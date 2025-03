Iš Rygos oro uosto vasaros sezono metu bus siūloma beveik 100 tiesioginių krypčių

REKLAMA

Pranešime taip pat pažymima, kad oro vežėjos šią vasarą gerokai sutankins skrydžius keliais svarbiais maršrutais.

Lenkijos „LOT Polish Airlines“ pasiūlys žymiai daugiau skrydžių ir 1,5 karto daugiau vietų maršrutu Ryga-Varšuva, o „British Airways“ – tarp Rygos ir Londono Hitrou oro uostų.

„Air Baltic“ sutankins skrydžius į Amsterdamą iki trijų parą, o į Tamperę – iki 13-os per savaitę. Be to, Latvijos nacionalinė oro vežėja sutankins reisus į Taliną, Portą, Alikantę, Stokholmą, Stambulą ir kai kuriomis kitomis kryptimis, taip pat pradės užsakomuosius skrydžius nauja kryptimi – Lameciją Termę Italijoje.

Palyginti su praėjusia vasara, „Finnair“ gerokai dažniau skraidins į Helsinkį, talpesniais lėktuvais.

„Norwegian“ plės savo krypčių spektrą iš Rygos, siūlydama skrydžius į Burgasą, Splitą ir Londoną, taip pat tęs žiemos sezonu pradėtus skrydžius į Alikantę.

Daugiau reisų ketina pasiūlyti ir „Turkish Airlines“ į Stambulą, o „Lufthansa“ – į Frankfurtą.

„Ryanair“ tankins skrydžius į Prahą, Kelną, Dubliną, Lidsą, Londoną ir Mančesterį.

Iš viso šį vasaros sezoną Rygos oro uoste reguliarius skrydžius vykdys 11 aviakompanijų, o užsakomuosius skrydžius – šešios oro vežėjos.

Rygos oro uostas pagal keleivių srautą yra didžiausias Baltijos šalyse.