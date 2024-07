„Iki“ – akivaizdus šviežumo lyderis: pirkėjų balsai „Iki“ atnešė net 3 prestižinius QUDAL medalius

REKLAMA

Pasak Nijolės Kvietkauskaitės, „IKI Lietuva“ generalinės direktorės, toks įvertinimas liudija, kad tinklas sėkmingai įgyvendina savo tikslą būti arčiau pirkėjų ir jiems siūlo būtent tai, ko reikia – ypač platų aukščiausios kokybės šviežių, kokybiškų produktų pasirinkimą už gerą kainą.

„Visuomet buvome kokybės ambasadoriai Lietuvoje, o tą dar kartą patvirtino ir tie, kurių nuomonė yra svarbiausia – pirkėjai, patys kasdien perkantys ir vertinantys mūsų produktus. Šiemet net 4 gauti įvertinimai rodo nuoseklias pastangas aukščiausius standartus išlaikyti įvairiose srityse. Ne tik medaliais darkart apdovanoti pirkėjų jau anksčiau įvertinti šviežios mėsos, žuvies skyriai, bet ir sulaukėme dar dviejų naujų pripažinimų. Kiekvieną dieną matau daug žinių ir pastangų reikalaujantį mūsų komandos darbą, kad pirkėjai galėtų būti ramūs dėl maksimalaus produktų šviežumo ir kokybės. Todėl pačių klientų balsais nulemti medaliai – geriausias įvertinimas ir įpareigojimas toliau išlaikyti ypač aukštą kartelę, kurią mes patys rinkoje ir esame iškėlę“, – sako N. Kvietkauskaitė.

Teisę savo produktą ar paslaugą žymėti išskirtinės kokybės ženklu QUDAL suteikia Šveicarijoje įsikūrusi tarptautinė sertifikavimo asociacija ICERTIAS, kuri kas dvejus metus šalyje atlieka pirkėjų pasitenkinimo prekės ženklais apklausas. Apklausa atliekama taikant „CAWI-DEEPMA“ metodologiją.

Šiemet „Iki“ QUDAL medaliais įvertinta respondentams atsakant į klausimus, kuriuose prašyta nurodyti prekybos centrų tinklo, kurio šviežių vaisių ir daržovių skyrius/šviežios mėsos skyrius/žuvies ir jūros gėrybių skyrius, remiantis Jūsų ar Jūsų artimųjų asmenine patirtimi ir nuomone, pasižymi aukščiausia kokybe Lietuvoje, pavadinimą.

Respondentams pateikti atviro tipo klausimai, tad jie galėjo paminėti bet kurį prekės ženklą. Sausio mėnesį internetu buvo apklausta 1,2 tūkst. Lietuvos gyventojų, kurie vyresni nei 17 metų, ir dažniausiai jie į šiuos tris klausimus pateikė vieną atsakymą – „Iki“.

Aukščiausios kokybės šviežių vaisių ir daržovių skyrius. „Iki“ išsiskiria ypač plačiu tiek egzotinių, tiek Lietuvoje užaugintų šviežių sodo bei daržo gėrybių asortimentu. Siekiant užtikrinti maksimalų šviežumą, glaudžiai bendradarbiaujama su tiekėjais, kad į „Iki“ parduotuves patektų tobulai prisirpę vaisiai, sunokusios daržovės.

„Švieži vaisiai, daržovės, sandėliuose neužsiguli. Ne tik iš Lietuvos, bet ir iš kaimyninių Latvijos, Lenkijos švieži vaisiai ir daržovės „Iki“ parduotuves pasiekia vos per vieną dieną. Tai labai svarbu siekiant išlaikyti šios produkcijos šviežumą. Be to, nė viena partija į lentynas parduotuvėse nepatenka nepraėjusi griežtos kontrolės“, – pažymi Gintarė Kitovė, „Iki“ komunikacijos vadovė.

Tam „Iki“ yra įdiegusi 3 lygių šviežumo patikrą, kuri prasideda dar laboratorijoje tiriant apie 400 skirtingų pesticidų rūšių. Tuomet nuosavoje mini-laboratorijoje tikrinama, ar kiekviena partija atitinka konkrečius kokybės rodiklius – pradedant nuo spalvos iki tokių detalių kaip cukrų kiekis. Šviežioms gėrybėms patekus į sandėlius, atidžiai prižiūrima, kad būtų užtikrinamos kiekvienai konkrečiai rūšiai optimaliausios sąlygos. Galiausiai, pirminius patikros etapus įveikę ir į „Iki“ parduotuves patekę vaisiai bei daržovės toliau būna reguliariai patikrinami parduotuvės darbuotojų ir papildomi šviežiais.

Aukščiausios kokybės šviežios mėsos skyrius. „Iki“ parduotuvėse dominuoja lietuviška mėsa – ji sudaro net 95 proc. viso reguliaraus šviežios mėsos asortimento. O sveriamos mėsos skyriuje absoliučiai visa vištiena, kiauliena, jautiena – tik lietuviškos kilmės. G. Kitovės teigimu, „Iki“ pasirinkęs į savo parduotuves tiekti būtent mėsą iš Lietuvos ūkių, nes tai leidžia užtikrinti maksimalų jos šviežumą, kontrolę ir kokybę.

„Iki“ stiprybė rinkoje – šviežių produktų asortimentas, todėl mėsa nėra kaupiama, šaldoma, o į parduotuves pristatoma net 6 kartus per savaitę. Dar daugiau, rūpinantis nuolatiniu jos šviežumu, didžiosiose parduotuvėse „Iki“ mėsininkai patys pagal aukščiausius standartus vietoje išpjausto kiaulieną, vištieną. Čia pat mėsininkai smulkina kiaulieną ir vištieną, kemša šviežias dešreles, ruošia šašlykus ir kitus pirkėjų pamėgtus gaminius.

„Kiekvienai šviežios mėsos rūšiai keliame aukštus standartus, kad pirkėjai galėtų būti tikri dėl jos kokybės ir šviežumo. Sveriamose vitrinose „Iki“ parduodama reguliaraus asortimento šviežia vištiena yra ne tik lietuviška, bet ir užauginta be antibiotikų. Tuo tarpu kalbant apie jautieną, sveriamose mūsų vitrinose nėra jokios karvienos, tik ne mažiau kaip 5 dienas brandinta buliaus mėsa. Tokia mėsa yra minkštesnė, geresnės tekstūros, ją greičiau paruošti, o patiekalai su ja turi malonesnį aromatą“, – pažymi G. Kitovė.

Aukščiausios kokybės žuvies ir jūros gėrybių skyrius. „Iki“ rūpinasi ir žuvies gerbėjais – ypatingą dėmesį skiria plačiam šviežios žuvies ant ledo asortimentui ir kiekvieną mėnesį pristato vis kitą žuvies rūšį, kuri tampa „Mėnesio laimikiu“. Tai būna arba tokia rūšis, kurios paprastai reguliariame asortimente nebūna, arba ji siūloma ypač gera kaina.

Be to, net keliose dešimtyse „Iki“ parduotuvių yra rūkyklos, kuriose darbuotojai patys rūko žuvį, pavyzdžiui, skumbrę, ešerį, silkę, karpio gabaliukus. Beje, karpis „Iki“ parduotuvėse – tik lietuviškas.

Gauti dar vieni prestižiniai QUADAL medaliai ir „Best Buy Award“ sertifikatas – įrodymas apie nenutrūkstamas „Iki“ pastangas nuolat kelti kokybės kartelę rinkoje. Jais prekybos tinklas buvo apdovanotas ir 2020 bei 2022 metais. Jie buvo įteikti už aukščiausios kokybės mažmeninės prekybos tinklą Lietuvoje, aukščiausios kokybės jūros gėrybių ir žuvies skyrių, šviežios mėsos skyrių ir privačių „Iki“ prekės ženklų produktus – „Pagaminta IKI“ pusgaminius bei „Pagaminta IKI“ konditerijos kepinius.