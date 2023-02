„Iki“ atsinaujina ir bus dar arčiau: pristato naują šūkį, reklamos kampaniją ir vizualinį identitetą

REKLAMA

„Šiandieniniame pasaulyje prekių ženklai yra daug daugiau nei tik jų logotipai. Geriausieji yra tie, kurie kuria vertę klientams, tvirtai atstovauja savo vertybes ir tikslus. O taip pat – yra pasiryžę kovoti. Ne dėl rinkos dalies, bet dėl pokyčių, kuriuos nori įnešti į vartotojų gyvenimus. „Iki“ prekių ženklas visus 30 metų nuo tada, kai atvėrė pirmosios parduotuvės duris, kovoja dėl lengvesnės savo pirkėjų kasdienybės. O to pasiekti galime tik būdami šalia ir suprasdami jų poreikius“, – sako A. Dudko.

Arčiau pirkėjo – ne tik parduotuvėmis

Pasak A. Dudko, „Iki“ jau dabar yra labai arti savo pirkėjų – tiek fizinėmis parduotuvėmis, tiek savo daugiakanališkumu.

„Turime „Iki“ elektroninę parduotuvę, turime „LastMile“ – esame itin stipriai orientuoti į klientą. Mūsų prekės juos pasiekia per valandą, tad jiems nereikia pakilti nuo sofos ar atsitraukti nuo kompiuterio – esame labai arti. Be to, pastaruosius keletą metų vykdėme itin aktyvią plėtrą, atnaujinome ir atidarėme daugybę parduotuvių visoje šalyje“, – pabrėžia A. Dudko.

Tačiau, anot jo, naujasis „Iki“ pozicionavimas simbolizuoja siekį būti arti vartotojų ir emocine prasme.

„Būti arti – reiškia ir aiškintis, išgirsti bei atliepti vartotojų lūkesčius. Yra daugybė būdų tai padaryti, jais naudojamės, tačiau dabar startuojame su būtent šviežumui skirta kampanija. Juo garsėja mūsų asortimentas, jis yra svarbus mūsų pirkėjams, o be to – šviežumas yra tiesiogiai susijęs su artumu. Juk kuo arčiau, tuo šviežiau“, – teigia A. Dudko.

Pasak jo, kad užtikrintų vaisių, daržovių, mėsos ir žuvies, kepinių šviežumą, prekybos tinklas turi susikūręs itin sudėtingą procesų valdymo mechanizmą.

„Šviežumą užtikrinti padeda itin daug priemonių – nuo tinkamai parinktų partnerių ir komandos iki dažno tiekimo, nuolat atnaujinamo asortimento, tikslių laboratorinių tyrimų. Turime savo kepyklas, žuvies rūkyklas. Visko nė neišvardinsiu, tačiau tam, kad pirkėjas iš lentynos kaskart pasiimtų kokybišką ir šviežią produktą, kasdien dirba labai daug skirtingų specialistų“, – pasakoja A. Dudko.

Prie kampanijos jungiasi nuomonės formuotojai

Artumui ir šviežumui išreikšti, naujoje „Iki“ reklamos kampanijoje yra pasitelkiamos šmaikščios herojų istorijas.

„Vienu metu pristatome net tris pokyčius, todėl pagrindinis iššūkis buvo ne tik būti kuo labiau matomiems, bet ir gerai perteikti savo žinutes įvairiose žiniasklaidos priemonėse. Todėl kampaniją planavome remdamiesi ne nuojauta, bet tiksliais duomenimis. O savo pagrindines žinutes pasakojame per gyvenimiškas ir daugeliui artimas herojų istorijas“, – sako A. Dudko.

Anot jo, kampanijai įgyvendinti socialiniuose tinkluose bus pasitelkti ir nuomonės formuotojai. Prie „Iki“ ambasadorių gretų prisijungė Indrė Trusovė, Agnė Kulitaitė, Inidė Jasnauskaitė, Ineta Stasiulytė, Martynas ir Kotrynai Starkai, Žygimantas ir Anžela Gečai, tinklaraštininkės Ieva Greičiūnaitė („Nestoras maistas“), Kristina Pišniukaitė-Šimkienė („Ant medinės lentelės“), bendradarbiavimą su prekių ženklu tęsia ir Gabrielė Žutautaitė („Pusryčiams“).

Naujuose prekybos tinklo plakatuose, iškabose, TV ir socialinių tinklų reklamose galima pastebėti ir jaukius vizualinius sprendimus – užrašai primena ranka rašytus raštelius, spalvos – artėjantį pavasarį, o švelnūs grafiniai elementai kuria lengvumo įspūdį.

Naujos „Iki“ kampanijos vaizdo įrašą galite pamatyti čia.