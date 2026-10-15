„Iki“ duoda gero visus metus: parama „Maisto bankui“ šiemet išaugo net 42 proc.

„Maisto švaistymo mažinimas yra viena svarbiausių mūsų tvarumo krypčių, o bendradarbiavimas su „Maisto banku“ – viena iš priemonių, leidžiančių siekti šio tikslo ir kartu atlikti prasmingą darbą. Mums svarbu, kad kokybiški, vartoti tinkami produktai nebūtų išmetami, o pasiektų žmones, kuriems jų labiausiai reikia. Nuosekliai stipriname šią veiklą, todėl šiemet augo ne tik „Iki“ parama „Maisto bankui“, bet ir platesniam gavėjų ratui. Norime duoti gero visus metus, todėl prie pagalbos nepasiturintiems taip pat skatiname prisidėti ir savo pirkėjus – tiek tradicinių maisto rinkimo akcijų metu, tiek kasdien aukojant ilgiau galiojančius maisto produktus specialiose dėžėse parduotuvėse ar skiriant pinigus per taromatus. Kuo daugiau žmonių įsitraukia, tuo daugiau pagalbos gali pasiekti tuos, kam jos labiausiai reikia“, – sako Nijolė Kvietkauskaitė, „IKI Lietuva“ generalinė direktorė.
Pirkėjai paaukojo beveik 51 tūkst. produktų
„Iki“ su „Maisto banku“ bendradarbiauja nuo 2009 metų. Prekybos tinklas buvo pirmasis iš didžiųjų šalies prekybininkų, tapusių fondo rėmėju, ir iki šiol išlieka paramos maistu flagmanu Lietuvoje. Pasak „Iki“ tvarumo vadovo Viliaus Jorudo, prie šių rezultatų kasdien prisideda prekybos tinklo darbuotojai.
„Kad maistas pasiektų tuos, kuriems jo reikia, labai svarbus mūsų „Iki“ darbuotojų įsitraukimas. Kasdien jie atrenka kokybiškus, vartoti tinkamus, tačiau neparduotus produktus, kurie perduodami „Maisto bankui“. Prie šio darbo prisideda tūkstančiai kolegų visame prekybos tinkle. Būtent dėl jų kasdienių pastangų galime užtikrinti nenutrūkstamą pagalbą tiems, kuriems jos labiausiai reikia“, – sako V. Jorudas.
Prie maisto švaistymo mažinimo aktyviai prisideda ir „Iki“ pirkėjai. Spalio 9–10 dienomis visoje Lietuvoje vyko tradicinė „Maisto banko“ akcija, kurios metu gyventojai buvo kviečiami aukoti ilgo galiojimo maisto produktus sunkiau besiverčiantiems žmonėms. „Iki“ parduotuvėse pirkėjai paaukojo beveik 51 tūkst. maisto produktų, kurių bendra vertė siekia beveik 78 tūkst. eurų. Daugiausia buvo aukojama makaronų, kruopų ir aliejaus. Dar daugiau nei 5,8 tūkst. eurų pirkėjai paaukojo per prekybos tinklo kasas.
„Iki“ primena, kad norint prisidėti prie pagalbos sunkiau besiverčiantiems žmonėms nebūtina laukti specialių „Maisto banko“ akcijų – maisto produktus galima aukoti visus metus.
„Siekiame, kad prisidėti prie „Maisto banko“ veiklos pirkėjams būtų kuo paprasčiau ir patogiau, todėl 50 „Iki“ parduotuvių visoje Lietuvoje yra įrengtos specialios aukojimo dėžės. Jos pastatytos trijų širdelių formato parduotuvėse, kurios sulaukia didžiausių pirkėjų srautų. Tad duoti gero galima ne tik per organizuojamas akcijas, bet ir kiekvieną dieną visus metus“, – sako Gintarė Kitovė, „Iki“ komunikacijos vadovė.
Į specialias aukojimo dėžes pirkėjai gali dėti kruopų, makaronų, ryžių, konservų, aliejaus ir kitų būtiniausių ilgo galiojimo maisto prekių.
Paramą maistu „Iki“ plečia ir kitoms organizacijoms
Šiemet „Iki“ didino paramą ne tik „Maisto bankui“, bet ir plėtė bendradarbiavimą su kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis. Viena naujausių iniciatyvų – birželį pradėta partnerystė su SOS vaikų kaimai Lietuva. Iš pradžių maisto perdavimo modelis buvo išbandytas su keliomis organizacijos globojamomis šeimynomis, o jam pasiteisinus prie iniciatyvos prisijungė visos šeimos. Taip parama pasiekia 33 organizacijos globojamus vaikus.
Pagal šį modelį kiekvienai šeimynai priskirta „Iki“ parduotuvė, į kurią organizacijos darbuotojai gali atvykti likus 2–3 valandoms iki jos uždarymo. Iš tuo metu likusių neparduotų, tačiau vis dar tinkamų vartoti produktų jie gali pasirinkti tai, ko konkrečiai šeimai labiausiai reikia. Priklausomai nuo tos dienos pasiūlos, tai gali būti mėsos ir pieno gaminiai, kepiniai, pusgaminiai, desertai, taip pat vaisiai ir daržovės. Tokiu būdu mažinamas maisto švaistymas, o šeimynos gali sumažinti kasdienes išlaidas maistui.
Pirmieji rezultatai rodo, kad ši pagalba turi ir platesnę reikšmę. Per pirmąjį iniciatyvos mėnesį šeimynoms suteikta paramos maistu už beveik 3 tūkst. eurų, o viena jų skaičiuoja, kad išlaidos maisto produktams sumažėjo beveik perpus. Sutaupytos lėšos gali būti skiriamos kitoms vaikų reikmėms – nuo kasdienių poreikių iki įvairių pramogų, išvykų ir naujų patirčių.
Straipsnį parengė: „UAB IKI Lietuva“.