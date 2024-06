„Invega“ keis pavadinimą į ILTE – investicijos Lietuvos ekonomikai

REKLAMA

„Invega“ turės naują vardą, ir šios dienos viena svarbiausių žinių, kad nuo rudens „Invega“ keis savo vardą į ILTE – Investicijos Lietuvos ekonomikai“, – antradienį spaudos konferencijoje sakė įmonės vadovas.

Jis pabrėžė, kad didieji pokyčiai prasidės rudenį.

„Tikrasis rebranding'as prasidės rugsėjo mėnesį, o dabar mes darysime kitus sprendimus, tai akcininkas turės padaryti sprendimą, Vyriausybė pritarti“, – sakė D. Vilčinskas.

Jis, be to, pranešė, kad įstaiga planuoja per dvejus metus įmonių investicijoms paskolinti apie 2,77 mlrd. eurų.

„Per du metus mes planuojame pasiūlyti verslui sumą, artimą trims milijardams eurų, ta suma, be to, gali būti ir dar reikšmingesnė“, – sakė jis.

1,6 mlrd. eurų numatoma skirti verslui, 300 mln. eurų – viešajam sektoriui, pavyzdžiui, daugiabučių renovacijai, apie 0,8 mlrd. eurų – atsinaujinantiems energijos ištekliams, likusius – žemės ūkiui.

„Iš šių (verslui skirtų – BNS) lėšų planuojame finansuoti ir gynybos sektorių, jau turime paraiškų ir „Invega“ yra viena iš vienintelių, kuri finansuos šį sektorių. (...) mes pirmieji žengsime šį žingsnį“, – pabrėžė D. Vilčinskas.

Finansų viceministrė Vaida Markevičienė teigė, jog per pastaruosius metus „Invega“ pradėjo teikti daugiau paslaugų.

„Invega“ išaugo savo rūbą, nes pavadinimas „Invega“ yra „Investicijų ir verslo garantijos“, ir jis jau seniai nebeatitinka mūsų esmės ir dėl to pasikeitusį išaugtą rūbą reikia pakeisti nauju tam, kad atspindėtų ir veiklos mastą, ir pasikeitusią kokybę“, – antradienį sakė V. Markevičienė.

9 mėnesius įmonei vadovaujančio D. Vilčinsko teigimu, per šiuos metus įmonė išsigrynins veiklos modelį ir tvarką – joje yra daug naujų žmonių su nauju požiūriu, naujomis vizijomis.

„Mes prisijungėme su matymu, kaip „Invegą“ pakylėti, (...) nes mes ateinam su įvairiom patirtim iš finansų sektoriaus, iš kitų sektorių. (...) Norim, kad „Invega“ būtų arti klientų, girdėtų klientų poreikius, kad būtų klientų balsas bendraujant su klientais ir jiems išreiškiant jų poreikius“, – pabrėžė D. Vilčinskas.