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TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Iš Lietuvos banko – niūri prognozė: gali būti pradėta ES pažeidimo procedūra

2026-11-06 13:58 / šaltinis: ELTA
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2026-11-06 13:58
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Lietuvos bankas (LB) teigia, kad dėl augančio biudžeto deficito Lietuvai 2027 m. gali būti pradėta Europos Sąjungos (ES) perviršinio deficito procedūra. Centrinio banko vertinimu, tai galėtų padidinti valstybės skolinimosi kainą ir paspartinti skolos augimą.

Pinigai (Žygimantas Gedvila/ BNS nuotr.)
GALERIJA (5)

Lietuvos bankas (LB) teigia, kad dėl augančio biudžeto deficito Lietuvai 2027 m. gali būti pradėta Europos Sąjungos (ES) perviršinio deficito procedūra. Centrinio banko vertinimu, tai galėtų padidinti valstybės skolinimosi kainą ir paspartinti skolos augimą.

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„Mūsų preliminarus vertinimas yra, kad 2027 metais Lietuvai bus pradėta perviršinio deficito ištaisymo procedūra. Tai gali lemti didesnes palūkanas, branginti mūsų skolinimąsi ir, kitoms sąlygoms nesikeičiant, netgi dar spartesnį skolos augimą“, – penktadienį Seimo Ekonomikos ir inovacijų komiteto posėdyje teigė LB Ekonomikos departamento ekonomistas Vaidotas Tuzikas.

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(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Pinigai

Labiausiai neramina reikšmingas deficito didėjimas

Pasak jo, centrinį banką labiausiai neramina 2027–2029 m. biudžeto projekte numatytas reikšmingas deficito didėjimas ir galimos ilgalaikės tokios fiskalinės politikos pasekmės.

„Pagrindinis rūpestis būtų tai, kad nauja biudžeto savybė yra reikšmingai didėjantys deficitai. Jie didėja visu laikotarpiu, ir mus neramina tai, kas laukia ateityje, kokias pasekmes tai gali turėti“, – kalbėjo ekonomistas.

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V. Tuzikas pažymėjo, kad išsamią išvadą dėl 2027–2029 m. biudžeto projekto LB paskelbs pirmadienį.

Kaip skelbė ELTA, Valstybės kontrolės (VK) penktadienį pateiktoje išvadoje dėl 2027–2029 m. biudžeto projekto įspėjo, kad valdžios sektoriaus deficitas gali augti sparčiau, nei prognozuoja Vyriausybė, ir 2029 m. priartėti prie 6 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP).

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VK vertinimu, biudžeto projekte neįtrauktos kai kurios tikėtinos išlaidos, o planuojamos pajamos gali būti mažesnės, nei numatyta. Be to, valstybės skola 2029 m. gali priartėti prie 60 proc. BVP ribos, o 2030 m. ją viršyti.

Auditoriai taip pat konstatavo, kad biudžeto projektas neatitinka fiskalinės drausmės taisyklių, todėl Vyriausybė turėtų jį patikslinti arba pagrįsti nukrypimą nuo šių reikalavimų bei pateikti planą, kaip ketinama mažinti deficitą.

indeliai.lt

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