. Laikykite nuspaudę įjungimo mygtuką ir vieną iš garso mygtukų, kol pasirodys „Emergency SOS“ slankiklis.

2. Vilkite pirštu per ekrane pasirodžiusį „Emergency SOS“ slankiklį, kad skambintumėte 112.

3. Jei toliau laikysite nuspaudę minėtus mygtukus ir nevilksite slankiklio, atgaline tvarka bus pradedamas skaičiuoti laikas ir suskambės įspėjimas. Jei laikysite nuspaudę mygtukus, kol baigsis laiko skaičiavimas, „iPhone“ automatiškai skambins pagalbos tarnyboms.

„iOS“ įrenginiuose galima pasirinkti, jog būtų informuoti ir artimieji – nelaimės atveju nustatyti kontaktai gautų jūsų buvimo vietos nuorodą. Pasirinkti kontaktus galite išmaniojo nustatymuose esančioje „Emergency SOS“ skiltyje.

„Android“ skambina artimiesiems

„Android“ išmaniuosiuose SOS funkcija veikia kiek kitaip – jie neskambina tarnyboms. Visgi nuo 3 iki 5 kartų paspaudus įjungimo mygtuką, jie automatiškai kas 30 minučių (24 val.

laikotarpyje) siunčia pagalbos žinutes su fraze „Man reikia pagalbos“ pasirinktiems kontaktams.

Atkreipkite dėmesį, kad nuo gamintojo priklauso, kiek kartų reikia spausti SOS mygtuką. „Samsung“ telefonuose įjungimo mygtuką reikia spustelti tris arba keturis kartus (pasirenkama nustatymuose), o, pavyzdžiui, „Xiaomi“ išmaniuosiuose iš anksto nustatyta, jog reikia spausti penkis kartus. Tikslų skaičių visada sužinosite išmaniojo nustatymuose.

„Vartotojui iš anksto sutikus, pagalbos pranešimai gali būti papildyti nuotraukomis ir aplinkos garso įrašais. Nelaimės atveju įrenginys pradeda įrašinėti aplinkos garsą, o abi kameros fotografuoja vaizdus. Tai vėliau gali būti panaudota kaip įrodymai ar suteikti informacijos, pavyzdžiui, ieškant dingusio žmogaus“, – pažymi M. Vrubliauskas

Norėdami aktyvinti šią funkciją, atlikite nurodytus žingsnius:

1. Nustatymų meniu pasirinkite skiltį „Privatumas ir sauga“. Tuomet spauskite „Siųsti SOS pranešimus“. Nustatykite funkcijos statusą „Įjungta“ bei sutikite su taisyklėmis ir nuostatomis.

2. Pridėkite skubios pagalbos kontaktus: būsite paraginti pridėti nuo vieno iki keturių adresatų. Baigę spustelkite „Atlikta“ ir paspauskite ekrano viršuje esantį mygtuką „Atgal“. Tada galite pasirinkti, ar norite leisti telefonui fotografuoti priekine ir galine kameromis, kai SOS funkcija įjungiama.

3. Norėdami išbandyti kaip veikia SOS funkcija, nuo trijų iki penkių kartų (priklausomai nuo modelio) greitai paspauskite įjungimo mygtuką.

Pasirinkti kontaktus, į kuriuos „Android“ telefonas kreipiasi nelaimės atveju, galite nustatymuose – spauskite „Išplėstinės funkcijos“, pasirinkite mygtuką „Siųsti SOS žinutes“ ir suveskite adresatų kontaktus.

Kaip užtikrinti vaikų saugumą?

Minėti pagalbos iškvietimo būdai gali būti tinkami ir vaikams, jei jūsų atžala jau pakankamai pažengęs išmaniųjų įrenginių naudotojas. Jei norima, kad vaikas ne tik turėtų galimybę išsikviesti pagalbą, bet tėvai taip pat visada matytų jo buvimo vietą – tereikia aktyvuoti keletą funkcijų.

„Matyti, kur yra vaikas galima per „Family Link“ programėlę „Android“ išmaniesiems arba „Family Sharing“ funkciją „iOS“ mobiliuosiuose. Pastaroji netgi leidžia nustatyti, kad tėvai gautų pranešimus kai vaikai, pavyzdžiui, palieka mokyklą arba sugrįžta namo“, – pastebi „Bitės Profas“.

Jei vaikas dar per mažas naudotis telefonu, tinkama alternatyva gali būti išmanusis laikrodis. Pavyzdžiui, „Gudrutis“ turi svarbiausias telefono funkcijas, o tėvai realiu laiku mato vaiko buvimo vietą, būna įspėjami, jei vaikas išeina iš specialiai jiems žemėlapyje nustatytos teritorijos, kurioje leidžiama būti. Be to, laikrodis turi pagalbos mygtuką ir atsitikus nelaimei automatiškai skambina trims nurodytiems kontaktams.