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TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Iš ministro – žinia dėl akcizo degalams

2026-09-29 11:22 / šaltinis: BNS
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2026-09-29 11:22
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Finansų ministras Taurimas Valys sako, kad su Europos Komisija kalbama dėl galimybių kitąmet benzino ir dyzelino akcizą didinti mažiau nei planuota.

Taurimas Valys (nuotr. Elta)
GALERIJA (5)

Finansų ministras Taurimas Valys sako, kad su Europos Komisija kalbama dėl galimybių kitąmet benzino ir dyzelino akcizą didinti mažiau nei planuota.

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„Dabar kalba eina pagrinde apie galimybę susiderinti su Europos Sąjunga dėl CO2 dedamosios. Kol kas kalbame apie esamų įsipareigojimų sumažinimą, taipogi tai, kas jau suplanuota nuo Naujų metų dėl (dedamosios – BNS) didinimo, svarstome aktyviai galimybę sulėtinti šitą suplanuotą iš anksto papildomą didėjimą“, – LRT radijui teigė finansų ministras.  

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Lietuva yra įsipareigojusi nuo kitų metų toliau taikyti papildomą anglies dvideginio (CO2) akcizo dedamąją. Dėl to litras dyzelino pabrangtų 10 centų, benzino – 3 centais.

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Degalų kainos

Kaip rašė BNS, premjeras Mindaugas Sinkevičius praėjusią savaitę teigė, kad nusprendus keisti suplanuotą CO2 dedamosios didinimą Lietuva galimai pažeistų įsipareigojimus Briuseliui, dėl kurių gavo RRF plano lėšas.

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Be to, Vyriausybės vadovas pabrėžė, kad idėja dėl šios dedamosios korekcijų dar nėra „išdirbta“.

Pagal dabar galiojantį Akcizų įstatymą benzino CO2 dedamoji kitąmet turėtų augti 2,4 cento iki 12 centų už 1 litrą, o dyzelino – 7,74 cento iki 13,1 cento.

Seimo pernai gruodį priimtu sprendimu CO2 dedamoji dyzelinui, žemės ūkyje naudojamiems gazoliams ir suskystintoms naftos dujoms (SND) nuo 2026-ųjų nebuvo padidinta. Dėl to litro dyzelino kaina nepadidėjo 4 centais.

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CO2 dedamoji dyzelinui šiemet siekia 53,6 euro, o SND – 66,8 euro už 1 tūkst. litrų. Tuo metu pastovioji dyzelino akcizo dalis nuo sausio didėjo nuo 466 iki 500 eurų už 1 tūkst. litrų, o bendras akcizas – 6,5 proc. – nuo 519,6 iki 553,6 euro.

2027 metų valstybės biudžetą Vyriausybė Seimui turi pateikti iki spalio 17 dienos, o parlamentas jį turėtų priimti gruodį. Akcizų įstatymo pataisos paprastai priimamos kartu su biudžetu.

indeliai.lt

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