„Iki“ žengė į dar vieną miestą – pirmoji parduotuvė Kupiškyje dar prieš atidarymą sulaukė pirkėjų eilių

Naujausia moderni prekybos vieta Kupiškyje atidaryta adresu Gedimino g. 41. Čia pirkėjai arčiau namų ras naudingų pasiūlymų, akcijų ir kruopščiai atrinktą asortimentą, leidžiantį pasirūpinti pirkiniais kasdienai bei šventėms greitai ir be vargo. Į šią 2 širdelių formato parduotuvę „Iki“ investavo virš 3,2 mln. eurų.

„Nuolat rūpinamės, kad pirkėjai apsipirkti galėtų kuo patogiau, todėl naujas parduotuves atidarome ten, kur jos ypač naudingos ir reikalingos, o mes būtume dar arčiau savo klientų. Kupiškio centre atidarėme šiuolaikišką parduotuvę, kad vietos gyventojai savo mėgstamas ir reikalingiausias prekes rastų greitai, patogiai, galėtų sutaupyti, pasinaudoję gausybe nuolaidų ir akcijų. Modernioje parduotuvėje bus dar lengviau apsipirkti tiek kasdienai, tiek savaitei ar artėjančioms Kalėdoms – tą bus galima daryti arčiau namų, taupant laiką ir pinigus“, – sako Lina Muižienė, prekybos tinklo „Iki“ vykdomoji direktorė.

Ažiotažas – dar prieš atveriant parduotuvės duris

Atidarymo proga lojalių pirkėjų jau laukia specialūs pasiūlymai, galiojantys tik „IKI – Kupiškis“ parduotuvėje su „Iki“ kortele ar programėle.

„Atidarydami pirmąją „Iki“ parduotuvę Kupiškyje, kviečiame tapti populiariosios „Iki“ lojalumo programos nariais, nes jie sulaukia dar daugiau nuolaidų, patrauklių pasiūlymų ir galimybių sutaupyti. Džiaugiamės dideliu susidomėjimu „Iki“ fizinėmis kortelėmis, o kartu ir norime priminti – naudotis specialiomis akcijomis galima ir neturint kortelės pinigininėje. Tereikia parsisiųti „Iki“ programėlę ir ją panaudoti kasoje. Joje pirkėjai ras ir mūsų klientų pamėgtą „Pigintuvą“, galės dalyvauti iššūkiuose, rinkti taškus bei juos mainyti į dar daugiau nuolaidų arba naudingų prizų“, – sako Gintarė Kitovė, „Iki“ komunikacijos vadovė.

Medaliais įvertinta šviežių produktų kokybė

Moderni „Iki“ parduotuvė įrengta pagal naujausius įmonės standartus ir naująją koncepciją. Pagrindinė idėja – sukurti tokią aplinką, kurioje klientų apsipirkimo kelionė vyktų intuityviai, mėgstamas prekes būtų galima rasti kuo greičiau ir patogiau, būtų aiškiai išskirti specialūs kainų pasiūlymai ir dar daugiau dėmesio skiriama „Iki“ stiprybei rinkoje – šviežių produktų asortimentui.

Pagal dydį ir pasiūlą, „Iki“ parduotuvei Kupiškyje suteiktos 2 širdelės. 850 kv. m ploto erdvėje bus užtikrinamas platus – iki 12 tūkst. prekių – asortimentas, tad ji idealiai tiks tiek atsargų namuose papildymui, tiek savaitiniam ar šventiniam apsipirkimui.

„Nauja prekybos vieta Kupiškyje jau kvepia ką tik iškepta duona ir bandelėmis, kurias taip mėgsta mūsų tinklo pirkėjai. Jos iš vietoje esančių krosnių bus traukiamos ne mažiau nei tris kartus per dieną, taip rūpinantis maksimaliu šviežumu. Be to, šviežumą vertinančių gyventojų jau laukia gausūs bei įvairūs vaisių ir daržovių, šviežios mėsos skyriai, kurie, pačių pirkėjų sprendimu, „Iki“ tinkle pripažintas aukščiausios kokybės šalyje ir apdovanoti QUDAL medaliais“, – sako G. Kitovė.

Lankytojai čia taip pat ras rūkytos žuvies, karštų gaminių, platų bakalėjos, šaldytų, gėrimų ir namų komforto prekių pasirinkimą. Pirkėjų patogumui čia taip pat galima atsiimti prekes, užsakytas „Iki“ ar „LastMile“ el. parduotuvėje, naudojantis „Click&Collect“ paslauga.

Greitesniam apsipirkimui naujoje parduotuvėje įrengtos 6 „IKI Bitutė“ savitarnos kasos, veiks ir 2 įprastos. „IKI – Kupiškis“ pirkėjams atvira kasdien nuo 8 iki 22 val.

Tai – jau 6-oji šalyje šiemet atidaryta nauja „Iki“ parduotuvė, tinklo plėtra ir jau esamų parduotuvių renovacijos apima visą Lietuvą.

Tarptautinei „Rewe“ grupei priklausantis prekybos tinklas „Iki“ Lietuvoje veikia nuo 1992 metų ir yra vienas didžiausių mažmeninės prekybos tinklų. Tarp didžiausių šalies darbdavių esanti bendrovė yra įdarbinusi apie 5,5 tūkst. darbuotojų. „Iki“ Vilniuje atidaręs penkias autonomines parduotuves. Prekybos tinklas taip pat valdo prekių pristatymo į namus startuolį „LastMile“ ir nuosavo prekės ženklo elektroninę parduotuvę.