„Iki“ jauniems darbuotojams siūlo unikalią galimybę – nemokamas korepetitorių paslaugas ir antrą šansą siekti svajonių

Nijolė Kvietkauskaitė, „IKI Lietuva“ generalinė direktorė, sako, kad bendrovė, būdama vienu didžiausių darbdavių Lietuvoje, mato galimybę prisidėti prie kokybiško jaunimo išsilavinimo ir komandai suteikti tai, ko rinka dar nesiūlė.

„Savo veiklą pradėjome prieš daugiau nei 30 metų, augame kartu su Lietuva ir jaučiame atsakomybę padėti ten, kur šaliai skauda. Kad tai darome ne žodžiais, o darbais, parodo ir šiemet gautas bendruomeniškiausios įmonės apdovanojimas. Mūsų šūkis „Arčiau tavęs“ reiškia, kad esame šalia ne tik kai reikia apsipirkti, bet ir kai jaunam žmogui atrodo, kad pasaulis griūva dėl vieno egzamino. Komandoje esame kaip vienas kumštis, todėl siūlome visapusišką sprendimą – ne tik stabilų darbą ir galimybę užsidirbti draugiškame kolektyve, bet ir sąlygas su nemokama profesionalų pagalba ruoštis egzaminui“, – pažymi N. Kvietkauskaitė.

Pasiruošimas egzaminams – lengvai derinamas su darbu

Programa skirta visiems „Iki“ pilnu etatu dirbantiems 2022-2025 metų abiturientams, kurie nori pagerinti savo egzaminų rezultatus. Juk neišlaikytas ar silpnai išlaikytas egzaminas neturi sužlugdyti jauno žmogaus svajonių, pabrėžia Monika Milė, prekybos tinklo „Iki“ Žmonių ir kultūros departamento vadovė.

„Suprantame, kad prasti egzaminų rezultatai yra kompleksinė problema šalyje, apie karčias patirtis yra kalbėję ir patys kolegos. Vieniems moksleiviams gal reikėjo papildomos specialistų pagalbos, kuri nebuvo prieinama jų gyvenamoje vietoje arba finansiškai. Kiti galbūt per vėlai suprato tam tikro dalyko svarbą – didelė dalis jaunuolių dalykų pasirinkimą darė pandemijos metu, kai buvo daug neapibrėžtumo ir kitų problemų. Taip pat, juk ne visiems pakanka valios savarankiškai mokytis ar susiklosto ne nuo jų priklausančios aplinkybės. Siekiame pakelti ūpą ir motyvuoti jaunimą, kuris nori mokytis, bet patyrė tą vienkartinę nesėkmę egzamino dieną“, – sako M. Milė.

Bendradarbiaujant su „Digiklase“, „Iki“ suteiks galimybę nuotoliniu būdu nemokamai mokytis pasirinkto dalyko grupėse. Tai reiškia, kad programa bus prieinama ir regionuose, kur korepetitorių paslaugos dažnai sunkiau pasiekiamos.

Be to, pamokų įrašus bus galima peržiūrėti bet kuriuo metu – tai ypač patogu mokslus derinant su darbo grafiku. O tai, kad kiekvieną pamoką galima atsisukti tiek kartų, kiek norisi, leis mokytis be skubos ir papildomo streso.

Padės stiprinti jaunuolių psichinę sveikatą

„Esu įsitikinusi, kad projektas gali prisidėti ir prie geresnės jaunuolių emocinės būklės artėjant egzaminams, pasitikėjimo savimi stiprinimo. Jis gali sumažinti stresą dvyliktokams, laikantiems egzaminą pirmą kartą. Jie žinos, kad gali turėti dar vieną šansą mokytis, dirbti ir siekti savo tikslų. Jaunuoliai, sulaukę profesionalų pagalbos, galės ramiai mokytis ir dar užsidirbti“, – sako M. Milė.

Be to, darbas draugiškoje komandoje suteikia pozityvių emocijų, stiprina bendruomeniškumo jausmą ir padeda formuoti naujus ryšius – tai ypač svarbu atsidūrus neplanuotoje situacijoje po egzaminų rezultatų paskelbimo.

„Savo pavyzdžiu jaunajai kartai norime parodyti, kad veikiant drauge galima nuversti kalnus. Viliamės, kad sudėtingu jiems metu ištiesta ranka taps įkvėpimu ir patiems ateityje pastebėti mūsų visuomenės skaudulius bei prisidėti prie jų sprendimo. Tad šia iniciatyva siekiame ne tik suteikti progą jaunuoliams įgyti norimą išsilavinimą, kartu pildant savo CV naudinga darbo patirtimi, bet ir parodyti, kad jų ateitis rūpi aplinkiniams“, – sako M. Milė.

Nuolatinės investicijos į komandą

Sprendimas pradėti siūlyti nemokamas korepetitorių paslaugas – nuoseklus „Iki“ žingsnis investuojant į darbuotojų ugdymą ir suteikiant plačias karjeros galimybes motyvuotiems darbuotojams.

Nauja iniciatyva papildo gausų „Iki“ profesinio ir asmeninio tobulėjimo programų spektrą, į kurį įeina tokios iniciatyvos kaip „IKI Talks“ paskaitos, „Užauk IKI“ vidinės karjeros akademija, įvairūs gyvi ir e-mokymai kompetencijų ugdymui, taip pat ir tarptautinės stažuotės jaunimui.

Toks įvairiapusis rūpinimasis savo komanda užtikrina, kad „Iki“ ir toliau išlieka vienu patraukliausių darbdavių Lietuvoje, ką patvirtina ir šiemet trečią kartą iš eilės pelnytas „Top Employer 2025 Lietuva“ sertifikatas.

Straipsnį parengė: „UAB IKI Lietuva“.